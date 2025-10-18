शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. भाई दूज
  4. bhai dooj wishes in hindi
Written By Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (15:16 IST)

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

Bhai dooj
Bhai dooj wishes in hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!

Bhai dooj ki hardik shubhkamnaye in hindi:  
प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ,
जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ,
भाई दूज के त्यौहार है, भईया जल्दी आओ,
अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका नारियल का उपहार,
भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,
आओ खुशी से मनाएं भाई दूज का त्योहार।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,
यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम और विश्वास का बंधन
तेरे माथे पर लगाऊं चंदन
मांगू दुआएं तेरे लिए हर पल।
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रोली चंदन और तिलक से
पर्व मनाने आई है बहना
भैया दूज का पर्व है प्यारा
स्नेह अनुराग का बंधता धागा
भाई दूज के प्यार भरे पर्व की बधाई और शुभकामनाएं

आरती की थाली मैं सजाऊं,
कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं,
तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं,
संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं,
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

भाई और बहन के प्रेम भरे पर्व की बधाई
इस भैया दूज आपके और आपकी बहन में बढ़े प्यार
सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की हो बरसात
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ
जो दुआ मांगो, उसे तुम पाओ
भाई दूज का त्योहार है, भैया जल्दी आओ
अपनी प्यारी बहन से तिलक लगवाओ
भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका नारियल का उपहार,
भाई की उम्मीद, बहना का प्यार,
खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं



Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदानWeekly Horoscope 20-26 October 2025: अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएं

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएंRoop Chaudas 2025 Wishes: दीपावली से ठीक एक दिन पहले 'रूप चतुर्दशी' मनाई जाती है, जिसे 'रूप चौदस' या 'नरक चतुर्दशी' भी कहते हैं। इस साल ये त्योहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के बाद उबटन लगाकर रूप-सौंदर्य निखारने और यमराज के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार को दूर कर उजाला फैलाने का संदेश देता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। यहां नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के लिए शुभकामना संदेश दे रहे हैं जिन्हें आप अपने मित्रो और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं:

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाश

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाशHanuman jayanti 2025: नरक चतुर्दशी का त्योहार दिवाली के दीपोत्सव के पांच दिनी उत्सव में से दूसरे दिन रहता है। इस दिन दक्षिण भारत में यम दीपम का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन उनकी विशेष पूजा होती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। मान्यता अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था तो कुछ के अनुसार इस दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था इसलिए विजय अभिनन्दन महोत्सव मनाया जाता है और अन्य मान्यता अनुसार इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान मिला था। इस दिन हमुमानजी को विशेष तरह से दीपक लगाकर पूजा करने से सभी तरह के भय और पापों का नाश हो जाता है।

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।
Webdunia
