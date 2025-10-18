शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. नरक चतुर्दशी
  4. why hanuman jayanti is celebrated twice in a year
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (15:24 IST)

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, पढ़िए हनुमान जी के दूसरे जन्म की कथा

why hanuman jayanti is celebrated on narak chaturdashi
Why hanuman jayanti is celebrated on narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी के दिन श्रीकृष्‍ण, यमदेव और भगवान हनुमानजी की पूजा होती है। हनुमानजी की पूजा विशेषकर होती है। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमानजी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 बजे हनुमानजी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दर्शी क्यों मनाते हैं? आइये जानते हैं।

चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक चतुर्दशी कब हुआ था हनुमान जी का जन्म: दरअसल, यह दोनों ही तिथियां हनुमान जी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का महत्व अलग-अलग है: अधिकतर मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि उनके अवतरण दिवस के रूप में पूजी जाती है।

वहीं कार्तिक चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी) इस दिन को उनका दूसरा जन्मोत्सव या विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ दक्षिण भारतीय मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म इसी तिथि को हुआ था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार, माता सीता ने इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान दिया था।

हनुमान जी के पुनर्जन्म की कहानी: नरक चतुर्दशी पर हनुमान जयंती मनाने की परंपरा को समझने के लिए, उनके बाल्यकाल की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा को जानना आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार, बाल मारुति नंदन को तीव्र भूख लगी। जब उनकी निद्रा टूटी, तो उन्हें आकाश में पूरब दिशा में उदय होता हुआ सूर्यदेव एक चमकदार लाल पका हुआ फल जैसा दिखाई दिया।

मारुति तुरंत उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। यह संयोग से अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे। राहु कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बाल मारुति ने सूर्य को एक ग्रास में निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया और हाहाकार मच गया। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी हनु (ठुड्डी) टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम 'हनुमान' पड़ा।

अपने पुत्र पर हुए इस प्रहार से पवनदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह रोक दिया। सृष्टि पर आए इस संकट को देखकर सभी देवताओं ने पवनदेव को शांत किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दूसरा जीवन प्रदान किया और उन्हें अनेक दिव्य शक्तियों से विभूषित किया।

नरक चतुर्दशी पर हनुमान पूजा का महत्व
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती या उनका 'विजय अभिनंदन महोत्सव' मनाने के पीछे का मुख्य कारण उनकी संकट मोचक छवि है। नरक चतुर्दशी की रात्रि नकारात्मक ऊर्जाओं के सक्रिय होने का समय मानी जाती है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। व्यक्ति को शक्ति, निर्भीकता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। सभी प्रकार के संकट और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

और भी वीडियो देखें

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्वBhai dooj wishes in hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदान

Diwali Weekly Horoscope: दिवाली का साप्ताहिक राशिफल, जानें यह सप्ताह किन राशियों को देगा अपार धन और सफलता का वरदानWeekly Horoscope 20-26 October 2025: अक्टूबर का नया हफ्ता इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में कैसा रहेगा आपका समय....

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएं

Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएंRoop Chaudas 2025 Wishes: दीपावली से ठीक एक दिन पहले 'रूप चतुर्दशी' मनाई जाती है, जिसे 'रूप चौदस' या 'नरक चतुर्दशी' भी कहते हैं। इस साल ये त्योहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के बाद उबटन लगाकर रूप-सौंदर्य निखारने और यमराज के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार को दूर कर उजाला फैलाने का संदेश देता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। यहां नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के लिए शुभकामना संदेश दे रहे हैं जिन्हें आप अपने मित्रो और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं:

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, पढ़िए हनुमान जी के दूसरे जन्म की कथा

Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, पढ़िए हनुमान जी के दूसरे जन्म की कथाWhy hanuman jayanti is celebrated on narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी के दिन श्रीकृष्‍ण, यमदेव और भगवान हनुमानजी की पूजा होती है। हनुमानजी की पूजा विशेषकर होती है। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमानजी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 बजे हनुमानजी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दर्शी क्यों मनाते हैं? आइये जानते हैं।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाश

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाशHanuman jayanti 2025: नरक चतुर्दशी का त्योहार दिवाली के दीपोत्सव के पांच दिनी उत्सव में से दूसरे दिन रहता है। इस दिन दक्षिण भारत में यम दीपम का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन उनकी विशेष पूजा होती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। मान्यता अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था तो कुछ के अनुसार इस दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था इसलिए विजय अभिनन्दन महोत्सव मनाया जाता है और अन्य मान्यता अनुसार इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान मिला था। इस दिन हमुमानजी को विशेष तरह से दीपक लगाकर पूजा करने से सभी तरह के भय और पापों का नाश हो जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com