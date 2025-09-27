Weekly Horoscope 29- 05 October: साप्ताहिक राशिफल: जानें करियर, प्यार, व्यापार और सेहत का हाल

Weekly Horoscope 29-05 October 2025: सितंबर महीने के अंतिम 2 दिन और अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 29 सितंबर से शुरू होकर 05 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

(साप्ताहिक राशिफल : 29 सितंबर से 05 अक्टूबर 2025 तक)

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: लाल

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

इस सप्ताह स्वास्थ्य और प्रेम दोनों को बेहतर बनाने के संकेत मिल रहे हैं। पोषण से भरपूर आहार लंबे समय तक स्फूर्ति देगा। रोमांस में सहजता और आकर्षण का दौर रहेगा। टीमवर्क से करियर में सफलता मिलेगी लेकिन पुरानी योजनाओं की वजह से वित्तीय स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिल पाए तो धैर्य रखें। योजनाबद्ध यात्रा प्रसन्नता और नया दृष्टिकोण ला सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय सावधानी से लें तो लाभ होगा। शिक्षा में अधूरे काम पूरे करने के लिए अनुशासन अपनाएं। संतुलन बनाए रखना आपको सहजता देगा।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सिल्वर

मिथुन (21 मई – 21 जून)

इस सप्ताह आपको दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वित्तीय मामलों में लापरवाही से समस्या आ सकती है, इसलिए बजट पर ध्यान दें। रेशेदार आहार लेने से पाचन तंत्र बेहतर होगा। कामकाज में बिखराव महसूस होगा लेकिन प्राथमिकता तय करने से स्थिति सुधरेगी। भाई-बहन या मित्रों के साथ जुड़ाव आपको मानसिक राहत देगा। प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। अचानक की गई यात्रा समय-सारणी बिगाड़ सकती है, लचीलेपन की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी कागजात धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने से उपलब्धि मिलती रहेगी। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि धैर्य और जागरूकता बनाए रखें।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: सफेद

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, खासकर यदि घर का बना पौष्टिक भोजन लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके निरंतर प्रयास सफल साबित होंगे। प्रेम जीवन में दूरी का असर दिख सकता है, इसलिए भावनाओं को न दबाएं। परिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं, अतः सोच-समझकर व्यय करें। दोस्तों के साथ यात्रा उत्साह बढ़ाएगी। घर की सजावट या नवीनीकरण से संतोष मिलेगा। पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है, इसलिए दिनचर्या को पुनः व्यवस्थित करें। सितारे सलाह देते हैं कि सामंजस्य को महत्व दें।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: हरा

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

करियर में आपके निरंतर प्रयासों की सराहना होगी और पहचान मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, भोजन छोड़ने से थकान बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और मन को सुकून देगी। परिवार में अपनापन और भावनात्मक गर्मजोशी बढ़ेगी। प्रेम जीवन थोड़ी उदासी लिए रह सकता है, लेकिन छोटे-छोटे सरप्राइज से नयापन आ सकता है। यात्रा से सुखद अनुभव मिल सकते हैं, खासकर घूमने या नए संबंधों के लिए। संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया समय ले सकती है लेकिन उम्मीद जगाए रखेगी। शिक्षा में दबाव रहेगा, कामों को छोटे हिस्सों में बाँटने से सहजता आएगी।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: बैंगनी

कन्या (24 अगस्त – 23 सितम्बर)

यह सप्ताह संतुलित और उपलब्धियों से भरा रहेगा। रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। संतुलित आहार से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अचानक होने वाले खर्च से बचने के लिए आर्थिक योजना बनानी होगी। परिवार का साथ और भावनात्मक सहयोग आपको मजबूती देगा। रिश्तों में दूरी दिख सकती है, समझदारी और धैर्य से हालात सुधरेंगे। छोटी यात्रा मन को हल्का कर सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। पढ़ाई में आपका परिश्रम सबको प्रभावित करेगा और सराहना भी मिलेगी।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: पीला

तुला (24 सितम्बर – 23 अक्टूबर)

