गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:42 IST)

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Venus Transit in Virgo 2025
IMage Generated by AI Bing

Venus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।
 
1. मेष (Aries): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण) में हुआ है। आपको कार्यस्थल पर अपने विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी बातों पर तनाव संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना और खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मेहनत और लगन से ही सफलता मिलेगी।
 
2. वृषभ (Taurus): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव (शिक्षा, प्रेम, संतान) में हुआ है। यह गोचर आपके प्रेम संबंधों और रचनात्मकता के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप कला, लेखन या शिक्षा से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान संबंधी सुख मिल सकता है।
 
3. मिथुन (Gemini): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव (सुख, माता, वाहन) में हुआ है। सुख और भौतिक आराम में वृद्धि होगी। आप घर को सजाने या कोई नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी में अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी।
 
4. कर्क (Cancer): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संचार) हुआ है। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, जो लाभदायक रहेंगी।
 
5. सिंह (Leo): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब) में हुआ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और धन लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, जिसका लाभ आपको सामाजिक और पारिवारिक जीवन में मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी।
 
6. कन्या (Virgo): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के प्रथम भाव (व्यक्तित्व, स्वास्थ्य) में हुआ है। यह गोचर आपकी अपनी राशि में है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आकर्षण बढ़ेगा। विवाहित जीवन में मधुरता आ सकती है और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्रादित्य योग से आपको आत्म-विकास में मदद मिलेगी।
 
7. तुला (Libra): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव (व्यय, हानि, विदेश) में हुआ है। यह गोचर खर्चों में वृद्धि कर सकता है, खासकर विलासिता और आराम की चीजों पर। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। साझेदारी के मामलों में सोच-समझकर फैसला लें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव (आय, लाभ, बड़े भाई-बहन) में हुआ है। आपकी आय में वृद्धि के योग हैं, और रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और बड़े भाई-बहनों से लाभ मिलेगा। शुभ समय है।
 
9. धनु (Sagittarius): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव (कर्म, करियर, पिता) में हुआ है। करियर के क्षेत्र में सफलता और पहचान मिलेगी। आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।
 
10. मकर (Capricorn): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा) में हुआ है। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे और लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए समय उत्तम है।
 
11. कुंभ (Aquarius): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव (आयु, अचानक लाभ, अनुसंधान) में हुआ है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, विशेषकर पैतृक संपत्ति या बीमा के माध्यम से। हालांकि, स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहना होगा। किसी भी प्रकार के गुप्त या रहस्यमय कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
 
12. मीन (Pisces): शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव (विवाह, साझेदारी) में हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव आ सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के योग बनेंगे। व्यावसायिक साझेदारी के लिए समय अनुकूल है, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संबंधों में व्यावहारिकता महत्वपूर्ण होगी।
 
डिस्क्लेमर: यह एक सामान्य गोचर फल है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव से इसका फल बदल सकता है।
Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa chauth 2025 shubh muhurat: करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती है।

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)Today 09 October 2025 horoscope in Hindi : 09 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय09 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये काम

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये कामKarwa Chauth Rahukal time: करवा चौथ सुहागिनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ही इस व्रत को सफल बनाती है। लेकिन इस साल, व्रत की तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वह है राहुकाल। पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ के दिन राहुकाल का साया रहेगा। यह अशुभ समय सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।
