Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ

Seeing a lizard on Diwali night: 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा होगी। इस दिन रात को छिपकली देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

भारतीय मान्यताओं, खासकर वास्तु शास्त्र के अनुसार:-

1. समृद्धि और भाग्य का प्रतीक: इसे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है।

2. धन की देवी लक्ष्मी का संकेत: यह माना जाता है कि दिवाली की रात छिपकली का दिखना देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत है, जिससे पूरे साल घर में धन-धान्य भरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छिपकली का दिवाली पर दिखना देवी लक्ष्मी के घर आने का प्रतीक है।

धन-समृद्धि: यह घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का संकेत है।

3. कर्ज और परेशानियों से मुक्ति: कुछ मान्यताओं के अनुसार, छिपकली दिखने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इससे यह भी माना जाता है कि साल भर धन की तंगी दूर होगी और आर्थिक लाभ मिलेगा।

4. मंदिर में दिखना अति शुभ: अगर यह दिवाली की रात घर के मंदिर में दिखे तो इसे विशेष रूप से शुभ और अकूत धन-संपत्ति मिलने का पूर्व संकेत माना जाता है।

5. सकारात्मक ऊर्जा: छिपकली का दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य के संचार का सूचक है। अगर आप दिवाली की रात छिपकली देखते हैं, तो उसे भगाने की बजाय मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और घर में सुख-समृद्धि की कामना करें।