Karva Chauth 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Karva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का त्योहार अखंड सौभाग्य और दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर, शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान इस पर्व की मिठास को और बढ़ा देता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने इन शुभकामनाओं को भेजने से त्योहार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा:

Happy Karwa Chauth Quotes : 

सजी है हाथों में लाल चूड़ियां,
माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर.
भरा रहे हमेशा आपका जीवन,
रहे खुशियां भरपूर.
Happy Karwa Chauth 2025
***
सजनी ने थाली सजा ली है,
दीपों की लौ जला ली है.
पिया के नाम का व्रत रखा,
सिंदूर से मांग सजा ली है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें,
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
***
भूख-प्यास से थकी नहीं वो,
उसके मन में बस एक आस है.
साजन की लंबी उम्र मिले,
यही उसका विश्वास है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
मांग में सिदूंर, हाथों में चूड़ियां,
सजधज कर बैठी हूं मैं,
चांद की एक झलक पाने को,
तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने को.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
***
***
***
नयनों में उम्मीद चमक रही,
मन में बस एक पुकार है.
चांदनी रात में झूम उठे वो,
जब दिखे पिया का दीदार है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'
माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो.
करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,
हर सुहागन के दिल का गुरूर हो.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
***
तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,
करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।
चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,
मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।
Happy Karwa Chauth 2025
***
करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,
इस चांद के संग दुआ है हमारी।
तुझसे है जिन्दगी सारी,
तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।
Happy Karwa Chauth 2025
***
सात जन्म हम निभाएंगे एक-दूसरे का साथ,
हर पल रहेंगे साथ, सुख ही नहीं दुख की घड़ी में।
पति-पत्नी बन थामेंगे एक-दूसरे का हाथ,
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Karwa Chauth 2025
***
बिना खाए पिए व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है।
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,
मेरे दिल की बस यहीं आशा है।
Happy Karwa Chauth 2025
***
धरा से अम्बर तक फैली है ये मोहब्बत,
करवा चौथ पर तेरा इंतजार है सबसे बड़ी चाहत।
तेरे बिना अधूरी हैं मेरी सारी रौनकें,
तेरे साथ हर लम्हा मेरी सारी खुशियों की बुनकें।
Happy Karwa Chauth 2025
***

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ की सरगी और करवा क्या होता है?karwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर यह पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर रात में चांद निकलने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में क्या होती है सरगी और करवा यह जानते हैं।

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फलDiwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्या पर रात्रि काल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन को दीपावली कहते हैं। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन कई दुर्लभ योग बन रहे हैं इसके चलते यह पर्व और भी ज्यादा शुभ बन गया है। आओ जानते हैं इस‍ दिन के शुभ योग और मुहूर्त।

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाईEasy Gujiya Recipe: यहां दी गई आसान गुझिया रेसिपी के साथ, आप घर पर ही परफेक्ट, कुरकुरी परत वाली गुझिया बना सकते हैं। होममेड गुझिया (Homemade Gujiya) का शुद्ध स्वाद और सुगंध, आपके दिवाली स्नैक्स (Diwali Snacks) को लाजवाब बना देगा। इस फेस्टिवल स्वीट (Festival Sweet) की संपूर्ण विधि जानें और परिवार के साथ इसका आनंद लें!

Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर इन 3 कथाओं को पढ़ने और सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान

Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर इन 3 कथाओं को पढ़ने और सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa Chauth Vrat Katha: करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस साल यह पर्व 10 अक्टूबर के दिन आ रहा है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ की कथा का श्रवण किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। सुहागिन महिलाओं द्वारा पूरे दिन रखा गया निर्जला व्रत तभी पूर्ण होता है जब वे पूरी आस्था के साथ व्रत की पौराणिक कथाओं को सुनती हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कथाओं को सुनने से विवाहित महिलाओं को सीधे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह न केवल पति की दीर्घायु सुनिश्चित करता है, बल्कि दांपत्य जीवन को सुख, समृद्धि और अटूट प्रेम से भर देता है।

Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha Chivda

Diwali Special Namkeen: दीपावली के स्वाद: पोहा चिवड़ा खट्टा-मीठा नमकीन, जानें कैसे बनाएं Poha ChivdaPoha Chivda: यह क्रंची चिवड़ा (Crunchy Chivda) भुने हुए पोहे, कुरकुरी मूंगफली, चना दाल, और करी पत्ता के बेहतरीन मिश्रण से बनता है। झटपट बनने वाला यह फेस्टिवल स्नैक (Festival Snack) आपके मेहमानों और परिवार को बेहद पसंद आएगा। घर पर बने इस टेस्टी चिवड़े की विधि पढ़ें और इस दिवाली को और भी खास बनाएं!

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?10 october ko chand kitne baje niklega: करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा यूपी में यूपी में। करवा चौथ का चांद कब निकलेगा। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत। दिल्ली टाइम अनुसार 08:13 मिनट पर निकलेगा करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पर भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद, जानिए चंद्रमा निकलने का सही समय। चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से। चतुर्थी तिथि समाप्त- 10 अक्टूबर 2025 को शाम 07:38 बजे तक।

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपी

Diwali Sweets: घर पर बनाएं ये खास पारंपरिक दीपावली मिठाई, पढ़ें आसान रेसिपीKaju Katli: दिवाली हो या कोई भी खास मौका, काजू कतली के बिना भारतीय त्योहार अधूरे हैं। यह पारंपरिक मिठाई (Traditional Mithai) अपनी मखमली बनावट और शाही स्वाद के लिए पहचानी जाती है। अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं, तो घर पर ही हलवाई जैसी काजू कतली (Halwai Style Kaju Katli) बनाना सीखिए...
