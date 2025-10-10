शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (15:46 IST)

Dhanteras 2025: धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर खरीदें ये 8 चीजें, घर आएगी सुख और समृद्धि

dhanteras puja vidhi
what to buy on dhanteras: धनतेरस का त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसे खरीददारी का महामुहूर्त माना जाता है। यह दिन भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना शुभ फल प्रदान करती है और घर में सुख-समृद्धि लेकर आती है।

यहां उन 8 अत्यंत शुभ चीज़ों की सूची दी गई है जिन्हें धनतेरस पर घर लाना सौभाग्यदायक माना जाता है।
1. तांबे और पीतल के बर्तन: धनतेरस पर बर्तन खरीदना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। विशेष रूप से पीतल और तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है।
पीतल: इसे भगवान धनवंतरी का धातु माना जाता है। पीतल के बर्तन खरीदने से घर में स्वास्थ्य और आरोग्य बना रहता है।
तांबा: यह पवित्रता का प्रतीक है। ये धातुएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर की नकारात्मकता को दूर करती हैं।

2. झाड़ू: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को दरिद्रता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। नई झाड़ू खरीदने का अर्थ है, घर के आर्थिक कष्टों को दूर करना।

3. गोमती चक्र: गोमती चक्र गोमती नदी में पाए जाने वाले एक प्रकार के पत्थर होते हैं। ये दुर्लभ और चमत्कारी माने जाते हैं। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन-संपत्ति में वृद्धि होती है और यह स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक बनता है।

4. साबुत धनिया: धनतेरस पर साबुत धनिया (जिसे 'धनिये के बीज' या 'खड़ा धनिया' भी कहते हैं) खरीदने की परंपरा है। यह धन के बीज का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन धनिया खरीदने के बाद, दिवाली पर इसे लक्ष्मी पूजा में अर्पित किया जाता है और कुछ दानों को अपने बगीचे या गमले में बो दिया जाता है। यदि ये बीज अंकुरित होते हैं, तो माना जाता है कि आने वाला वर्ष समृद्धिदायक होगा।

5. चांदी: सोने की तरह ही चांदी खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। चांदी को शीतलता और चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चांदी खरीदने से मानसिक शांति बनी रहती है और यह घर में धन की स्थिरता लाती है। आप चांदी का सिक्का, बर्तन या कोई अन्य आभूषण खरीद सकते हैं।

6. लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या सिक्का: धनतेरस पर मिट्टी या धातु से बनी लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति खरीदना या सिक्के लाना शुभ होता है। गणेश जी बुद्धि और शुभता के कारक हैं, जबकि लक्ष्मी जी धन और वैभव की देवी हैं। इनकी एक साथ पूजा करने से धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है।

7. मिट्टी के दीपक और दीये: त्योहार की शुरुआत मिट्टी के दीयों से होती है। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीये, खासकर 13 दीये खरीदना आवश्यक माना जाता है। इन दीयों को घर के अलग-अलग कोनों में जलाया जाता है, जिससे अंधेरा दूर होता है और प्रकाश का आगमन होता है।

8. खील-बताशे: खील जोकि धान का फूला हुआ रूप है और बताशे दिवाली और धनतेरस के प्रसाद में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं। खील को नई फसल और अनाज की प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। इन्हें खरीदने से घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती। 

इन 8 चीजों की खरीदारी न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह शुभता, स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि को घर में आमंत्रित करने का एक तरीका भी है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Diwali Snacks: इस दिवाली घर पर बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी खस्ता मठरी, पढ़ें परफेक्ट रेसिपी

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

Dhanteras 2025: धन तेरस के दिन करें अकाल मृत्यु से बचने के लिए 5 अचूक उपाय

Dhanteras 2025: धन तेरस के दिन करें अकाल मृत्यु से बचने के लिए 5 अचूक उपायDhantrayodashi 2025 Achook Upay: धनतेरस का पर्व धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने की प्राचीन परंपरा है। धनतेरस के दिन किए गए उपाय अकाल मृत्यु से बचाने का सुरक्षा का कवच बन जाता है। ये विशेष उपाय आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों प्रदान करेंगे।

Ahoi ashtami Katha: अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा

Ahoi ashtami Katha: अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथाAhoi Ashtami Story in Hindi: प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के सात बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था।

Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइम

Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइमkarva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06:06 से 07:19 के बीच रहेगा। निर्जला व्रत का प्रारंभ सूर्योदय के पूर्व से चंद्र उदय तक रहेगा।

Pushya nakshatra 2025: पुष्‍य नक्षत्र क्या होता है, जानिए क्यों कहलाता है नक्षत्रों का राजा, खरीदी के लिए क्यों माना जाता है शुभ

Pushya nakshatra 2025: पुष्‍य नक्षत्र क्या होता है, जानिए क्यों कहलाता है नक्षत्रों का राजा, खरीदी के लिए क्यों माना जाता है शुभWhy pushya nakshatra is auspicious: हिंदू धर्म में व्रत, पर्व और त्योहारों का विशेष महत्व होता है, और इन सभी के लिए मुहूर्त का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं विशेष मुहूर्तों में से एक है पुष्य नक्षत्र, जिसे सभी 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ और विशेष स्थान प्राप्त है। पुष्य का शाब्दिक अर्थ है 'पोषण करने वाला' या 'शक्ति प्रदान करने वाला'। पुराणों में इसे 'नक्षत्रों का राजा' की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को 'मंगलकर्ता' कहा गया है। यह नक्षत्र समृद्धिदायक, शुभ फल प्रदान करने वाला और चिरस्थायी लाभ देने वाला माना जाता है।

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?10 october ko chand kitne baje niklega: करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा यूपी में यूपी में। करवा चौथ का चांद कब निकलेगा। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत। दिल्ली टाइम अनुसार 08:13 मिनट पर निकलेगा करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पर भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद, जानिए चंद्रमा निकलने का सही समय। चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से। चतुर्थी तिथि समाप्त- 10 अक्टूबर 2025 को शाम 07:38 बजे तक।
