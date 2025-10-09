गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. Karva chauth wishes in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (15:55 IST)

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

karwa chauth quotes hindi
Karva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का पावन पर्व प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है, जब वह निर्जला व्रत रखकर अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर, आपका श्रृंगार चंद्रमा की चांदनी जैसा उज्जवल हो और पिया के नाम की मेहंदी का रंग और भी गहरा रचे। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में नया उत्साह और मिठास लेकर आए। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें भेजकर आप इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

 
karwa chauth wishes in hindi:

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,
करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।
चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,
मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें।
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
हाथों में पूजा की थाली आई है,
हर चेहरे पर आज लाली छाई है।
चांद की पूजा और पिया का इंतजार,
करवा चौथ की यह पावन घड़ी आई है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,
इस चांद के संग दुआ है हमारी।
तुझसे है जिन्दगी सारी,
तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
सुख-दुःख में हम-तुम हर पल साथ निभाएंगे,
एक जन्म नहीं, सातों जन्म पति-पत्नी बन आएंगे।
जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
व्रत रखा है मैंने सिर्फ आपकी लंबी उम्र के लिए,
हर दुआ की मंजिल है मेरी आपकी खुशियों के लिए।
जब तक है जान, आपके नाम की दुआ करूंगी,
तेरे बिना जीना तो क्या, सांस भी ना लूंगी।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
आए तो संग लाए खुशियां हजार,
हर साल मनाएं हम करवा चौथ का ये त्योहार।
भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ,
दे जाए तुम्हें उम्र हजार साल।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
चांद की रोशनी ये पैगाम लाई।
करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाईं,
नीले नभ पर बिखरी है चांदनी,
हमारी तरफ से आपको करवा चौथ की बधाई।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
चांद की चांदनी से भी ज्यादा तू प्यारी है,
करवा चौथ पर दुआ है, तू सदा मेरी साथी है।
तेरे बिना जिन्दगी अधूरी सी लगती है,
तेरी मुस्कान ही मेरी धड़कन बनती है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
बिना खाए पिए व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है।
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,
मेरे दिल की बस यहीं आशा है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

Karva chauth 2025: करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?

Karva chauth 2025: करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?Karva Chauth 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए रखी हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले से शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए और चन्द्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जाता है। आओ जानते हैं कि करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वादKarva chauth muhurat for mehandi: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। यह दिन न केवल पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखने का है, बल्कि 16 श्रृंगार के माध्यम से अपने सौभाग्य को दर्शाने का भी पर्व है। इन 16 श्रृंगार में मेहंदी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक और शुभता का सबसे बड़ा सूचक माना गया है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को पड़ रहा है। ऐसे में शुभ और उत्तम फल पाने के लिए मेहंदी लगाने के लिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का ध्यान रखना जरूरी है।

Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथा

Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथाRama Ekadashi story : रमा एकादशी की कथा पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में वर्णित है। इस व्रत की कथा राजा मुचुकुंद, उनकी धर्मपरायण पुत्री चंद्रभागा और दामाद शोभन के जीवन से संबंधित है। आइए यहां आप भी पढ़ें यह पावन कथा...

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर इन मनमोहक डिजाइन से रचाइए पिया के नाम की मेहंदी, श्रृंगार में लगेंगे चार चांद

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर इन मनमोहक डिजाइन से रचाइए पिया के नाम की मेहंदी, श्रृंगार में लगेंगे चार चांदKarwa chauth mehndi design : सनातन धर्म में मेहंदी को सोलह श्रृंगार (का एक खास हिस्सा माना गया है। जब सुंदर हाथों में मेहंदी का गहरा लाल रंग रचता है, तो सुहाग की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करने जा रही हैं, तो इन लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइनों को ज़रूर ट्राई करें।

करवा चौथ माता की आरती- 2: Jai karwa chauth mata ki aarti

करवा चौथ माता की आरती- 2: Jai karwa chauth mata ki aartikarva chauth ki aarti:ॐ जय कारवा माता, तेरी जय करवा माता। सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता।।1।। ॐ जय कारवा माता-2 सभी सुहागन मैया, तुमको ही ध्‍याये। मैया तुमको ही ध्याये.... अपनी सुहाग की लंबी, उम्र का वर पाए।।2।। ॐ जय कारवा माता
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com