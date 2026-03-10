Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 मार्च, 2026)

बुधवार, 11 मार्च 2026
1. मेष (Aries)

Today 11 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज के दिन की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी। 
लव: विवाह के इच्छुक लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
धन: आज आप पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की संभावना है, पानी खूब पिएं।

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। 
लव: प्रेमियों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: लेखन के क्षेत्र में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
लव: लव पार्टनर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा आज का दिन आपके लिए अनुकूल है।
लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। 
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर काम का टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा। 
लव: अहंकार को रिश्तों के बीच न आने दें। 
धन: शेयर मार्केट में पैसे के निवेश के लिए समय सही नहीं है। 
स्वास्थ्य: आज कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए बातचीत सुखद रहेगी।
धन: बजट बिगड़ सकता है, सोच-समझकर खरीदारी करें।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नई आय के स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें, आलस्य से बचें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी बाहर साझा न करें।
लव: प्रेमियों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है।
धन: उधार लेन-देन से बचें। निवेश के लिए समय मध्यम है।
स्वास्थ्य: पुरानी चोट उभर सकती है, सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ होने की संभावना है। 
लव: पार्टनर के साथ प्रेम बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: हल्का भोजन करें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा की मेहनत आज रंग लाएगी।
लव: पार्टनर के साथ संवाद में शब्दों के चयन पर ध्यान दें।
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबारी या छात्र वर्ग नए आइडियाज पर काम शुरू करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी या शिक्षा हेतु विदेश यात्रा के योग हैं।
लव: किसी पुराने मित्र के मिलन से दिन खुशनुमा रहेगा।
धन: खर्चे बढ़ेंगे, फिर भी धन संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी, जुकाम-खांसी से बचकर रहें।
उपाय: पीली वस्तुएं का दान करें।ALSO READ: Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है क्या है इसका महत्व?
ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटना

जगन्नाथ मंदिर में दिखा फिर से अशुभ संकेत! ध्वज पर बैठा बाज, क्या होने वाली है भारत में कोई बड़ी घटनाउल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा को एक पक्षी उठाकर ले गया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 26 पर्यटकों की मौत हो गई और फिर ऑपरेशन सिंदुर लॉन्च हुआ। अब ध्वजा पर पक्षी का बैठना किस बात कर संकेत है? पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र और उस पर लहराते 'पतितपावन बाना' पर गुरुवार को एक बाज बैठा हुआ नजर आया।

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंताचीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

