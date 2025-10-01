बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (14:53 IST)

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के 10 प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

अक्टूबर हिन्दू कैलेंडर 2025
October 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्‍यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।

01 अक्टूबर: नवरात्रि की नवमी, जवारे विसर्जन
02 अक्टूबर: दशहरा, विजयादशमी, गांधी और शास्त्री जयंती
03 अक्टूबर: पापांकुशा एकादशी
04 अक्टूबर: राष्ट्रीय अखंडता दिवस
05 अक्टूबर: दुर्गावती जयंती
06 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा, कोजागिरी व्रत, विश्‍व आवास दिवस
07 अक्टूबर: वाल्मीकि जयंती,
08 अक्टूबर: गुरु रामदास जयंती, विष्णु पूजन
09 अक्टूबर: विश्‍व दृष्‍टि दिवस 
10 अक्टूबर: करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, राष्‍ट्रीय डाक दिवस 
11 अक्टूबर: जयप्रकाश नारायण जयंती 
12 अक्टूबर: स्कंद षष्ठी व्रत
13 अक्टूबर: अहोई अष्‍टमी व्रत
14 अक्टूबर: राधाकुंड स्नान, श्री राधा अष्टमी
15 अक्टूबर: गुरु हरराय पुण्‍यतिथि
16 अक्टूबर: विश्‍व खाद्य दिवस
17 अक्टूबर: रंभा एकादशी, सूर्य तुला संक्रंति, गोवत्स द्वादशी 
18 अक्टूबर: शनि प्रदोष, धनतेरस, यम द्वीतिया, सौर कार्तिक मास प्रारंभ
19 अक्टूबर: हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली 
20 अक्टूबर: रूप चौदस, दीपावली, कमला जयंती, काली जयंती, कुबेर पूजन, लक्ष्मी पूजा
21 अक्टूबर: महावीर निर्वाण दिवस, भौमवती अमावस्या
22 अक्टूबर: अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा 
23 अक्टूबर: चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, चंद्र दर्शन
24 अक्टूबर: जमादी उल्लावल मास 
25 अक्टूबर: छठ व्रत प्रारंभ, विनायक चतुर्थी
26 अक्टूबर: गुरु गोविंद सिंह पुण्यतिथि
27 अक्टूबर: छठ पूजा, संध्या अर्घ्‍य 
28 अक्टूबर: छठ पारण, प्रात: अर्घ्य, सहस्रबाहु जयंती 
29 अक्टूबर: गोपाष्टमी, जैन अष्टानिका पर्व प्रारंभ 
30 अक्टूबर: आंवला नवमी, कूष्मांडा नवमी
31 अक्टूबर: विष्णु त्रिरात्रि, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, सरदार पटेल जयंती
Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय।

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के तालेDussehra par karen ye upay: हिंदू धर्म में दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, एक महान पर्व है जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन देखना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन मात्र रुपए 100 में एक वस्तु घर लाकर आप अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं?

Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभ

Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभHow to observe Papankusha Ekadashi fast : पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए यहां जानें पापांकुशा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसका महत्व।

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरी

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरीदशहरा, जिसे विजयादशमी के पावन नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जीवंत प्रतीक है। यह वही ऐतिहासिक दिन है जब भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाती हैं, जिससे जीवन की हर बाधा दूर होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है।

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्त

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्तDussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण दहन किया जाता है। इस साल 2025 में 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। परंपरा से सार्वजनिक रूप से रात्रि में रावण दहन किया जाता है। कई लोग रात को 8 बजे बाद रावण दहन करते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। आओ जानते हैं कि रावण दहन का सही समय क्या है।

Vijayadashami 2025: दशहरे पर खरीदें ये 5 शुभ वस्तुएं: घर आएगी सुख समृद्धि

Vijayadashami 2025: दशहरे पर खरीदें ये 5 शुभ वस्तुएं: घर आएगी सुख समृद्धिShubh Vastuen for Dussehra: दशहरा (विजयादशमी) का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष वस्तुएं घर लाना अत्यंत मंगलकारी और सुख-समृद्धिदायक माना जाता है। दशहरे पर घर में लाई जाने वाली शुभ वस्तुएं इस प्रकार हैं:

चंडी होम व कन्या पूजन से सम्पन्न हुआ इस वर्ष का आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि उत्सव

चंडी होम व कन्या पूजन से सम्पन्न हुआ इस वर्ष का आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि उत्सवआर्ट ऑफ लिविंग इंदौर का ओमनी रेजिडेंसी में चल रहा 3 दिवसीय भव्य नवरात्रि उत्सव चंडी होम की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। सुबह संकल्प के साथ चंडी होम के प्रारंभ के पश्चात गौ पूजन, अश्व पूजन, श्रीश्री ज्ञान मंदिर की 201 कन्या का पाद पूजन और पूर्णाहुति के साथ पूरा हुआ।

भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है - विजयादशमी

भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है - विजयादशमीबार-बार हमको जागना पड़ेगा और बार-बार जगाने के लिए ही तो यह सब उत्सव है। जागो और भागो मत। कुछ पसंद नहीं आए, तो हम भागते हैं। भागने से भाग्य नहीं खुलेगा, जागो तो भाग्य खुल जाएगा और विजयादशमी का संदेश है - विजय हो - इस दिन अपनी आत्मा को जगाएं, भीतर के अंधकार को मिटाएं और नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आगे बढ़ें।

Vijayadashami 2025: विजयादशमी पर करें मन रूपी रावण का दहन

Vijayadashami 2025: विजयादशमी पर करें मन रूपी रावण का दहनविजयादशमी पर रावण के पुतले के दहन के साथ हम यह कल्पना करते हैं कि आज सत्य की असत्य पर जीत हो गई और अच्छाई ने बुराई को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है! सनातन धर्म की यह परंपराएं केवल आंख मूंद कर इनकी पुनुरुक्ति करने के लिए नहीं हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 9 Worship: माता दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं...
