शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today 10 October 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 10 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 10 October horoscope in Hindi 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 10 October 2025 : करियर: आज के दिन नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है, आराम जरूरी।
उपाय: खासकर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और सिंदूर का दान करें।ALSO READ: Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथा
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता के संकेत हैं। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ मधुर समय बिताएं।
धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, निर्णय सही होंगे।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।
धन: आय में वृद्धि होगी, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक शांति जरूरी।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और तुलसी के पत्ते का दान करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे।
धन: धनलाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है।
उपाय: सफेद चावल या अनाज का दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, सम्मान मिलेगा।
लव: परिवार और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। 
धन: आर्थिक लाभ संभव है, सावधानी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। 
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: अचानक चलते कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें।
लव: प्रेम संवाद में सावधानी बरतें, गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, नियंत्रण जरूरी।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या हो सकती है।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यस्थल और व्यापार में साझेदारी और सहयोग से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। सुखद समय रहेगा। 
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे। बचत के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज माता को कमर या पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरीपेशा कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवादों से बचें, आज धैर्य रखें।
लव: प्रेम जीवन के भरोसे में कमी आ सकती है, समझदारी जरूरी है।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें। धन की कमी महसूस करेंगे। 
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: छात्रों के विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्य बनेंगे। नौकरी हेतु समय शुभ।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए पहल करेंगे। 
धन: निवेश से लाभ होगा, पर सावधानी जरूरी।
स्वास्थ्य: अचानक पाचन में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, पर परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: परिवार में शांति बनी रहेगी। प्रेमी खुशनुमा समय बिताएंगे।
धन: पुराना कर्ज खत्म होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: माता-पिता के जोड़ों संबंधी रोगों पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान शनि को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आपको आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पुराने पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: माता को थकावट हो सकती है, आराम पर ध्यान दें।
उपाय: शिव मंदिर में काले तिल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: छात्रों को करियर बनाने हेतु सफलता मिल सकती है। नौकरी में मनचाही तरक्की संभव।
लव: बाहरी प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह पर विचार करेंगे।  
धन: कारोबारियों को उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। बचत होगी। 
स्वास्थ्य: आंखों के रोगों से सावधान रहें।
उपाय: बड़/ बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।ALSO READ: Karva chauth 2025: करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?
Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa chauth 2025 shubh muhurat: करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती है।

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

10 October Birthday: आपको 10 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 October Birthday: आपको 10 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ

Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभSeeing a lizard on Diwali night: 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा होगी। इस दिन रात को छिपकली देखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और धन-समृद्धि आने वाली है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान छिपकली का दिखना साल भर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वादKarva chauth muhurat for mehandi: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। यह दिन न केवल पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखने का है, बल्कि 16 श्रृंगार के माध्यम से अपने सौभाग्य को दर्शाने का भी पर्व है। इन 16 श्रृंगार में मेहंदी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक और शुभता का सबसे बड़ा सूचक माना गया है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को पड़ रहा है। ऐसे में शुभ और उत्तम फल पाने के लिए मेहंदी लगाने के लिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का ध्यान रखना जरूरी है।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।
