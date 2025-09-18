गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (11:52 IST)

Sun transit in Virgo 2025: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों को होगा इससे फायदा

Sun transit in Virgo 2025
Surya gochar in kanya 2025: 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर किया है। सूर्य के कन्या राशि के प्रवेश करने से कुछ राशियों को लाभ होगा और कुछ को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस गोचर के चलते 5 राशियों को होगा बेहद लाभ। आमतौर पर सूर्य कुंडली के पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव में अच्छा परिणाम मिलता है। अच्‍छा परिणाम देने वाला सूर्य नौकरी, राजनीति और यश में लाभ देता है। हालांकि इस गोचर के दौरान यह भी देखना होता है कि सूर्य किस राशि के किस भाव का स्वामी है, किसकी उस पर दृष्‍टि है और किस के साथ उसकी युति है। इसलिए पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव के फल को देखकर निर्णय नहीं ले सकते हैं। 
 
1. मेष राशि: आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में गोचर हुआ है। आपके लिए यह गोचर शुभ है जो कि आपको प्रगति दिलाएगा। करियर में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी में आके प्रयासों के चलते पदोन्नति या वेतनवृद्धि के योग बनेंगे। कारोबारी हैं तो मुनाफा मिलेगा। अन्य सोर्स धन लाभ होगा। हालांकि जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने की जरूर पड़ेगी।
 
2. वृषभ राशि: आपकी राशि के चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य का पंचम भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप संतान को लेकर आप ज्यादा सजग रहेंगे। इसके लिए आप खर्च भी करेंगे। उसके भविष्य की चिंता रहेगी। करियर में सफलता और नौकरी में अच्‍छे योग बन रहे हैं। कारोबारी हैं तो आर्थिक मोर्चे पर आप सफलता हासिल करेंगे। साथ ही धन संचित करने और बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। 
 
3. सिंह राशि: आपकी राशि के प्रथम भाव के स्वामी सूर्य का दूसरे भाव में गोचर शुभ है। इसके परिणाम स्वरूप यह करियर और नौकरी में अच्छी प्रगति दिलाएगा और परिवार में खुशियां प्राप्त कराएगा। आप पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। नौकरीपेशा हैं तो ज्यादा यात्राएं करते नजर आएंगे और ऐसी यात्राओं से फायदा होगा। व्यावसायिक मोर्चे पर यह आपके लिए अच्छा मुनाफा हासिल करने में मदद करेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे।
 
4. वृश्चिक राशि: आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी सूर्य का ग्यारहवें भाव में गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने में अनुकूल साबित होगा। करियर या नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग हैं। आप प्रमोशन को हासिल करने में सफलता हासिल करेंगे। कारोबारी हैं तो प्रतिस्पर्धियों से मुकाबले में आपकी जीत होगी। धन संचय करने में आप सफल होंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर आप अपने जीवनसाथी के साथ ज्यादा वार्तालाप करने के बाद सहज महसूस करेंगे।
 
5. धनु राशि: आपकी राशि के नवम भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप कार्यक्षे‍त्र में आप उन्नति करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में अप्रत्याशित प्रगति होगी और कारोबार में मनचाहा मुनाफा होगा जिसके चलते आपको अच्छी संतुष्टि और खुशी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर आप जीवनसाथी के साथ अपने तालमेल को बनाए रखने में कामयाब होंगे।
