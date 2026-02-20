Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 21 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 21 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे।

धन: धन लाभ के संकेत हैं, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।

लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आईटी कंपनी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में भ्रम हो सकता है, धैर्य रखें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग के काम में गति आएगी

लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।

धन: खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन संतुलित रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।

लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: रक्तचाप पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर को लेकर यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: धन संचय के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आज कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।

धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।

उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आज टीम लीडर के रूप में आपकी प्रशंसा होगी।

लव: आज रोमांटिक शाम बीतेगी।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।