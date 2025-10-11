Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अक्टूबर, 2025)

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 12 October 2025 : करियर: आज नौकरी या वर्कप्लेस की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ट्रेवलिंग के दौरान सेहत का ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus)

करियर: काम में मन लगेगा, सफलता मिलेगी।

लव: परिवार के साथ समय बिताएं। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित खर्च से आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है।

स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी।

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नई सोच से काम बनेगा। कार्यक्षेत्र में हाई एनर्जी एन्वॉयरमेंट से सफलता मिलेगी।

लव: साथी के साथ मेलजोल बढ़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

धन: आपको आज धन निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य: गले में हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में नोकझोंक हो सकती है, चिंता तथा तनाव रहेंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: व्यावसायिक यात्रा आज सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। पाचन ठीक रहेगा। सेहत को लेकर सचेत रहे।

उपाय: चावल का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व कौशल बढ़ेगा। अधिक मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। संवाद बनाए रखें।

धन: लाभ के योग हैं। कारोबार में नई योजना का तत्काल लाभ मिलने से प्रसन्न होंगे।

स्वास्थ्य: घर के परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पितृओं को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें।

लव: लव संबंधों में अचानक समस्या आ सकती है।

धन: बढ़ते घरेलू खर्चों पर ध्यान दें। धन की कमी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्‍य का पाया आज कमजोर रहेगा।

उपाय: दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी।

धन: धन लाभ होगा। पर अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।

स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपनी एकाग्रता से पेशेवर मोर्चे पर बेहतर काम करेंगे। बातचीत में संयम बरतें।

लव: भरोसे में कमी हो सकती है।

धन: अनावश्यक खर्च से बचें। ऋण चुकाने का इंतजाम हो पाएगा।

स्वास्थ्य: वाहन संभलकर चलाएं, दुर्घटना से बचें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अच्छे सैलरी पैकेज की वजह से बचत कर पाएंगे।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।

धन: धन का निवेश आज लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: पाचन में समस्या हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके डेडिकेशन की सराहना होगी।

लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है।

धन: व्यवसाय में लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कर्ज से मुक्ति होगी।

स्वास्थ्य: माता के जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें।

उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से सफलता मिलेगी। रचनात्मकता का लाभ मिलेगा।

लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। आज घर-बाहर सुख-शांति बनी रहेंगे।

धन: आय बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी किसी बड़े डिसीजन में फैमिली को साथ रखें।

स्वास्थ्य: थकान हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होंगे।

उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी भेंट करें।

मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा दिनचर्या से हटकर आज छुट्टी का आनंद लेंगे।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। अपनों के साथ वैकेशन की प्लानिंग करेंगे।

धन: कारोबारी सफलता भरा जीवन जीएंगे। रुका पैसा वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान-पान में लापरवाही न करें।