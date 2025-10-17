शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (15:12 IST)

देवी लक्ष्मी ने स्वयं बताए हैं दिवाली पर धन प्राप्ति के ये 3 अचूक उपाय: अपनाएं और पाएं अपार समृद्धि

diwali ke upay totke
Diwali ke upay totke: देवी लक्ष्मी को केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि शक्ति, ऐश्वर्य, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के पावन अवसर पर, जब हर कोई धन की कामना करता है, तो यह जानना आवश्यक है कि धन कमाने और उसे बढ़ाने के लिए स्वयं महालक्ष्मी ने किन तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया है। ये सिद्धांत न केवल धार्मिक हैं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह से व्यावहारिक हैं।
 
श्लोक और मूल सिद्धांत
: धन कमाने और जीवन में समृद्धि लाने के लिए देवी लक्ष्मी द्वारा बताए गए ये तीन व्यावहारिक उपाय एक प्राचीन श्लोक पर आधारित हैं:
 
श्लोक :
धनमस्तीति वाणिज्यं किंचिस्तीति कर्षणम्।
सेवा न किंचिदस्तीति भिक्षा नैव च नैव च।
 
सरल अर्थ: इस श्लोक में देवी लक्ष्मी ने धन की अलग-अलग मात्रा के अनुसार व्यक्ति को धन कमाने के लिए सही मार्ग चुनने का निर्देश दिया है, और साथ ही सबसे बड़े वर्जित कार्य (भिक्षा) के बारे में बताया है।
 
देवी लक्ष्मी के बताए धन प्राप्ति के 3 सूत्र
इन सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ और सरल भाषा में नीचे विस्तार से समझाया गया है:
 
सूत्र 1: अधिक धन होने पर- 'वाणिज्यं' (व्यवसाय/उद्यमिता)
मूल निर्देश: "धनमस्तीति वाणिज्यं" (यदि पर्याप्त धन है, तो वाणिज्य करो)।
 
आधुनिक व्याख्या: जब आपके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी है, तो आपको व्यवसाय, व्यापार या उद्यमिता (Entrepreneurship) के मार्ग पर जाना चाहिए। देवी लक्ष्मी सिखाती हैं कि धन को रोक कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे निवेश और जोखिम के माध्यम से गुणन (Multiply) करना चाहिए। व्यवसाय ही अर्थव्यवस्था को गति देता है और अधिक धन पैदा करता है।
 
सूत्र 2: कम धन होने पर- 'कर्षणम्' (परिश्रम/उत्पादन)
मूल निर्देश: "किंचिस्तीति कर्षणम्" (यदि थोड़ा धन है, तो कृषि/उत्पादन करो)।
 
आधुनिक व्याख्या: जब पूंजी सीमित हो, तो ऐसे कार्यों पर ध्यान दें जहाँ सीधा उत्पादन या परिश्रम शामिल हो। 'कर्षणम्' (खेती) का अर्थ है सच्चा शारीरिक या मानसिक श्रम जिसके परिणाम सीधे और मूर्त (Tangible) हों। यह सिद्धांत सिखाता है कि सीमित संसाधनों के साथ भी व्यक्ति को अपनी मेहनत और कौशल के दम पर धन का सृजन करना चाहिए।
 
सूत्र 3: धन न होने पर- 'सेवा' (नौकरी/सेवा)
मूल निर्देश: "सेवा न किंचिदस्तीति" (यदि धन बिल्कुल नहीं है, तो सेवा करो)।
 
आधुनिक व्याख्या: यदि आपके पास व्यवसाय या उत्पादन शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है, तो किसी भी प्रकार की नौकरी या सेवा (Job/Service) करके धन कमाने का मार्ग खोलना चाहिए। 'सेवा' का अर्थ है समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनी योग्यता का उपयोग करना, जिससे आपको निश्चित आय प्राप्त हो सके और भविष्य के निवेश के लिए पूंजी जमा हो सके।
 
सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत: 'भिक्षा नैव च नैव च'
सभी सिद्धांतों के अंत में, देवी लक्ष्मी एक कठोर चेतावनी देती हैं:
 
"भिक्षा नैव च नैव च।" (किंतु किसी भी हालात में, धन पाने के लिए किसी के सामने भिक्षा मत माँगो। )
 
यह सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इसका व्यावहारिक संकेत यही है कि हर इंसान को मेहनत, स्वाभिमान और समर्पण के साथ धन कमाने और बढ़ाने की हरसंभव कोशिश करनी चाहिए। दूसरों पर आश्रित होना या मुफ्त में धन की अपेक्षा करना, स्वयं देवी लक्ष्मी की शिक्षा के विरुद्ध है।
 
धन को बढ़ाने का मूलमंत्र: पवित्रता और परिश्रम
देवी लक्ष्मी के इन सिद्धांतों का सार केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धन को यश, सम्मान और निरोगी जीवन देने वाला बनाता है।
 
  1. शांतिप्रियता और पवित्रता: धन को पाने के लिए मन, वचन और कर्म में पवित्रता आवश्यक है।
  2. दरिद्रता से दूरी: 'दरिद्रता' का अर्थ केवल गरीबी नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में बुराईयाँ भी हैं। इन बुराईयों से दूर रहना चाहिए।
  3. पवित्र आचरण: परिश्रम द्वारा कमाया गया धन ही सही मायने में यश और सम्मान देता है और जीवन में स्थायित्व लाता है।
  4. दिवाली पर, इन सिद्धांतों को अपनाकर और मेहनत व ईमानदारी से धन कमाकर ही हम वास्तव में देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
 
इन नियमों का करें पालन:
1. साफ-सफाई (पवित्रता और व्यवस्था)
2. मन की एकाग्रता (लक्ष्य पर ध्यान)
3. दान-दक्षिणा (त्याग और विनिमय)
4. कर्ज और फिजूलखर्च से बचो (ऋणमुक्ति और संयम)
5. कर्म करो (परिश्रम और पुरुषार्थ)
Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Diwali kahani katha: दिवाली की कथा कहानी हिंदी में

Diwali kahani katha: दिवाली की कथा कहानी हिंदी मेंStory of Diwali: हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही गणेशजी, कुबेर और मां सरस्वती की पूजा भी होती है। लक्ष्मी पूजा प्रदोषकाल में होती है। दीपावली के पर्व को लेकर मुख्यत: सात लोकप्रिय पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दिवाली पर दीवाली की कहानी जरूर पढ़ें।

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधि

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधिDiwali lakshmi pujan Time and vidhi: इस बार सभी मत से 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रात में शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा होगी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल या निशीथ काल में होती है परंतु परंपरा अनुसार लोग इन दोनों के मध्य काल में किसी शुभ मुहूर्त पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं पूजा का सही समय और विधि।

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।
