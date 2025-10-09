गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ

दिवाली की रात छिपकली देखना
Seeing a lizard on Diwali night: 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा होगी। इस दिन रात को छिपकली देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
 
भारतीय मान्यताओं, खासकर वास्तु शास्त्र के अनुसार:-
1. समृद्धि और भाग्य का प्रतीक: इसे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है।
 
2. धन की देवी लक्ष्मी का संकेत: यह माना जाता है कि दिवाली की रात छिपकली का दिखना देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत है, जिससे पूरे साल घर में धन-धान्य भरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छिपकली का दिवाली पर दिखना देवी लक्ष्मी के घर आने का प्रतीक है। 
धन-समृद्धि: यह घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का संकेत है।
 
3. कर्ज और परेशानियों से मुक्ति: कुछ मान्यताओं के अनुसार, छिपकली दिखने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इससे यह भी माना जाता है कि साल भर धन की तंगी दूर होगी और आर्थिक लाभ मिलेगा।
 
4. मंदिर में दिखना अति शुभ: अगर यह दिवाली की रात घर के मंदिर में दिखे तो इसे विशेष रूप से शुभ और अकूत धन-संपत्ति मिलने का पूर्व संकेत माना जाता है।
 
5. सकारात्मक ऊर्जा: छिपकली का दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य के संचार का सूचक है। अगर आप दिवाली की रात छिपकली देखते हैं, तो उसे भगाने की बजाय मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और घर में सुख-समृद्धि की कामना करें।
Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाईEasy Gujiya Recipe: यहां दी गई आसान गुझिया रेसिपी के साथ, आप घर पर ही परफेक्ट, कुरकुरी परत वाली गुझिया बना सकते हैं। होममेड गुझिया (Homemade Gujiya) का शुद्ध स्वाद और सुगंध, आपके दिवाली स्नैक्स (Diwali Snacks) को लाजवाब बना देगा। इस फेस्टिवल स्वीट (Festival Sweet) की संपूर्ण विधि जानें और परिवार के साथ इसका आनंद लें!

Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर इन 3 कथाओं को पढ़ने और सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान

Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर इन 3 कथाओं को पढ़ने और सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa Chauth Vrat Katha: करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल यह पर्व 10 अक्टूबर के दिन आ रहा है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ की कथा का श्रवण किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। सुहागिन महिलाओं द्वारा पूरे दिन रखा गया निर्जला व्रत तभी पूर्ण होता है जब वे पूरी आस्था के साथ व्रत की पौराणिक कथाओं को सुनती हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कथाओं को सुनने से विवाहित महिलाओं को सीधे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह न केवल पति की दीर्घायु सुनिश्चित करता है, बल्कि दांपत्य जीवन को सुख, समृद्धि और अटूट प्रेम से भर देता है।

Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda

Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha ChivdaPoha Chivda: यह क्रंची चिवड़ा (Crunchy Chivda) भुने हुए पोहे, कुरकुरी मूंगफली, चना दाल, और करी पत्ता के बेहतरीन मिश्रण से बनता है। झटपट बनने वाला यह फेस्टिवल स्नैक (Festival Snack) आपके मेहमानों और परिवार को बेहद पसंद आएगा। घर पर बने इस टेस्टी चिवड़े की विधि पढ़ें और इस दिवाली को और भी खास बनाएं!

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?10 october ko chand kitne baje niklega: करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा यूपी में यूपी में। करवा चौथ का चांद कब निकलेगा। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत। दिल्ली टाइम अनुसार 08:13 मिनट पर निकलेगा करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पर भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद, जानिए चंद्रमा निकलने का सही समय। चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से। चतुर्थी तिथि समाप्त- 10 अक्टूबर 2025 को शाम 07:38 बजे तक।

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपीKaju Katli: दिवाली हो या कोई भी खास मौका, काजू कतली के बिना भारतीय त्योहार अधूरे हैं। यह पारंपरिक मिठाई (Traditional Mithai) अपनी मखमली बनावट और शाही स्वाद के लिए पहचानी जाती है। अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं, तो घर पर ही हलवाई जैसी काजू कतली (Halwai Style Kaju Katli) बनाना सीखिए...
