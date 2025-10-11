शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (10:21 IST)

Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथा

Rama Ekadashi 2025 date
Rama Ekadashi vrat katha in Hindi: रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी (जिनका एक नाम 'रमा' भी है) को समर्पित है, इसलिए इसे अत्यंत पुण्यदायिनी माना जाता है।ALSO READ: Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?
 
इस व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह कथा बताती है कि एकादशी व्रत में श्रद्धा और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी उत्तम गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
 
राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा की कथा:
 
प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और महापुरुषों से थी। राजा मुचुकुंद स्वयं एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे और अपने राज्य की प्रजा के लिए भी एकादशी का व्रत करना अनिवार्य किया हुआ था।
 
उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। जब पहली बार एकादशी का व्रत आया, तो चंद्रभागा के पति शोभन ने भी एकादशी का व्रत रखा। परंतु शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल थे और वह एकादशी की कठोरता सहन नहीं कर पाए। व्रत की निर्जला प्रकृति के कारण अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर उनकी मृत्यु हो गई।ALSO READ: Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल
 
पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुईं। राजा मुचुकुंद ने भी शोक किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को सांत्वना दी कि शोभन को एकादशी व्रत के पुण्य से सद्गति प्राप्त हुई होगी। इस घटना के बाद, शोभन ने एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर देवताओं की नगरी प्राप्त की, जहां वह अप्सराओं से घिरे वैभवशाली जीवन में रहने लगे।
 
एक बार, राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मृत दामाद शोभन को दिव्य शरीर में जीवित देखा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। शोभन ने उन्हें बताया कि यह सब एकादशी व्रत के पुण्य का फल है, लेकिन उनकी यह नगरी अस्थिर है। राजा ने वापस आकर यह बात चंद्रभागा को बताई। 
 
चंद्रभागा अपने पति के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठीं। वह ऋषि वामदेव के आश्रम गईं, जिन्होंने चंद्रभागा की व्रत निष्ठा को देखकर उनका अभिषेक किया। जब चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास पहुंची, तो उन्होंने अपने पति से कहा, 'हे प्राणनाथ! मैंने जब से होश संभाला है, आठ वर्ष की आयु से ही श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया है। आप मेरे उन सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए।'

चंद्रभागा के पुण्यों को प्राप्त करते ही शोभन की अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई। इस प्रकार, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को उनका दिव्य जीवन और चंद्रभागा को उनका सौभाग्य वापस मिला।
 
ALSO READ: Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा
Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अक्टूबर, 2025)Today 11 October 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 11 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी। Today Rashifal 11 October 2025

11 October Birthday: आपको 11 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 October Birthday: आपको 11 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय11 October 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 अक्टूबर, 2025 का...

Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातें

Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातेंDiwali night rituals: दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिवाली की रात घर-परिवार में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लाने का खास मौका होता है। लेकिन इस खास रात में कुछ बातें करने से बचना चाहिए और कुछ जरूर करना चाहिए ताकि त्योहार सफल और मंगलमय रहे।

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?karva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन इंदौर में कब निकलेगा चांद और क्या रहेगा पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त?
