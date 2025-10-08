Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइम

karva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 20 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 05:46 से 07:02 के बीच रहेगा। व्रत का प्रारंभ प्रात: 06:25 से होकर इसका समापन रात्रि 07:54 पर चांद निकलने के बाद होगा। जानिए आपके शहर में कब निकलेगा चांद।

10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत

चतुर्थी तिथि प्रारम्भ: 09 अक्टूबर 2025, रात्रि 10:54 बजे

09 अक्टूबर 2025, रात्रि 10:54 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त: 10 अक्टूबर 2025, शाम 07:38 तक

10 अक्टूबर 2025, शाम 07:38 तक करवा चौथ व्रत: 10 अक्टूबर 2025 (उदायातिथि अनुसार)

10 अक्टूबर 2025 (उदायातिथि अनुसार) पूजा मुहूर्त: शाम 06:06 से 07:19 तक

करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा | karva chauth ka chand kitne baje niklega:

दिल्ली : दिल्ली टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर होगा।

मुंबई : मुंबई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 55 मिनट पर होगा।

पुणे : पुणे टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 52 मिनट पर होगा।

औरंगाबाद : औरंगाबाद टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 43 मिनट पर होगा।

कोलकाता : कोलकाता टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 42 मिनट पर होगा।

पटना : पटना टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 48 मिनट पर होगा।

लखनऊ : लखनऊ टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।

वडोदरा : वडोदरा टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 46 मिनट पर होगा।

कानपुर : कानपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।

प्रयागराज : प्रयागराज के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।

जयपुर : जयपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 05 मिनट पर होगा।

जोधपुर : जोधपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 23 मिनट पर होगा।

उदयपुर : उदयपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 19 मिनट पर होगा।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 09 मिनट पर होगा।

अमृतसर : अमृतसर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 55 मिनट पर होगा।

इंदौर : इंदौर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 34 मिनट पर होगा।

भोपाल : भोपाल टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 26 मिनट पर होगा।

जबलपुर : जबलपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 16 मिनट पर होगा।

अहमदाबाद : अहमदाबाद टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 47 मिनट पर होगा।

देहरादून : देहरादून टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 05 मिनट पर होगा।

शिमला : शिमला टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।

श्रीनगर : श्रीनगर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 07 मिनट पर होगा।

जम्मू : जम्मू टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 11 मिनट पर होगा।

चेन्नई : चेन्नई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 38 मिनट पर होगा।

बेंगलुरु : बेंगलुरु टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 49 मिनट पर होगा।

रांची : रांची टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।

बनारस : बनारस टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।

रायपुर : रायपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर होगा।