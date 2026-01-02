गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

03 January 2026 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
03 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 03 जनवरी 2026, शनिवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2026
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष  
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पूर्णिमा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-आर्द्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-ब्रह्म
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-मिथुन
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
स्नान-दान पूर्णिमा/ माघ स्नान प्रारंभ
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में साबुत उड़द चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com