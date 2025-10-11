October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Saptahik Rashifal October 2025: ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल में यहां जानें अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह की यह अवधि करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल...ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत
 
(साप्ताहिक राशिफल : 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
काम में बढ़त मिलेगी, पर बड़े लक्ष्य पाने के लिए धैर्य रखना होगा। परिवार साथ देगा, मन शांत रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और भावनात्मक सहारा मिलेगा। यात्रा सुखद रह सकती है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें तो फायदा होगा। पढ़ाई में ध्यान बढ़ाएं; नियमित मेहनत नए मौके दिलाएगी। इस सप्ताह काम के साथ आराम भी जरूर लें, वरना थकान बढ़ सकती है। पैसों की आवक अभी कम लगे तो घबराएं नहीं, बस योजना दोबारा देखें। 
 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: भूरा
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
घर का माहौल खुश रहेगा। प्रेम संबंधों में उलझन आए तो साफ बात करें, बात बन जाएगी। यात्रा सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामलों में लाभ के संकेत हैं। पढ़ाई में मेहनत की तारीफ होगी। अनुशासन और धैर्य लंबे समय में अच्छे नतीजे देंगे। कभी-कभी कमजोरी लगे तो आराम करें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और बचत भरोसा देगी। काम में आपका कामकाज लोगों को प्रभावित करेगा। 
 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: नेवी ब्लू
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
घर में माहौल साधारण रहेगा; छोटे मतभेद समझदारी से सुलझाएं। प्रेम जीवन में हल्का तनाव हो तो खुले दिल से बात करें। यात्रा से प्रेरणा और नए संपर्क मिल सकते हैं। संपत्ति के मामले अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में नियमितता जरूरी है; साफ संवाद और स्पष्ट सोच सफलता देंगे। सेहत साथ देगी और आप फुर्ती से काम करेंगे। पैसों का प्रबंधन ठीक रहेगा, बस फालतू खर्च से बचें। काम में नए आइडिया धीरे-धीरे असर दिखाएंगे। 
 
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पर्पल
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
काम में छोटे-छोटे अच्छे नतीजे मिलेंगे। घर में माहौल सामान्य रहेगा, आपकी मौजूदगी तालमेल बनाए रखेगी। प्रेम जीवन खुश रहेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। यात्रा सुकून देगी। संपत्ति के काम धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा सकते हैं। पढ़ाई में आपकी समझ की सराहना होगी। इस सप्ताह सेहत और रिश्तों दोनों पर ध्यान दें। सेहत पर ध्यान दें; आराम और देखभाल जरूरी है। पैसों की स्थिति संतोष देती रहेगी और आगे की योजना में मदद करेगी। 
 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: मैजेंटा
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
पैसों की हालत अच्छी रहेगी; सही निवेश का मौका मिल सकता है। मेहनत से काम में पहचान बनेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। यात्रा में बाधा आ सकती है, बैकअप रखें। संपत्ति के फैसले सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में ध्यान अच्छा रहेगा। संयम और संवेदनशीलता का संतुलन हर जगह मदद करेगा। सेहत ठीक रहेगी और आप कई काम उत्साह से करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार लाने का अवसर लेकर आएगा।ALSO READ: Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?
 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: हल्का ग्रे
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी; काम में तारीफ मिलेगी। घर का माहौल साधारण रहेगा, पर अपनापन रिश्ते मजबूत करेगा। प्रेम मधुर रहेगा और नजदीकी बढ़ेगी। छोटी यात्राएं बदलाव का एहसास देंगी। संपत्ति में जल्दी करना नुकसान दे सकता है, सोचकर कदम रखें। पढ़ाई में कभी ध्यान बिखरे तो योजना बनाकर पढ़ें। साफ सोच और सजगता काम आएगी। सेहत सामान्य रहेगी, रोज की देखभाल फायदेमंद होगी। 
 
