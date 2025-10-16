Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त:

द्वितीया तिथि प्रारम्भ- 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 08:16 बजे से।

द्वितीया तिथि समाप्त- 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे तक।

नोट: उदयातिथि के अनुसार 23 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे भाईदूज का पर्व।

भाई दूज अपराह्न समय- 01:13 से 03:28 के बीच।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 के बीच।

विजय मुहूर्त: अपराह्न 01:58 से 02:43 के बीच।

नोट: तीनों ही समय तिलक लगाने और भाई को भोजन कराने के लिए शुभ है।