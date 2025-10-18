Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ,जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ,भाई दूज के त्यौहार है, भईया जल्दी आओ,अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ।चंदन का टीका नारियल का उपहार,भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,आओ खुशी से मनाएं भाई दूज का त्योहार।भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास।प्रेम और विश्वास का बंधनतेरे माथे पर लगाऊं चंदनमांगू दुआएं तेरे लिए हर पल।रोली चंदन और तिलक सेपर्व मनाने आई है बहनाभैया दूज का पर्व है प्यारास्नेह अनुराग का बंधता धागाआरती की थाली मैं सजाऊं,कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं,तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं,संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं,भाई और बहन के प्रेम भरे पर्व की बधाईइस भैया दूज आपके और आपकी बहन में बढ़े प्यारसुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की हो बरसातप्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओजो दुआ मांगो, उसे तुम पाओभाई दूज का त्योहार है, भैया जल्दी आओअपनी प्यारी बहन से तिलक लगवाओचंदन का टीका नारियल का उपहार,भाई की उम्मीद, बहना का प्यार,खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार