सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

इन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

Astrology predictions for October 2025 week 1 or 2
Astrology predictions for October 2025 week : साप्ताहिक राशिफल, अक्टूबर 2025 ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अक्टूबर का महीना और इसके अंतर्गत आ रहा नया सप्ताह ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण विशेष महत्व रखता है। यह अवधि करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों की चाल इस सप्ताह कई राशियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी, जबकि कुछ को सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है। जानें कि आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या शुभ-अशुभ संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 06 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक भविष्यफल...ALSO READ: Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन कब और कैसे रखें चंद्रमा के प्रकाश में खीर या दूध?
 
(साप्ताहिक राशिफल :  06 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
कार्यक्षेत्र में तरक्की धीरे-धीरे होगी, इसलिए धैर्य और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना सही रहेगा। घर-परिवार का माहौल शांत और सुखद रहेगा, जिससे मन को राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में संवाद की कमी तनाव ला सकती है, लेकिन विनम्रता से रिश्ते दोबारा नजदीक हो जाएंगे। यात्रा की योजनाएं उम्मीद के अनुसार पूरी न हों, तो बदलाव अपनाना फायदेमंद होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना है। पढ़ाई में ध्यान अच्छा रहेगा और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। छोटे-छोटे प्रयास आपका सप्ताह बेहतर बना देंगे। आपकी ताकत बनी रहेगी, जिससे आप अपने काम पूरे करने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी और लंबे समय की सुरक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं।
 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नेवी ब्लू
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर आत्मविश्वास से काम करेंगे। कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी और मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार में हल्के मतभेद संभव हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से दूर किया जा सकता है। प्रेम जीवन प्रसन्नता से भरा रहेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। यात्रा से मन को आनंद और सुकून मिलेगा। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए। पढ़ाई-लिखाई में धीरे-धीरे प्रगति होगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। सकारात्मक सोच आपके लिए मददगार साबित होगी। कभी-कभी थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखना आवश्यक है। 
 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पिंक
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
कामकाज की गति कभी-कभी कठिन लग सकती है, लेकिन लचीला रवैया अपनाने से मुश्किलें आसान होंगी। घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत करेंगे। प्रेम जीवन में खुशी और आत्मीयता बढ़ेगी। छोटी यात्राएं आपको राहत और ताजगी देंगी। संपत्ति से जुड़ी योजनाओं से फायदा मिल सकता है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन नियमितता से स्थिति संभल जाएगी। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से सब कुछ सहज हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सक्रिय बने रहेंगे। पैसों में हल्की उतार-चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। 
 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: हरा
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं, जिनसे प्रगति होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन अपनापन रिश्तों को फिर से गहराई देगा। यात्रा से नए अनुभव और संतोष मिल सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़ी योजनाओं में फायदा होने के संकेत हैं। पढ़ाई में ध्यान कभी-कभी भटक सकता है, लेकिन मेहनत से स्थिति सुधर जाएगी। सोचे-समझे कदम सप्ताह को सकारात्मक बनाएंगे। आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा और रोजमर्रा के काम सरलता से पूरे होंगे। पैसों का प्रवाह सामान्य रहेगा, इसलिए योजनाबद्ध ढंग से खर्च करना उचित होगा। 
 
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पीला
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
कार्यक्षेत्र में साधारण गतिविधियां रहेंगी, लेकिन मेहनत से प्रगति संभव है। परिवार में छोटे विवाद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाया जा सकता है। प्रेम जीवन में गर्माहट कम हो सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। यात्रा सुखद अनुभव देगी और सहजता लाएगी। संपत्ति से जुड़े निर्णय लाभकारी रहेंगे। पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना आवश्यक है ताकि अच्छे नतीजे मिलें। लचीलापन अपनाने से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और आप अपनी देखभाल करने के लिए प्रेरित रहेंगे। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और खर्च नियंत्रित रहेंगे। 
 