इस सप्ताह आपको थोड़ा ठहरकर अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और जल का सेवन जरूरी रहेगा। कार्यस्थल पर काम नियमित रहेगा लेकिन प्रेरणा कम हो सकती है, इसलिए अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। वित्तीय योजनाओं में बदलाव लंबी अवधि में लाभ देगा। परिवार में वार्तालाप संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए सहानुभूति से बात करें। प्रेम जीवन में स्पष्टता आवश्यक है, गलतफहमियों से बचें। लंबी ड्राइव या यात्रा मानसिक सुकून दे सकती है। किराये या प्रॉपर्टी मामलों में स्थिति अभी बन रही है। पढ़ाई में औसत प्रदर्शन सुधार की मांग करेगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: केसरिया

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवम्बर)

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: मरून

धनु (23 नवम्बर – 21 दिसम्बर)

आपकी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर ऊर्जा स्तर की जांच कराएं। आयरन से भरपूर आहार लाभ देगा। करियर में मिश्रित परिणाम मिलेंगे लेकिन धैर्य से सब संभल जाएगा। प्रेम जीवन उत्साह और गर्मजोशी से भरा रहेगा, अचानक की योजना रिश्तों को गहरा कर सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और परिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। अनियोजित यात्रा से दिनचर्या बिगड़ सकती है, लचीलेपन से हालात संभालें। संपत्ति मामलों में अभी देरी संभव है, जल्दबाजी से बचें। शिक्षा में आपकी प्रतिभा बढ़ रही है, पसंदीदा विषयों पर ध्यान दें। यह सप्ताह सरलता और संतुलन अपनाने का संदेश देता है।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ग्रे

मकर (22 दिसम्बर – 21 जनवरी)

इस सप्ताह स्वास्थ्य दमकता रहेगा यदि स्वच्छ भोजन की आदत बनी रहे। काम में बीच सप्ताह ध्यान भटक सकता है, इसलिए बेहतर योजना जरूरी है। समय पर किए गए निर्णयों से आर्थिक लाभ मिलेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम से पुराने दिनों की यादें ताजा होंगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई की आवश्यकता है, सच्ची मौजूदगी रिश्ते को मजबूत करेगी। यात्रा स्थगित हो सकती है, खाली समय आत्मचिंतन में लगाएं। घर-परिवार से जुड़े विषय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में मन कम लग सकता है, छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा। संतुलन और आत्मकरुणा इस सप्ताह की कुंजी है।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: रॉयल ब्लू

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

इस सप्ताह आपको भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन बनाने पर ध्यान देना होगा। साबुत अनाज और पर्याप्त जल का सेवन मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगा। वित्तीय मामलों में जागरूक रहें, अचानक खर्च से बचें। कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन एक-एक काम निपटाते हुए आगे बढ़ें। बुजुर्गों की सलाह अप्रत्याशित रूप से मददगार साबित होगी। प्रेम जीवन आत्मीय बातचीत से गहराई पाएगा। लंबी दूरी की यात्रा प्रेरणा और स्पष्टता दे सकती है। प्रॉपर्टी पर चर्चा जारी रहेगी लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। पढ़ाई में उतार-चढ़ाव रहेगा, नियमितता बनाए रखें। यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिकता को मजबूत करेगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पीच

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और अतिरिक्त आय या बोनस मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा यदि आप पौधों से बने आहार को अपनाएं। कार्यक्षेत्र में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए जल्दीबाजी से बचें और विचार-मंथन करें। परिवार में भावनात्मक तालमेल लौटेगा जिससे सुखद वातावरण बनेगा। प्रेम जीवन में तनाव दिख सकता है, आत्मविश्लेषण मदद करेगा। दोस्तों के साथ छोटी यात्रा आनंद देगी। संपत्ति संबंधी बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच सकती है, कागजात पर नजर बनाए रखें। पढ़ाई की गति धीमी रह सकती है, लेकिन छोटे कदम उठाने से सुधार होगा। यह सप्ताह आत्म-संबंध और लक्ष्यों की पुनः समीक्षा का है।