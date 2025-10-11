रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 12 October horoscope in Hindi 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अक्टूबर, 2025)

Rashifal 12 October 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 12 October 2025 : करियर: आज नौकरी या वर्कप्लेस की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। 
लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ट्रेवलिंग के दौरान सेहत का ध्यान रखें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: काम में मन लगेगा, सफलता मिलेगी।
लव: परिवार के साथ समय बिताएं। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित खर्च से आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी।
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नई सोच से काम बनेगा। कार्यक्षेत्र में हाई एनर्जी एन्वॉयरमेंट से सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ मेलजोल बढ़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।
धन: आपको आज धन निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे।
स्वास्थ्य: गले में हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: नौकरी में नोकझोंक हो सकती है, चिंता तथा तनाव रहेंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: व्यावसायिक यात्रा आज सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। पाचन ठीक रहेगा। सेहत को लेकर सचेत रहे। 
उपाय: चावल का दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नेतृत्व कौशल बढ़ेगा। अधिक मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। संवाद बनाए रखें।
धन: लाभ के योग हैं। कारोबार में नई योजना का तत्काल लाभ मिलने से प्रसन्न होंगे।
स्वास्थ्य: घर के परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पितृओं को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। 
लव: लव संबंधों में अचानक समस्या आ सकती है। 
धन: बढ़ते घरेलू खर्चों पर ध्यान दें। धन की कमी महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्‍य का पाया आज कमजोर रहेगा। 
उपाय: दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरीपेशा को वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी। 
धन: धन लाभ होगा। पर अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: अपनी एकाग्रता से पेशेवर मोर्चे पर बेहतर काम करेंगे। बातचीत में संयम बरतें।
लव: भरोसे में कमी हो सकती है।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें। ऋण चुकाने का इंतजाम हो पाएगा। 
स्वास्थ्य: वाहन संभलकर चलाएं, दुर्घटना से बचें। 
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अच्छे सैलरी पैकेज की वजह से बचत कर पाएंगे।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। 
धन: धन का निवेश आज लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: पाचन में समस्या हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें। 
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके डेडिकेशन की सराहना होगी।
लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है। 
धन: व्यवसाय में लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कर्ज से मुक्ति होगी।
स्वास्थ्य: माता के जोड़ों के दर्द का ध्यान रखें।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। 
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से सफलता मिलेगी। रचनात्मकता का लाभ मिलेगा। 
लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। आज घर-बाहर सुख-शांति बनी रहेंगे। 
धन: आय बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी किसी बड़े डिसीजन में फैमिली को साथ रखें।
स्वास्थ्य: थकान हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होंगे। 
उपाय: देवी दुर्गा को लाल चुनरी भेंट करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा दिनचर्या से हटकर आज छुट्टी का आनंद लेंगे। 
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। अपनों के साथ वैकेशन की प्लानिंग करेंगे।
धन: कारोबारी सफलता भरा जीवन जीएंगे। रुका पैसा वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान-पान में लापरवाही न करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभSeeing a lizard on Diwali night: 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा होगी। इस दिन रात को छिपकली देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 12 October 2025 | कैसा रहेगा आज 12 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

12 October Birthday: आपको 12 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 October Birthday: आपको 12 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अक्टूबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 11 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 11 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धिVastu remedies for Diwali : दिवाली, रोशनी और नई शुरुआत का त्योहार है। इस शुभ अवसर पर घर की सफाई, सजावट और पूजा के साथ अगर हम वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, और समृद्धि का आगमन होता है। दिवाली के दिन अपनाए गए छोटे-छोटे वास्तु उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com