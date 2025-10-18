शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. which lamp should be lit for hanumanji on narak chaturdashi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:21 IST)

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी को कौनसा दीपक लगाना चाहिए, जिससे होगा भय और पापों का नाश

narak chaturdashi 2025
Hanuman jayanti 2025: नरक चतुर्दशी का त्योहार दिवाली के दीपोत्सव के पांच दिनी उत्सव में से दूसरे दिन रहता है। इस दिन दक्षिण भारत में यम दीपम का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन उनकी विशेष पूजा होती है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। मान्यता अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था तो कुछ के अनुसार इस दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया था इसलिए विजय अभिनन्दन महोत्सव मनाया जाता है और अन्य मान्यता अनुसार इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान मिला था। इस दिन हमुमानजी को विशेष तरह से दीपक लगाकर पूजा करने से सभी तरह के भय और पापों का नाश हो जाता है।
कुछ विशिष्ट तरीके और तेल:
1. सरसों का तेल: यह सबसे अधिक प्रचलित है। नरक चतुर्दशी की रात को हनुमानजी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर "ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्" मंत्र का जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है।
 
2. चौमुखी दीपक: कुछ स्थानों पर, नरक चतुर्दशी के दिन हनुमानजी की साधना में चौमुखी दीपक (चार मुख वाला दीपक) जलाने का विधान भी बताया जाता है। यह दीपक आप सरसों के तेल या शुद्ध घी से जला सकते हैं।
 
3. शुद्ध घी: सामान्य रूप से भी हनुमानजी के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या शुद्ध घी उपलब्ध है तो इसका उपयोग कर सकते हैं।
 
4. आटे का दीपक: यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो नरक चतुर्दशी का यह दिन इससे मुक्ति का खास दिन है। आप आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बरगद के पत्ते पर रखकर हनुमान मंदिर में उनकी मूर्ति के समक्ष जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमानजी के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति के साथ ही हनुमानजी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है।
 
सारांश: नरक चतुर्दशी पर हनुमानजी की पूजा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है, खासकर जब आप मंत्र जाप या विशेष अनुष्ठान कर रहे हों।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

और भी वीडियो देखें

Narak Chaturdashi 2025: छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी पर क्यों करते हैं हनुमानजी की पूजा?

Narak Chaturdashi 2025: छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी पर क्यों करते हैं हनुमानजी की पूजा?Hanuman Jayanti 2025: 19 अक्टूबर 2025 की शाम को नरक चतुर्दशी की पूजा होगी और 20 अक्टूबर को प्रात: रूप चौदस का अभ्यंग स्नान होगा। नरक चतुर्दशी के दिन श्रीकृष्‍ण, यमदेव और भगवान हनुमानजी की पूजा होती है। हनुमानजी की पूजा विशेषकर होती है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमानजी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है।

Vastu tips for Diwali: दिवाली पर भूलकर भी न करें ये 10 वास्तु गलतियां, वरना रुक सकती है तरक्की

Vastu tips for Diwali: दिवाली पर भूलकर भी न करें ये 10 वास्तु गलतियां, वरना रुक सकती है तरक्कीLakshmi Puja Vastu rules: दिवाली का पर्व सिर्फ रोशनी और उत्सव का नहीं होता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक शुभ अवसर भी होता है। इस दौरान यदि कुछ वास्तु दोषों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो इससे घर की तरक्की, सुख-शांति और समृद्धि में बाधा आ सकती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अक्टूबर, 2025)Dhanteras Horoscope Hindi: धनतेरस का राशिफल 2025| आज 18 अक्टूबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर 12 राशियों का धनतेरस विशेष राशिफल और उपाय के बारे में एकदम सटीक जानकारी...Today 18 October horoscope in Hindi 2025

Diwali:इस दिवाली लक्ष्मी पूजन में यदि रख लीं ये 12 चीजें, छप्तर फाड़ के बरसेगा धन

Diwali:इस दिवाली लक्ष्मी पूजन में यदि रख लीं ये 12 चीजें, छप्तर फाड़ के बरसेगा धनLaxmi puja samagri list in hindi: इस बार दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। सुख-समृद्धि और धन की देवी माता लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली की महालक्ष्मी पूजा में इन विशेष 12 सामग्रियों का उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त के घर में धन-धान्य की अटूट बरकत होती है।

18 October Birthday: आपको 18 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 October Birthday: आपको 18 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com