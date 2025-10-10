शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. karva chauth par chand ko arghya kaise de
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (12:27 IST)

Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही विधि और मंत्र, नहीं तो अधूरा रह जाएगा आपका व्रत

karva chauth par chandra uday
Karva chauth par chand ko arghya dene ki vidhi aur mantra: करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह पर्व जितना कठिन है, उतनी ही इसका फल भी महान है। इस व्रत का मुख्य आकर्षण और अंतिम चरण चंद्रमा को अर्घ्य देना है। हिंदू धर्म में चंद्र देव को मन, शीतलता और लंबी उम्र का कारक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, जब तक सही विधि और उचित मंत्र के साथ चंद्रमा को जल (अर्घ्य) नहीं दिया जाता, तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और इसका फल भी अधूरा रह जाता है। यह अर्घ्य मात्र जल चढ़ाना नहीं, बल्कि सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक है।

करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय
व्रत के पूर्ण फल के लिए शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना आवश्यक है।
आपके द्वारा दिए गए समय (दिल्ली के संदर्भ में) के अनुसार:
करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त: दिल्ली समय के अनुसार शाम 5 बजकर 57 मिनट पर प्रारंभ होगा, और यह मुहूर्त शाम को 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा।
करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का समय (चंद्रोदय): दिल्ली समय के अनुसार रात 8 बजकर 13 मिनट है।
पूजा मुहूर्त में कथा और पूजन संपन्न करने के बाद, व्रती महिलाओं को चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ध्यान दें, चंद्रोदय का समय हर शहर में स्थानीय सूर्योदय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।

चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही विधि
करवा चौथ पर चंद्र देव को अर्घ्य देने की विधि को शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध बताया गया है। इस विधि का पालन करना अनिवार्य है:
1. दिशा का चुनाव: पूजा करने और कथा सुनने के बाद, महिला को चंद्रोदय की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना चाहिए।
2. कलश की तैयारी: सबसे पहले एक कलश (लोटे) में शुद्ध जल भरें।
3. सामग्री का समावेश: कलश में केवल सादा जल ही नहीं, बल्कि चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत (साबुत चावल) डालकर ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। यह सिक्का समृद्धि का और अक्षत शुद्धता का प्रतीक है।
4. दर्शन और अर्घ्य: छन्नी या जाली में दीपक रखकर पहले चंद्र देव का दर्शन करें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें। फिर, अर्घ्य देते समय जल की धार टूटने न दें और धीरे-धीरे जल चढ़ाएं।
5. अखंड सौभाग्य की प्रार्थना: अर्घ्य के बाद चंद्रमा से अपने पति की लंबी उम्र, रोग-मुक्त जीवन और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें।

करवा चौथ मंत्र
करवा चौथ की पूजा में केवल चंद्र देव ही नहीं, बल्कि शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का पूजन भी किया जाता है। चंद्र अर्घ्य देते समय या उससे पहले इन मंत्रों का जाप करने से व्रत का फल हजार गुना बढ़ जाता है।

पंचदेवों के मंत्र:
  • पार्वती जी: ’ॐ शिवायै नमः′
  • शिव जी: ’ॐ नमः शिवाय′
  • स्वामी कार्तिकेय: ’ॐ षण्मुखाय नमः′
  • श्री गणेश: ’ॐ गणेशाय नमः′
  • चंद्रमा: ’ॐ सोमाय नमः′
विशेष रूप से, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय व्रती महिला को मन ही मन 'ॐ सोमाय नमः' मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यह मंत्र चंद्र देव को समर्पित है और शीघ्र फलदायी माना गया है।
करवा चौथ का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विधि-विधान, भक्ति और समर्पण का संगम है। सही मुहूर्त में, सही विधि से, और उचित मंत्रों के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही कोई भी व्रती महिला अपने व्रत का संपूर्ण और अक्षय फल प्राप्त कर सकती है। शुद्ध मन और श्रद्धा ही इस पर्व की वास्तविक शक्ति है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

Karva Chauth 2025: करवा चौथ की थाली में क्या रखें? जानें पूजन सामग्री की सूची, खास मंत्र और करवा चौथ का पाना

Karva Chauth 2025: करवा चौथ की थाली में क्या रखें? जानें पूजन सामग्री की सूची, खास मंत्र और करवा चौथ का पाना2025 Karva Chauth: करवा चौथ पूजन सामग्री में 'पूजा का पाना' के साथ ही 'करवा चौथ कथा की पुस्तक' के अलावा कई ऐसी चीजें और भी हैं, जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत खोलने तक उपयोग में लाई जाती हैं। यहां जानें करवा चौथ पूजन सामग्री की संपूर्ण सूची तथा करवा चौथ व्रत के सबसे खास मंत्र भी...

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएं

Karwa chauth 4 Katha: करवा चौथ की 4 पौराणिक कथाएंKarwa chauth mata ki katha in hindi: उत्तर भारत में सुहागन महिलाएं अपने पति की सेहत और लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक व्रत रखती हैं। रात में चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत की पूजा के दौरान महिलाएं करवा चौथ माता की पौराणिक कथा सुनती हैं। करवा चौथ की 3 कथाएं प्रचलित हैं। तीनों ही कथाओं को सुनने का महत्व है। यहां तीनों कथाओं को संक्षिप्त में पढ़ें।

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएंKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का त्योहार अखंड सौभाग्य और दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर, शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान इस पर्व की मिठास को और बढ़ा देता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने इन शुभकामनाओं को भेजने से त्योहार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा:

Karwa Chauth Recipes 2025: करवा चौथ पर बनाएं ये 5 प्रकार के खास पकवान, अभी नोट करें रेसिपीज

Karwa Chauth Recipes 2025: करवा चौथ पर बनाएं ये 5 प्रकार के खास पकवान, अभी नोट करें रेसिपीजKarwa Chauth Vrat Opening Food: करवा चौथ पर खासतौर से महिलाएं व्रत रखती हैं और परिवार में कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। यहां करवा चौथ के लिए 5 खास पकवान की रेसिपी दी गई है, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप इनमें से कौन सा पकवान सबसे पहले ट्राई करने वाली हैं, हमें भी जरूर शेयर करें...

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथा

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथाkarwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है (जो कि अर्घ्य कहलाता है)। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है।
