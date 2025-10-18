शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. narak chaturdashi kali chaudas ke upay
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (16:05 IST)

Kali chaudas: नरक चतुर्दशी की रात काली चौदस पर होता है त्रिशक्ति तंत्र, धन का मिलता है आशीर्वाद

narak chaturdashi kali chaudas ke upay
Kali chaudas 2025: कार्तिक मास कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे नरक चौदस भी कहा जाता है। इस दिन स्वर्ग एवं रूप की प्राप्ति के लिए सूर्योदय से पहले उबटन, स्नान एवं पूजन किया जाता है। लेकिन इस दिन को रूप चौदस और नरक चौदस के अलावा काली चौदस भी कहा जाता है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जानिए इसका कारण- 
 
काली चौदस: नरक चतुर्दशी को बंगाल में मां काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। इस दिन मां काली की आराधना का विशेष महत्व होता है। काली चौदस की रात्रि को देवी काली की पूजा नकारात्मक शक्तियों के नाश, शत्रुओं पर विजय और तंत्र साधना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि एक मान्यता के अनुसार इस दिन मध्यरात्रि में माता काली की तंत्रोक्त पूजा करने से धन समृद्धि बढ़ती है। यह पूजा अक्सर मध्य रात्रि के दौरान की जाती है।
 
काली चौदस की पूजा का समय: काली चौदस पर निशीथ काल में माता काली की पूजा करने से धन समृद्धि का आशीष पाया जा सकता है।
 
त्रिशक्ति तंत्र: त्रिशक्ति तंत्र का अर्थ तीन मुख्य शक्तियों (सरस्वती, लक्ष्मी और काली) की साधना या पूजा से है, जो ब्रह्मांड की प्रमुख आदि शक्तियां मानी जाती हैं। त्रिशक्ति तंत्र मुख्य रूप से तीन देवियों - माता सरस्वती (ज्ञान की देवी), माता लक्ष्मी (धन की देवी), और माता काली (शक्ति और विनाश की देवी)- की पूजा से संबंधित है। काली चौदस पर इनकी विधिवत पूजा करने से सभी तरह का लाभ मिलता है।
माता काली की पूजा करने का लाभ:-
1. माँ काली को नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा का नाश करने वाली देवी माना जाता है। 
2. इस दिन माता काली की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है।
3: बुरी शक्तियां और काला जादू दूर होते।
4. शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।
5. इस दिन पूजा करने से धन समृद्धि का आशीष पाया जा सकता है। 
 
माता काली की सामान्य पूजा विधि (घरेलू साधकों के लिए):-
निशीथ काल समय: काली चौदस पर माता काली की पूजा आमतौर पर रात्रि में या मध्य रात्रि के दौरान की जाती है।
अभ्यंग स्नान: सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर उबटन (तिल का तेल, बेसन, हल्दी आदि) लगाकर स्नान करें। इसके बाद साफ, विशेषकर लाल या काले रंग के वस्त्र धारण करें।
स्थापना: पूजा स्थान पर एक साफ चौकी पर लाल या काला कपड़ा बिछाकर माँ काली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
पूजा सामग्री: मां काली की प्रतिमा/चित्र, सरसों के तेल का दीपक (या घी का), लाल गुड़हल के फूल (या अन्य लाल फूल), माला, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, कपूर, नारियल, फल, मिठाई (नैवेद्य), धूप, अगरबत्ती।
पूजा विधि का क्रम:
संकल्प: हाथ में जल लेकर शुद्ध मन से पूजा का संकल्प लें।
गणेश वंदना: सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन और पूजा करें।
दीप प्रज्वलन: सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
पुष्प/तिलक: माँ काली को सिंदूर, कुमकुम, हल्दी और लाल फूल अर्पित करें।
नैवेद्य: नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं।
आरती: कपूर से माँ काली की आरती करें।
 
मंत्र जाप (अत्यधिक फलदायी):
पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों में से किसी एक की कम से कम 11 माला (या 108 बार) जाप करें:
सामान्य मंत्र: "ॐ क्रीं कालिकायै नमः"
नवार्ण मंत्र का भाग: "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे"
 
माता काली के तांत्रिक/विशेष उपाय:
1. सुझाव: काली चौदस की रात को तंत्र साधक विशेष साधनाएं करते हैं। सामान्य व्यक्ति नकारात्मकता और भय से मुक्ति के लिए कुछ सरल उपाय कर सकते हैं।
 
2. नकारात्मकता मुक्ति के लिए दीपक: माँ काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल डालना भी शुभ माना जाता है।
 
3. कर्ज और दरिद्रता निवारण: रात्रि में हनुमानजी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्' मंत्र का जाप करें। (चूँकि इस दिन हनुमान पूजा भी होती है।)
 
4. बुरी शक्तियों से सुरक्षा: पूजा में माँ काली को काली उड़द दाल और काले तिल अर्पित करें। काली चौदस की रात को हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के भूत-प्रेत और तंत्र बाधाओं से सुरक्षा मिलती है।
 
डिस्क्लेमर: किसी भी गंभीर तांत्रिक साधना या क्रिया को बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। घर पर सात्विक भाव से माँ काली की पूजा करना ही सामान्य भक्तों के लिए सबसे सुरक्षित और फलदायी होता है। तंत्र के उपाय एक विशेष विद्या है और इसे हमेशा किसी योग्य, सिद्ध गुरु या तांत्रिक की देखरेख में ही करना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी केवल धार्मिक और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से है। घर पर सामान्य पूजा ही करनी चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

और भी वीडियो देखें

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्वBhai dooj wishes in hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदानWeekly Horoscope 20-26 October 2025: अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएं

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएंRoop Chaudas 2025 Wishes: दीपावली से ठीक एक दिन पहले 'रूप चतुर्दशी' मनाई जाती है, जिसे 'रूप चौदस' या 'नरक चतुर्दशी' भी कहते हैं। इस साल ये त्योहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के बाद उबटन लगाकर रूप-सौंदर्य निखारने और यमराज के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार को दूर कर उजाला फैलाने का संदेश देता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। यहां नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के लिए शुभकामना संदेश दे रहे हैं जिन्हें आप अपने मित्रो और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं:

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, पढ़िए हनुमान जी के दूसरे जन्म की कथा

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, पढ़िए हनुमान जी के दूसरे जन्म की कथाWhy hanuman jayanti is celebrated on narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी के दिन श्रीकृष्‍ण, यमदेव और भगवान हनुमानजी की पूजा होती है। हनुमानजी की पूजा विशेषकर होती है। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमानजी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 बजे हनुमानजी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दर्शी क्यों मनाते हैं? आइये जानते हैं।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाश

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाशHanuman jayanti 2025: नरक चतुर्दशी का त्योहार दिवाली के दीपोत्सव के पांच दिनी उत्सव में से दूसरे दिन रहता है। इस दिन दक्षिण भारत में यम दीपम का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन उनकी विशेष पूजा होती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। मान्यता अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था तो कुछ के अनुसार इस दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था इसलिए विजय अभिनन्दन महोत्सव मनाया जाता है और अन्य मान्यता अनुसार इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान मिला था। इस दिन हमुमानजी को विशेष तरह से दीपक लगाकर पूजा करने से सभी तरह के भय और पापों का नाश हो जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com