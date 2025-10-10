World Mental Health Day: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी?

World Mental Health Day: हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के महत्व पर प्रकाश डालना और इससे जुड़े भेदभाव को दूर करना है। यह दिन याद दिलाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के जितना ही ज़रूरी मानसिक कल्याण है।ALSO READ: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : हिंसामुक्त विश्व का निर्माण कैसे करें



हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के महत्व पर प्रकाश डालना और इससे जुड़े भेदभाव को दूर करना है। यह दिन याद दिलाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के जितना ही ज़रूरी मानसिक कल्याण है।

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। इस दिन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ (WFMH) दुनिया भर के लोगों को मानसिक विकारों की रोकथामऔर बेहतर उपचार के लिए एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है। जानिए, इस महत्वपूर्ण दिवस का इतिहास, इस साल की थीम, और आप कैसे जागरूकता फैला सकते हैं।

स्थापना : विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ (World Federation for Mental Health,WFMH) की स्थापना 1948 में लंदन, इंग्लैंड में हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मानसिक तथा भावनात्मक विकारों को रोकना था। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के समकालीन ही स्थापित किया गया था।

इतिहास: WFMH की शुरुआत 1948 में लंदन में आयोजित तीसरी अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कांग्रेस के दौरान हुई थी। इसका संस्थापक दस्तावेज़ 'मानसिक स्वास्थ्य और विश्व नागरिकता' था, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को एक साझा मानवता के रूप में देखा गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर ही वर्ष 1992 से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाना शुरू किया गया।

महत्व: गैर-सरकारी संस्था (NGO) यह एक अंतरराष्ट्रीय, बहु-पेशेवर, गैर-सरकारी संगठन है जो ग्रासरूट स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करता है। जिसने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य नीतियों के विकास में सहयोग करता है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम: World Mental Health Day Theme

विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' के लिए थीम की घोषणा की जाती है। वर्ष 2025 की थीम 'सेवाओं तक पहुंच -आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य' (Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies) तय की गई है। यह थीम मानवीय आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावित लोगों की मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक आवश्यकताओं को तत्काल समर्थन देने की आवश्यकता पर जोर देती है।



