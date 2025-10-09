गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. karwa chauth moonrise time in up uttar pradesh me chand kab niklega today
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:33 IST)

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?

10 october ko chand kitne baje niklega
10 october ko chand kitne baje niklega: करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा यूपी में यूपी में। करवा चौथ का चांद कब निकलेगा। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत। दिल्ली टाइम अनुसार 08:13 मिनट पर निकलेगा करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पर भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद, जानिए चंद्रमा निकलने का सही समय। चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से। चतुर्थी तिथि समाप्त- 10 अक्टूबर 2025 को शाम 07:38 बजे तक।
 
करवा चौथा दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त:- 
करवा चौथ पूजा मुहूर्त- शाम 05:43 से 06:57 तक। 
करवा चौथ व्रत समय- सुबह 06:03 से रा‍त्रि 08:02 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:50 से 12:37 के बीच।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:11 से 02:58 के बीच।
 
करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा उत्तर प्रदेश में| karva chauth ka chand kitne baje niklega up me:
 
मथुरा: मथुरा टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 14 मिनट पर होगा।
 
वृंदावन: वृंदावन टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 14 मिनट पर होगा।
 
अयोध्या: अयोध्या टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 57 मिनट पर होगा।
 
लखनऊ : लखनऊ टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।
 
कानपुर : कानपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।
 
प्रयागराज : प्रयागराज के अनुसार चंद्रोदय शाम 07 बजकर 43 मिनट पर होगा।
 
बनारस : बनारस टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।
 
सीतापुर: सीतापुर के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 01 मिनट पर होगा।
 
लखनऊ: लखनऊ टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।
 
बरेली: बरेली टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 04 मिनट पर होगा।
 
हरदोई: हरदोई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 04 मिनट पर होगा।
 
ललितपुर: ललितपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 18 मिनट पर होगा।
 
झांसी: झांसी टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 16 मिनट पर होगा।
 
बदायूं : बदायूं टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

और भी वीडियो देखें

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपीKaju Katli: दिवाली हो या कोई भी खास मौका, काजू कतली के बिना भारतीय त्योहार अधूरे हैं। यह पारंपरिक मिठाई (Traditional Mithai) अपनी मखमली बनावट और शाही स्वाद के लिए पहचानी जाती है। अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं, तो घर पर ही हलवाई जैसी काजू कतली (Halwai Style Kaju Katli) बनाना सीखिए...

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेटKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का पावन पर्व प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है, जब वह निर्जला व्रत रखकर अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर, आपका श्रृंगार चंद्रमा की चाँदनी जैसा उज्जवल हो और पिया के नाम की मेहंदी का रंग और भी गहरा रचे। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में नया उत्साह और मिठास लेकर आए। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें भेजकर आप इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?karva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन इंदौर में कब निकलेगा चांद और क्या रहेगा पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त?

Karva chauth 2025: करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?

Karva chauth 2025: करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?Karva Chauth 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए रखी हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले से शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए और चन्द्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जाता है। आओ जानते हैं कि करवा चौथ की रात को पति-पत्नी क्या करते हैं?

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वादKarva chauth muhurat for mehandi: करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। यह दिन न केवल पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखने का है, बल्कि 16 श्रृंगार के माध्यम से अपने सौभाग्य को दर्शाने का भी पर्व है। इन 16 श्रृंगार में मेहंदी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक और शुभता का सबसे बड़ा सूचक माना गया है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को पड़ रहा है। ऐसे में शुभ और उत्तम फल पाने के लिए मेहंदी लगाने के लिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का ध्यान रखना जरूरी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com