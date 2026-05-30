Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 31 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: अधिकमास पूर्णिमा व्रत: शुभ संयोग और मुहूर्त में करें लक्ष्मी नारायण की पूजा, जानिए उपाय क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 31 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जा रही है। अधिमास स्नान दान पूर्णिमा का दिन है। आज रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना और तेज प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

आज का पंचांग: 31 मई 2026

वार: रविवार

तिथि: पूर्णिमा

पक्ष: शुक्ल पक्ष (पूर्णिमा तक)

नक्षत्र: अनुराधा (रात 01:41 एएम, 1 जून तक), उसके बाद ज्येष्ठा

योग: शिव (शाम 06:18 पीएम तक), उसके बाद सिद्ध

करण: तैतिल (सुबह 08:44 एएम तक), उसके बाद गर

सूर्य राशि: वृषभ

चंद्र राशि: वृश्चिक

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:55 एएम से 04:39 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:49 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:31 पीएम से शाम 07:15 पीएम

यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:20 पीएम से 02:03 पीएम

गुलिक काल- दोपहर 03:47 पीएम से 05:31 पीएम

आज का विशेष: अनुराधा नक्षत्र और सूर्य पूजा

अनुराधा नक्षत्र: आज पूरे दिन और रात तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी शनि देव हैं और देवता मित्र (सूर्य का एक रूप) हैं। यह नक्षत्र मित्रता, समूह में कार्य करने और सफलता के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

शिव योग: आज शाम तक 'शिव' योग रहेगा। इस योग में किए गए धार्मिक कार्य और साधना का फल अक्षय होता है। यह ध्यान और मंत्र दीक्षा के लिए भी श्रेष्ठ समय है।

रविवार का उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और उसमें थोड़े लाल फूल और अक्षत (चावल) जरूर डालें। "आदित्य हृदय स्तोत्र" का पाठ करने से सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।

अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई नया निवेश या मांगलिक कार्य करना है, तो दोपहर 11:53 से 12:49 के बीच का समय चुनें।