बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. Karwa chauth 2025 chand kab niklega
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:51 IST)

Karwa chauth 2025: आपके शहर में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानिए सही टाइम

Chand Kab Niklega Today In up
karva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 20 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 05:46 से 07:02 के बीच रहेगा। व्रत का प्रारंभ प्रात: 06:25 से होकर इसका समापन रात्रि 07:54 पर चांद निकलने के बाद होगा। जानिए आपके शहर में कब निकलेगा चांद।
 
10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार  को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत
करवा चौथ पर देश के 28 शहरों में चांद के उदय होने का समय जानिए

  • चतुर्थी तिथि प्रारम्भ: 09 अक्टूबर 2025, रात्रि 10:54 बजे
  • चतुर्थी तिथि समाप्त: 10 अक्टूबर 2025, शाम 07:38 तक
  • करवा चौथ व्रत: 10 अक्टूबर 2025 (उदायातिथि अनुसार)
  • पूजा मुहूर्त: शाम 06:06 से 07:19 तक
 
करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा | karva chauth ka chand kitne baje niklega:
 
दिल्ली : दिल्ली टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर होगा।
मुंबई : मुंबई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 55 मिनट पर होगा।
पुणे : पुणे टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 52 मिनट पर होगा।
औरंगाबाद : औरंगाबाद टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 43 मिनट पर होगा।
कोलकाता : कोलकाता टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 42 मिनट पर होगा।
पटना : पटना टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 48 मिनट पर होगा। 
लखनऊ : लखनऊ टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।
वडोदरा : वडोदरा टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 46 मिनट पर होगा।
कानपुर : कानपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।
प्रयागराज : प्रयागराज के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।
जयपुर : जयपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 05 मिनट पर होगा।
जोधपुर : जोधपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 23 मिनट पर होगा।
उदयपुर : उदयपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 19 मिनट पर होगा।
चंडीगढ़ : चंडीगढ़ टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 09 मिनट पर होगा।
अमृतसर : अमृतसर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 55 मिनट पर होगा।
इंदौर : इंदौर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 34 मिनट पर होगा।
भोपाल : भोपाल टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 26 मिनट पर होगा। 
जबलपुर : जबलपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 16 मिनट पर होगा। 
अहमदाबाद : अहमदाबाद टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 47 मिनट पर होगा।
देहरादून : देहरादून टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 05 मिनट पर होगा।
शिमला : शिमला टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।
श्रीनगर : श्रीनगर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 07 मिनट पर होगा।
जम्मू : जम्मू टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 11 मिनट पर होगा।
चेन्नई : चेन्नई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 38 मिनट पर होगा।
बेंगलुरु : बेंगलुरु टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 49 मिनट पर होगा।
रांची : रांची टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।
बनारस : बनारस टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।
रायपुर : रायपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 13 मिनट पर होगा।
Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातें

Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातेंLife of Guru Ram Das Ji in Hindi: सिखों के चौथे गुरु, श्री गुरु रामदास जी की जयंती को प्रकाश पर्व या गुरुपर्व के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन, सेवा, भक्ति और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती हर साल सिख समुदाय में बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 08 October 2025 | कैसा रहेगा आज 08 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।