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: मैरून
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितम्बर)
कामकाज में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप ऊंचे लक्ष्य तय करेंगे। परिवार में नजदीकियां बढ़ेंगी और माहौल खुशियों से भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में गर्माहट थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन छोटे प्रयास रिश्ते को फिर से जीवंत बना देंगे। यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए बैकअप योजना तैयार रखना सही होगा। संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे। पढ़ाई में ध्यान अच्छा रहेगा और सीखने का अवसर मिलेगा। यह समय आपको संतोष देगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप पूरे जोश के साथ काम करेंगे। पैसों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे भविष्य सुरक्षित लगेगा। 
 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: पर्पल
 
तुला (24 सितम्बर - 23 अक्टूबर)
पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और आप आत्मविश्वास से योजनाओं पर काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कौशल सबको प्रभावित करेंगे। परिवार का माहौल धीरे-धीरे सहज होगा। प्रेम जीवन में गहराई और अपनापन बढ़ेगा। यात्रा आंशिक रूप से सफल रह सकती है, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना उचित होगा। संपत्ति से जुड़े निर्णय अभी टालना लाभकारी रहेगा। पढ़ाई में अनुशासन और नियमितता से अच्छे नतीजे मिलेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से सप्ताह सुगम हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर लग सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है।ALSO READ: Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?
 
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवम्बर)
कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन निरंतर मेहनत से बेहतर नतीजे मिलेंगे। परिवार का माहौल सहयोगी रहेगा और रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। प्रेम जीवन सहज रहेगा और आपसी अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाएगा। यात्रा में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को बदलना ठीक रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा। पढ़ाई में अनुशासन और मेहनत से सफलता मिलेगी। शांत और संतुलित व्यवहार आपके लिए सहायक रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। पैसों का प्रवाह सामान्य रहेगा और जरूरी खर्च पूरे होंगे। 
 
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सिल्वर
 
धनु (23 नवम्बर - 21 दिसम्बर)
पैसों की स्थिति कमजोर रह सकती है, इसलिए सोच-समझकर खर्च करना उचित होगा। कामकाज में गति धीमी रहेगी, लेकिन धैर्य से परिस्थिति बेहतर होगी। परिवार का माहौल आरामदायक रहेगा और रिश्तों में सुकून मिलेगा। प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और संतोष मिलेगा। यात्रा का अनुभव साधारण रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ कम हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन एकाग्र होकर मेहनत करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। छोटे प्रयास सप्ताह को आसान बना देंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या कभी-कभी भारी लग सकती है। 
 
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: केसरिया
 
मकर (22 दिसम्बर - 21 जनवरी)
कामकाज में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ गहरी होगी। प्रेम जीवन में अपनापन और नजदीकियां बढ़ेंगी। यात्रा आनंददायक होगी और नए अनुभव देगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले लाभ देंगे। पढ़ाई में अच्छे परिणाम आएंगे और आप ऊँचे लक्ष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया आपका सप्ताह सफल बनाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और जिम्मेदारियां उत्साह से निभाएंगे। पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी और योजनाबद्ध ढंग से खर्च करने से लाभ होगा। 
 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: ऑरेंज
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
कामकाज में अच्छा प्रदर्शन होगा और आपकी प्रशंसा होगी। परिवार का माहौल सुखद रहेगा और भावनात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन ईमानदार बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। यात्रा साधारण अनुभव दे सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान घट सकता है, लेकिन नियमित मेहनत से स्थिति सुधरेगी। धैर्य और निरंतरता आपको संतुलित बनाए रखेंगे। आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसलिए दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और मन में संतोष रहेगा।
 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: गोल्डन
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
कामकाज में सामान्य नतीजे मिलेंगे, लेकिन स्थायित्व बना रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन सहज रहेगा, लेकिन धैर्य और अपनापन रिश्ते को बेहतर बनाएगा। यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं में बदलाव करना ठीक होगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुरक्षित और लाभकारी रहेंगे। पढ़ाई में धीरे-धीरे प्रगति होगी और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतुलित सोच से संतोष मिलेगा।आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों की स्थिति भरोसेमंद रहेगी और योजनाएं सफल होंगी। 
 
