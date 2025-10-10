शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. World Mental Health Day 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (10:18 IST)

World Mental Health Day: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी?

World Mental Health Day 2025
World Mental Health Day: हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के महत्व पर प्रकाश डालना और इससे जुड़े भेदभाव को दूर करना है। यह दिन याद दिलाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के जितना ही ज़रूरी मानसिक कल्याण है।ALSO READ: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : हिंसामुक्त विश्व का निर्माण कैसे करें

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। इस दिन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ (WFMH) दुनिया भर के लोगों को मानसिक विकारों की रोकथामऔर बेहतर उपचार के लिए एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है। जानिए, इस महत्वपूर्ण दिवस का इतिहास, इस साल की थीम, और आप कैसे जागरूकता फैला सकते हैं।
 
स्थापना: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ (World Federation for Mental Health,WFMH) की स्थापना 1948 में लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मानसिक तथा भावनात्मक विकारों को रोकना था। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के समकालीन ही स्थापित किया गया था। 
 
इतिहास: WFMH की शुरुआत 1948 में लंदन में आयोजित तीसरी अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कांग्रेस के दौरान हुई थी। इसका संस्थापक दस्तावेज़ 'मानसिक स्वास्थ्य और विश्व नागरिकता' था, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को एक साझा मानवता के रूप में देखा गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर ही वर्ष 1992 से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाना शुरू किया गया।
 
महत्व: गैर-सरकारी संस्था (NGO) यह एक अंतरराष्ट्रीय, बहु-पेशेवर, गैर-सरकारी संगठन है जो ग्रासरूट स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करता है। जिसने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य नीतियों के विकास में सहयोग करता है।
 
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम: World Mental Health Day Theme
 
विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' के लिए थीम की घोषणा की जाती है। वर्ष 2025 की थीम 'सेवाओं तक पहुंच -आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य' (Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies) तय की गई है। यह थीम मानवीय आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावित लोगों की मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक आवश्यकताओं को तत्काल समर्थन देने की आवश्यकता पर जोर देती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Brain health: इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपाय

तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपायखतरा! दिल्ली-NCR सहित देश में तेज़ी से फैल रहा है H3N2 फ्लू, ऐसे बचें और बच्चों को सुरक्षित रखें

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारी

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारीInternational Vege Day: पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं से प्रेरित शाकाहार और 'वीगन' कहलाने वाली एक नई अतिशाकाहारी प्रवृत्ति – कुछ बदलावों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी – एक बढ़ते हुए आंदोलन का रूप धारण करती जा रही है। इसी कारण, पश्चिमी देशों की मुख्यधारा की दुकानों में पेड़-पौधों पर आधारित वनस्पतिज उत्पादों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधान

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधानHow ice stupas project works: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया। गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार ठहराया लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद उनके NGO की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की पहचान एक समाज सुधारक होने के साथ पर्यावरणविद और बदलाव लाने वाले इंजीनियर के रूप में बनी हुई है। जो तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने आइस स्तूप प्राेजेक्ट को पेश किया था। कई देशों में इसकी चर्चा हुई थी।

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएंKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का त्योहार अखंड सौभाग्य और दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर, शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान इस पर्व की मिठास को और बढ़ा देता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने इन शुभकामनाओं को भेजने से त्योहार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा:

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेटKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का पावन पर्व प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है, जब वह निर्जला व्रत रखकर अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर, आपका श्रृंगार चंद्रमा की चाँदनी जैसा उज्जवल हो और पिया के नाम की मेहंदी का रंग और भी गहरा रचे। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में नया उत्साह और मिठास लेकर आए। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें भेजकर आप इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

कौन हैं हंगरी के लेखक, जिन्हें मिल रहा है साहित्य का नोबेल

कौन हैं हंगरी के लेखक, जिन्हें मिल रहा है साहित्य का नोबेलNobel Prize 2025 : साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़्नाहोरकाई को देने का ऐलान किया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी लेखन के लिए दिया, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला और साहित्य की शक्ति की पुष्टि करता है। लास्ज़लो क्रास्ज़्नाहोरकाई (László Krasznahorkai) हंगेरियन साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। उन्हें उनके गहन, दार्शनिक और अक्सर निराशावादी (pessimistic) लेखन के लिए जाना जाता है।

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाई

Diwali Recipe: स्वाद भरी दिवाली, घर पर बनाएं टेस्टी Khasta Gujiya मिठाईEasy Gujiya Recipe: यहां दी गई आसान गुझिया रेसिपी के साथ, आप घर पर ही परफेक्ट, कुरकुरी परत वाली गुझिया बना सकते हैं। होममेड गुझिया (Homemade Gujiya) का शुद्ध स्वाद और सुगंध, आपके दिवाली स्नैक्स (Diwali Snacks) को लाजवाब बना देगा। इस फेस्टिवल स्वीट (Festival Sweet) की संपूर्ण विधि जानें और परिवार के साथ इसका आनंद लें!
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com