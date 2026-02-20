शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 फरवरी, 2026)

मेष (Aries)

 
Today 21 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन में संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे।
धन: धन लाभ के संकेत हैं, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: आईटी कंपनी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में भ्रम हो सकता है, धैर्य रखें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग के काम में गति आएगी
लव: प्रेमियों के भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।
धन: खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन संतुलित रहेगा।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम रखने की कोशिश करें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है।
लव: रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: रक्तचाप पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर को लेकर यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्य में मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: धन संचय के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।
उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: आज टीम लीडर के रूप में आपकी प्रशंसा होगी। 
लव: आज रोमांटिक शाम बीतेगी। 
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
