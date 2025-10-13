Diwali 2025: धनतेरस, दिवाली और भाई दूज की पूजा के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, नोट करें सामान की पूरी लिस्ट

Diwali dhanteras bhai dooj pujan samagri list in hindi:
भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। धनतेरस, दिवाली और भाई दूज, ये तीन पावन पर्व न केवल खुशी और उत्साह से भरे होते हैं, बल्कि हर घर में समृद्धि और सुख-शांति लाने के प्रतीक माने जाते हैं। इन त्योहारों में पूजा का विशेष महत्व होता है और सही पूजा सामग्री का होना बेहद जरूरी है। इस लेख में हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप पूजा के लिए मंगा सकते हैं।
धनतेरस पूजा के लिए जरूरी सामग्री:
धनतेरस पर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। इस दिन सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजें इस दिन आपके घर में होनी चाहिए:
धनतेरस पूजा के लिए खास सामग्रियां
-
माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर
-
इस दिन पूजा के लिए बैठे हुए लक्ष्मी गणेश की अलग-अलग प्रतिमा आपको लेनी चाहिए
दिवाली पूजा के लिए खास सामग्रियां
-
पूजा के लिए लकड़ी की चौकी
-
लाल या पीले रंग का कपड़ा
-
गंगा जल
-
दीपक
-
रुई
-
पूजा की ताल
-
पूजा के लिए कलश
-
मौली
-
रोली
-
अक्षत
-
गाय का घी
-
शक्कर या गुढ़
-
धूप
-
कपूर
-
अगरबत्ती
-
पुष्प
दिवाली को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई और सजावट के साथ-साथ पूजा में कुछ विशेष सामग्रियों का उपयोग किया जाता है:
• गणेश-लक्ष्मी जी मूर्ति
• कुबेर यंत्र
• चांदी का सिक्का
• गणेश-लक्ष्मी जी के वस्त्र
• माला
• मिट्टी या पीतल का कलश
• कलश ढकने के लिए ढक्कन
• आम के पत्ते
• ढक्कन में रखने के लिए अनाज
• कमल का फूल
• गुलाब के फूल
• चंदन
• कपूर
• केसर
• यज्ञोपवीत 5
• कुमकुम
• रंगोली बनाने के लिए आटा
• चौकी
• चावल
• अबीर
• कुमकुम
• सिंदूर
• गुलाल
• हल्दी
• सोलह श्रृंगार
• रुई
• सुपारी
• पान के पत्ते
• कमलगट्टे
• धनिया साबुत
• हल्दी की गांठ
• सप्तमृत्तिका
• सप्तधान्य
• कुशा व दूर्वा
• पंच मेवा
• गंगाजल
• शहद
• शक्कर
• शुद्ध घी
• दही
• दूध
• गन्ना, सीताफल, सिंघाड़े आदि
• नैवेद्य
• मिठाई
• छोटी इलायची
• लौंग
• मौली
• इत्र की शीशी
• तुलसी दल
• सफेद कपड़ा (आधा मीटर)
• लाल कपड़ा (आधा मीटर)
• पंच रत्न (सामर्थ्य अनुसार)
• दीपक
• अगरबत्ती
• बड़े दीपक के लिए तेल
• मिट्टी के दीपक
• ताम्बूल (लौंग लगा पान का बीड़ा)
• श्रीफल (नारियल)
• लेखनी (कलम)
• बही-खाता, स्याही की दवात
• खील-बताशे
• गट्टे
• मुरमुरे
• अर्घ्य पात्र सहित अन्य सभी पात्र
• जल का पात्र भाई दूज के लिए पूजा सामग्री
भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन के लिए कुछ खास पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है:
• रोली
• अक्षत यानी सफ़ेद चावल
• फूल
• सुपारी
• पान का पत्ता
• चांदी का सिक्का
• सूखा नारियल
• कलावा
• केला
• मिठाई
• दीपक
