शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 11 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 11 October 2025
मेष (Aries)
 
Today 11 October horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज कार्यस्थल पर नई ऊर्जा के साथ काम करें, आपके प्रयास रंग लाएंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, दिल की बात शेयर करें।
धन: खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, बचत जरूरी है।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है, आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, चुनौती स्वीकार करें।
लव: पारिवारिक सुख मिलेगा, साथी के साथ समय बिताएं।
धन: धन लाभ के संकेत हैं, परफेक्शनिस्ट बनें।
स्वास्थ्य: गले या सर्दी जुकाम हो सकता है।
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: बातचीत से फायदा होगा, नेटवर्किंग पर ध्यान दें।
लव: नए रिश्ते बन सकते हैं, पुराने सुधरेंगे।
धन: आय में वृद्धि होगी, खर्च संयमित रखें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, तनाव कम करें।
उपाय: तुलसी के पौधे की सेवा करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: नौकरीपेशा के अधिक मेहनत से ही काम बनेंगे, धैर्य रखें, अपना आपा ना खोए।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन मजबूत बनेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबारी लाभ हासिल करेंगे।
स्वास्थ्य: आपका पाचन ठीक रहेगा, हल्का व्यायाम करें।
उपाय: आज सफेद चावल दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज आप नेतृत्व दिखाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी।
लव: प्रेम में समझदारी जरूरी है। रिश्तों पर ध्यान दें। 
धन: धनलाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक बनी रहेगी। माता का ध्यान रखें। 
उपाय: चंद्र देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: छात्रों को पढ़ाई को लेकर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर परिणाम अच्छा होगा।
लव: प्रेम जीवन के संवाद में पारदर्शिता रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। 
धन: आज खर्च पर नियंत्रण रखें। फालतू धन व्यय करेंगे।
स्वास्थ्य: पत्नी या संतान को त्वचा संबंधी दिक्कत हो सकती है।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगी के सहयोग से काम जल्दी पूरा होगा।
लव: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। लव बर्ड्‍स क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: धन लाभ होगा, पर फिजूलखर्ची न करें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंति‍त रहेंगे।
उपाय: सफेद वस्त्र या खाने की चीजों का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज थोड़ा संयम रखें, कलीग्स से विवादों से दूर रहें।
लव: प्रेम जीवन में भरोसे में कमी हो सकती है, फिर भी धैर्य रखें।
धन: कारोबारी अनावश्यक खर्च से बचें। बचत पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य: अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ें।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी साथी के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताएंगे।
धन: निवेश लाभदायक होगा। व्यावसायिक यात्रा सफलता देने वाली रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। देवी दुर्गा के दर्शन करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट को समय से पूरा करेंगे।
लव: प्रेम जीवन और परिवार में शांति बनी रहेगी।
धन: कर्ज से मुक्ति संभव है। मेहनत का फल मिलेगा, धैर्य बनाए रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: भैरवजी को प्रसाद चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर पब्लिक प्लेस पर वाद-विवाद की स्थिति न बनने दें।
लव: आज नया जीवनसाथी मिलने के पूरे चांस है। रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: पुराने रुके धन के आने से वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: अचानक नेत्र पीड़ा और मानसिक बेचैनी संभव है।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाकर काले तिल दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा खुद की इनोवेटिव स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं। सफलता मिलेगी।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। लंबे समय बाद करीबी से मुलाकात का आनंद लेंगे।
धन: कारोबार से धन आगमन होगा। उधार दिया धन वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: माता को थकान हो सकती है, उनके आराम पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें।
