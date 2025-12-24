Christmas 2025:क्रिसमस पर क्या खरीदें और कैसे मनाएं ये त्योहार

Christmas 2025: क्रिसमस आने ही वाला है और इंदौर जैसे शहर में तो इसकी रौनक देखते ही बनती है। यह त्योहार खुशियां बांटने, सजने-संवरने और अपनों के साथ वक्त बिताने का है। यहां कुछ बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं कि आप इस बार क्रिसमस पर क्या खरीदें और इसे यादगार कैसे बनाएं।

1. क्रिसमस शॉपिंग लिस्ट (क्या खरीदें) क्रिसमस ट्री और सजावट: एक प्यारा सा क्रिसमस ट्री (छोटा या बड़ा), फेयरी लाइट्स, घंटियां, सितारे और रंग-बिरंगी बॉल्स जरूर खरीदें। इंदौर में राजवाड़ा या महारानी रोड पर आपको ये चीजें बहुत ही वाजिब दाम में मिल जाएंगी।

प्लम केक और कुकीज: क्रिसमस बिना केक के अधूरा है। पारंपरिक प्लम केक, रम केक या जिंजरब्रेड कुकीज खरीदें। शहर की मशहूर बेकरीज जैसे सिम्पली सूफी, फैंटेसी या पिकाडिली से आप स्पेशल क्रिसमस हैम्पर्स ले सकते हैं।

लाल और सफेद कपड़े: थीम के अनुसार लाल, सफेद या हरे रंग के स्वेटर, स्कार्फ या ड्रेस खरीदें। 'अग्ली क्रिसमस स्वेटर' का आजकल काफी ट्रेंड है, जो फोटो के लिए बेस्ट होते हैं।

गिफ्ट्स: अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, खुशबूदार मोमबत्तियां, डायरी या चॉकलेट्स खरीदें।

2. त्योहार कैसे मनाएं? (सेलिब्रेशन आइडियाज) सीक्रेट सांता खेलें: अपने परिवार या ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर यह गेम खेलें। इसमें सबको एक-दूसरे को बिना नाम बताए गिफ्ट देना होता है, जिससे उत्साह बना रहता है।

क्रिसमस ईव मास: 24 दिसंबर की रात या 25 की सुबह चर्च जरूर जाएं। इंदौर के रेड चर्च या व्हाइट चर्च की सजावट और वहां की प्रार्थना सभा शांति और सुकून देने वाली होती है।

होम पार्टी और मूवी नाइट: घर को सजाएं और दोस्तों को डिनर पर बुलाएं। रात में 'Home Alone' या 'The Polar Express' जैसी क्लासिक क्रिसमस फिल्में पॉपकॉर्न के साथ देखें।

जरूरतमंदों की मदद: इस दिन असली खुशी बांटने में है। किसी अनाथालय या बेघर लोगों को गर्म कपड़े, कंबल या खाना दान करें। सांता बनकर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना इस त्योहार की रूह है।

3. इंदौर में कहां घूमने जाएं? मॉल्स की रौनक: ट्रेजर आईलैंड (TI) और फोनिक्स सिटाडेल जैसे मॉल्स में विशाल क्रिसमस ट्री और शानदार सजावट होती है, जहाँ आप बेहतरीन फोटोशूट करवा सकते हैं।