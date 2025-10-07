मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Ahoi Ashtami Shubh Muhurat 2025
Written By WD Feature Desk

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami Puja Vidhi
Ahoi Ashtami Date 2025: अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माताएं इस दिन निर्जला (बिना पानी) उपवास रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं।ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

यह पर्व करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले आता है, जब माताएं अपनी संतान के सुख के लिए अहोई माता (देवी पार्वती का रूप) की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को होता है, जो कि अहोई माता की पूजा करने का समय है।  इस वर्ष यह व्रत 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को रखा जा रहा है।

यहां अहोई अष्टमी 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा की जानकारी दी गई है:
 
अहोई अष्टमी 2025: तिथि और शुभ मुहूर्त: Ahoi Ashtami Muhurat 2025
तिथि 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार) 
अष्टमी तिथि का आरंभ- 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 बजे
अष्टमी तिथि का समापन- 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 बजे।
 
अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 05:53 बजे से 07:08 बजे तक।
अवधि - 01 घण्टा 15 मिनट्स।
 
तारों को देखने का समय- शाम 06:17 बजे तक 
 
अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय- रात 11:20 मिनट पर। 
 
अहोई अष्टमी का महत्व: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखती हैं। करवा चौथ की तरह, यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है और शाम को तारे देखकर पूजा के बाद खोला जाता है। यह व्रत कष्टों से मुक्ति और परिवार में खुशहाली लाता है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है।ALSO READ: Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल
 
अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि: Ahoi Ashtami Puja Vidhi:
यहां अहोई अष्टमी की विस्तृत पूजा विधि दी गई है:
 
1. व्रत का संकल्प और तैयारी (Morning Rituals and Preparation)
 
1. प्रातःकाल स्नान: व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
 
2. संकल्प: अपने हाथ में जल लेकर, संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला व्रत (पानी भी न पीने का) का संकल्प लें।
 
3. पूजा स्थल की तैयारी: घर की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) की दीवार को साफ करें। इस पर गेरू या कुंकुम से माता अहोई की तस्वीर या चित्र बनाएं।
 
- अहोई माता की तस्वीर में प्रायः आठ कोने (अष्ट कोष्ठक) या स्याहू (कांटेदार मूषक) और उसके बच्चों का चित्र होना चाहिए।
 
- यदि आप घर पर नहीं बना सकती हैं तो बाजार से अहोई माता का मुद्रित पोस्टर भी लाकर लगा सकते हैं।
 
4. सामग्री जुटाएं: पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रखें, और चावल (अक्षत), रोली, धूप, दीप, फूलमाला, सिंदूर और भोग के लिए पुड़ी, हलवा या मीठे पुए (जो पारंपरिक रूप से बनाए जाते हैं) तैयार करें।
 
2. संध्याकाल की पूजा विधि (Evening Puja Rituals): अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को तारों के निकलने के समय शुरू होता है।
 
1. आसन और चौकी: अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी या पट रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं।
 
2. कलश स्थापना: चौकी पर चावलों का ढेर बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं।
 
3. अहोई माता का पूजन:
 
- अहोई माता के चित्र पर रोली और अक्षत (चावल) अर्पित करें।
 
- उन्हें फूलमाला और श्रृंगार सामग्री (चूड़ियां, बिंदी आदि) चढ़ाएं।
 
- देसी घी का दीपक और धूप जलाएं।
 
4. भोग और माला: माता को तैयार किया गया भोग (पुए, हलवा या मिठाई) अर्पित करें। पूजा में सप्त धान्य (सात प्रकार का अनाज) या कुछ स्थानों पर गुड़ भी अर्पित किया जाता है।
 
5. व्रत कथा: हाथ में सात दाने अनाज या चावल लेकर अहोई माता की व्रत कथा सुनें या पढ़ें। कथा समाप्त होने पर ये दाने सुरक्षित रख दें।
 
6. बच्चों का पूजन: पूजा के समय अपने बच्चों को माता के सामने बिठाएं और उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दें।
 
3. पारण और अर्घ्य (Conclusion and Fast Breaking):
 
1. तारों को अर्घ्य: शाम को जब तारे दिखाई देने लगें, तब पूजा स्थल पर या छत पर जाएं।
 
2. हाथ में जल या करवा में जल लेकर तारों को अर्घ्य दें और उनसे अपनी संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगें।
 
3. व्रत खोलना (पारण): तारों को अर्घ्य देने के बाद, अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर या माता को चढ़ाए गए भोग का सेवन करके व्रत का पारण करें।
 
अहोई अष्टमी व्रत की कथा (The Legend of Ahoi Ashtami)
 
अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले, एक साहूकार था जिसके सात बेटे थे। दिवाली से कुछ दिन पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय गलती से उसके हाथ से स्याहू (Sehi या कांटेदार मूषक) का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने साहूकार की बहू की कोख बांध दी।
 
इसके बाद साहूकार की बहू के जो भी बच्चे हुए, वे सात दिन के अंदर मर जाते थे। इस दुख से व्याकुल होकर, उसने एक ब्राह्मणी से इसका कारण पूछा। ब्राह्मणी ने उसे स्याहू माता के बारे में बताया और अहोई माता का व्रत रखने की सलाह दी।
 
साहूकार की बहू ने पूरे विधि-विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखा और अहोई माता से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। स्याहू माता (जिन्हें अहोई माता के रूप में पूजा जाता है) उसकी तपस्या से प्रसन्न हुईं और उन्होंने न केवल उसकी कोख खोल दी, बल्कि उसे सात पुत्रों के दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से माताएं  अपनी संतान की रक्षा और कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com