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Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

किन राशियों के लिए खास हो सकता है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक का समय, पढ़ें अपना साप्ताहिक भविष्यफल

weekly horoscope 2026
Weekly horoscope 30th March to 5th April : इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह आपके लिए कौन से अच्छे मौके आ सकते हैं, और किन मामलों में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह का राशिफल न केवल आपके करियर और प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह आपके वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो आइए, जानते हैं कि 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक आपका सप्ताह कैसा रहेगा!ALSO READ: Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?
 

(साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026)

मेष

अपने कार्यस्थल या घर के वातावरण को नया रूप देना मानसिक शांति ला सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मनपसंद गतिविधियों में समय बिताना चाहेंगे। हाल की सराहना से आत्मविश्वास बढ़ेगा और खरीदारी का मन बन सकता है। परिवार के साथ समुद्र तट यात्रा सुकून देगी। संपत्ति से जुड़ा अवसर मिल सकता है। प्रेम में धैर्य रखें और आत्मविकास पर ध्यान दें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पर्पल
 

वृषभ

जीवनसाथी के साथ आर्थिक योजना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। भाई-बहनों के साथ संवेदनशील व्यवहार जरूरी है। माता-पिता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। करियर और पढ़ाई स्थिर रहेंगे। यात्रा और पारिवारिक समय मन को संतोष देगा। यह सप्ताह घर और प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ाएगा। जोड़े साथ मिलकर योजनाएं पूरी करेंगे और अविवाहितों को नया रिश्ता मिल सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाइट येलो
 

मिथुन

कार्यक्षेत्र में सफलता उत्साह बढ़ाएगी। साथी के साथ पहाड़ी यात्रा रिश्तों में ताजगी लाएगी। अविवाहितों को सच्चा प्रशंसक प्रभावित कर सकता है। धन स्थिति संतुलित रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति संभव है। यह सप्ताह सहयोगी रहेगा, लेकिन दिनचर्या में सुधार आवश्यक होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह नई ऊर्जा दे सकती है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रीन
 

कर्क

कार्यस्थल पर आत्मविश्वास से आपकी पहचान मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात औपचारिक लग सकती है, पर संतुलन बनाए रखें। किसी मित्र की मदद करने से संतोष मिलेगा। प्रेम और परिवार में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य, यात्रा और पेशेवर जीवन स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। यह समय बदलाव को स्वीकार करने का संकेत देता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
 

सिंह

करियर में बदलाव का विचार आ सकता है। प्रेम संबंध धीरे-धीरे मजबूत होंगे और सप्ताह संतुलित रहेगा। निवेश के नए अवसरों को सोच-समझकर चुनें। वेतन वृद्धि की मांग फिलहाल टालना उचित रहेगा। परिवार का सहयोग आत्मबल बढ़ाएगा। जीवनसाथी भावनात्मक सहारा देगा। आध्यात्मिक यात्रा मानसिक स्पष्टता दे सकती है।
शुभ अंक: 11
शुभ रंग: डार्क ब्राउन
 

कन्या

अधिक व्यायाम से बचें और पर्याप्त विश्राम लें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और आय का नया स्रोत मिल सकता है। व्यक्तिगत सीमाएं स्पष्ट रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक समारोह में संयम लाभ देगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा और विवाह की संभावना बन सकती है। यात्रा सामान्य और संतोषजनक रहेगी। इस सप्ताह अपनी शारीरिक सीमाओं को समझना जरूरी है। 
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पर्पल
 

तुला

कलाकारों और लेखन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आय से अधिक व्यय तनाव दे सकता है। माता-पिता बनने की खुशी कुछ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा लाएगी। एकल यात्रा का विचार रोमांचक लगेगा। कार्यक्षेत्र में पहचान स्थिर रहेगी और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। इस सप्ताह रचनात्मकता चरम पर रहेगी और साधारण क्षणों से भी प्रेरणा मिलेगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पिंक
 

वृश्चिक

पैतृक संपत्ति से जुड़े कानूनी मामले धीरे-धीरे आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। अकेलेपन की भावना जल्द निर्णय लेने को प्रेरित कर सकती है, इसलिए संयम रखना समझदारी होगी। दोस्तों और परिवार के साथ बिताया समय मन को फिर से उत्साह से भर देगा। कामकाज सामान्य और संतुलित रहेगा, जबकि छोटी यात्राएं आरामदायक रहेंगी। यह सप्ताह साफ और सच्ची बातचीत पर जोर देगा। मुश्किल मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से रिश्तों में आई दूरी कम होगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: गोल्डन
 

धनु

कार्यभार बढ़ेगा, पर भविष्य में लाभ देगा। प्रेम संबंध मजबूत होने की दिशा में बढ़ेंगे। विवाह पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। मित्रों के साथ यात्रा आनंददायक रहेगी और सुबह की दिनचर्या में बदलाव सकारात्मक असर डालेगा। आपकी फिटनेस और अनुशासन इस सप्ताह सराहना पाएंगे। परिवार में किसी बड़े के व्यवहार से तनाव हो सकता है, जिसे शांत बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: मैजेंटा
 

मकर

यह सप्ताह विश्वास दिलाएगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और उत्साह आपके निर्णयों को समर्थन देंगे। शहर से बाहर यात्रा टालना उचित रहेगा। लापरवाह ड्राइविंग से बचें। परिवार के साथ समय मानसिक सुकून देगा। किराए की संपत्ति से जुड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं। जीवनसाथी को अधिक समय देने से रिश्तों में गर्माहट आएगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: स्काई ब्लू
 

कुंभ

समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपके योगदान की सराहना करेंगे। अचानक खर्च बचत को प्रभावित कर सकते हैं, पर जरूरी निर्णय लाभकारी रहेंगे। बुजुर्ग की देखभाल के लिए सहायता लेना राहत देगा। कार्यक्षेत्र में समय सीमा का दबाव बढ़ सकता है। परिवार के साथ साधारण गतिविधियां संबंधों को मजबूत करेंगी। दांपत्य जीवन में फिर से रोमांस जाग सकता है।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: बेज
 

मीन

पारिवारिक आय में वृद्धि से नई खरीदारी संभव होगी। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भागीदारी संतोष देगी। व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और साझेदारी सफल रह सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। आध्यात्मिक चर्चाएं नए रिश्ते को गहराई देंगी। यात्रा, वित्त और परिवार से जुड़े मामले संतुलित रहेंगे।
शुभ अंक: 17
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