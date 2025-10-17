Dhanteras Shopping 2025: धनतेरस पर शॉपिंग में क्या खरीदें और क्या न खरीदी करें, जानें लिस्ट

Dhanteras dos and donts:
धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली से पहले आने वाला एक अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सही चीजों की खरीदारी करने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, वहीं कुछ वस्तुओं को खरीदने से की मनाही भी है।
यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं धनतेरस पर शुभ खरीदारी की चीजों की जानकारी तथा अशुभ वस्तुओं न खरीदने की पूरी लिस्ट...
धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ वस्तुएं, जानें कारण/महत्व:
1. सोना या चांदी: धनतेरस पर सोना या चांदी लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का प्रतीक, समृद्धि बढ़ती है।
2. लक्ष्मी-गणेश अंकित गहने या सिक्के: लक्ष्मी-गणेश अंकित सिक्के या गहने लाना धन-संपत्ति की वृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं।
3. तिजोरी या कैश बॉक्स: धनतेरस पर तिजोरी या कैश बॉक्स खरीदी करने से व्यापार में लाभ और पैसे की सुरक्षा का संकेत माना जाता है।
4. बर्तन (स्टील, पीतल, तांबा): इस दिन बर्तन खरीदना धन की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभ माने जाते हैं।
5. झाड़ू: धनतेरस पर झाड़ू घर खरीदकर घर लाना दरिद्रता दूर करने का प्रतीक, मां लक्ष्मी का निवास स्वच्छता में माना गया है।
6. धन्वंतरि से जुड़ी आयुर्वेदिक वस्तुएं: धनतेरस को आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है, अत: आयुर्वेदिक वस्तुएं खरीदी करना सेहत के लिए शुभ होता है।
7. मिट्टी या धातु के दीपक: मिट्टी या धातु के दीये लक्ष्मी पूजन में आवश्यक होते हैं, शुभ ऊर्जा लाते हैं।
8. धातु के बर्तन में कुछ डालकर खरीदें: धातु के बर्तन खरीदकर उसमें जैसे चावल, हल्दी या पानी, यह पूर्णता और शुभता दर्शाता है।
धनतेरस पर खरीदारी से बचने योग्य (अशुभ) वस्तुएं जानें:
ये वस्तुएं क्यों न खरीदें?
1. काले रंग की वस्तुएं या कपड़े, जूते आदि: धनतेरस पर चप्पल, जूते या काले रंग की वस्तुएं या कपड़े खरीदना यह नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष से जुड़ा होता है।
2. तेजधार वस्तुएं: चाकू, कैंची, तलवार आदि खरीदने से कलह और विवाद का कारण बन सकती हैं।
3. कांच की चीजें: कांच की चीजें टूटने की संभावना अधिक होती है, जिससे दुर्भाग्य का संकेत मिलता है। अत: धनतेरस पर तो कांच का सामान बिलकुल भी ना खरीदें।
4. प्लास्टिक का सामान: प्लास्टिक के बर्तन या सामान यह अधिक टिकाऊ नहीं होते और पर्यावरण तथा धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं माने जाते हैं।
5. लोहे की वस्तुएं: धनतेरस पर लोहा खरीदना शनिदेव को नाराज कर सकता है।
6. नकली धातु: इस दिन नकली धातु या सस्ते मिश्र धातु के सामान खरीदकर लाना यह मां लक्ष्मी के अनादर के समान माना जाता है।
7. उधारी पर खरीदारी: इस दिन कर्ज लेना या देना आर्थिक हानि का कारण बन सकता है।
धनतेरस से दीपावली तक के कुछ काम के टिप्स:
* इस शुभ अवसर पर खरीदारी सूर्यास्त से पहले करें, क्योंकि प्रदोष काल के पहले किया गया खरीद शुभ फल देता है।
* खरीदी गई वस्तुओं को लक्ष्मी पूजन में शामिल करें।
* यदि संभव हो तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें।