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: सुनहरा
 
तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)
काम सामान्य चलेगा, पर रणनीति सुधारने से लाभ बढ़ेगा। परिवार से भावनात्मक सहारा मिलेगा। प्रेम में अपनापन रहेगा और समय के साथ गहराई आएगी। यात्रा रुक भी सकती है, पर आगे चलकर यह आपके हक में रहेगा। संपत्ति के फैसले सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। जीवन की चाल पर भरोसा रखें। सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। पैसों की हालत भरोसेमंद रहेगी। 
 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पीला
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)
घर का माहौल सामान्य रहेगा; आपका प्रयास अपनापन बढ़ाएगा। प्रेम जीवन खुशी देगा। यात्रा छोटी और सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामले फायदेमंद रहेंगे। पढ़ाई में पकड़ मजबूत रहेगी। पैसों और करियर में धैर्य रखें, रिश्तों को समय दें। सेहत अच्छी रहेगी और काम आसानी से होंगे। पैसों में थोड़ी कसर महसूस हो तो खर्च घटाएं। काम की रफ्तार धीमी हो सकती है, धैर्य रखें। 
 
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: सिल्वर
 
धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)
काम में मेहनत की तारीफ होगी, नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में कभी-कभी उलझन आए तो शांति से बात करें। प्रेम जीवन खुशी देगा और भरोसा बढ़ाएगा। यात्रा साधारण रहेगी। संपत्ति में बड़े फैसले टालना बेहतर होगा। पढ़ाई में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। सेहत, करियर और रिश्तों में संतुलन बनाएं। सेहत थोड़ी ढीली लग सकती है, इसलिए काम की गति संभालकर रखें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, जरूरतें पूरी होंगी।
 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: हरा
 
मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)
परिवार का साथ मिलेगा, मन शांत रहेगा। प्रेम में नजदीकी बढ़ेगी। यात्रा आनंद देगी। संपत्ति के मामले फायदेमंद रहेंगे। पढ़ाई में नई समझ मिलेगी। यह सप्ताह सीखने और धैर्य से काम करने का है। सेहत ठीक-ठीक रहेगी; दिनचर्या में छोटे बदलाव लाभ देंगे। पैसों में चुनौती महसूस हो तो अनुशासन रखें। काम में लगातार आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह किए गए छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत और ध्यान दोनों को बेहतर बना सकते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त
 
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सफेद
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
काम में अच्छे नतीजे आएंगे और तारीफ मिलेगी। घर का माहौल खुश रहेगा। प्रेम में अपनापन रहेगा और रिश्ता मजबूत होगा। यात्रा में अड़चनें आएं तो योजना सुधारें, फायदा होगा। संपत्ति के फैसले लाभ देंगे। पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। यह सप्ताह कामयाबी और रिश्तों की देखभाल सिखाएगा। सेहत ठीक रहेगी और आप जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी; निवेश पर ध्यान दे सकते हैं।
 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
काम की रफ्तार धीमी लगे तो धैर्य रखें, हालात सुधरेंगे। घर का माहौल सामान्य रहेगा; आपका प्रयास शांति बनाए रखेगा। प्रेम जीवन संतोष देगा और रिश्ता गहरा होगा। यात्रा सामान्य रहेगी। संपत्ति के मामले अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में मेहनत की सराहना होगी। यह सप्ताह अनुशासन और रिश्तों की अहमियत समझाएगा। सेहत ठीक रहेगी और आप संतुलित रहेंगे। पैसों में थोड़ी असुविधा हो सकती है, इसलिए खर्च सोचकर करें। 
 
Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभSeeing a lizard on Diwali night: 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा होगी। इस दिन रात को छिपकली देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?

Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?Diwali 2025 kab hai: वर्ष 2025 में दिवाली की तिथि को लेकर काल निर्णय (21 अक्टूबर) और लाला रामस्वरूप (20 अक्टूबर) जैसे प्रतिष्ठित पंचांगों के बीच मतभेद होने का मुख्य कारण हिन्दू शास्त्रमत की दो अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, जो अमावस्या तिथि और प्रदोष काल पर आधारित हैं।

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।
