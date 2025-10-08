शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. When was the Indian Air Force established?
Written By WD Feature Desk

Indian Air Force Day 2025: भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? जानें इस दिन की खास 5 अनसुनी बातें

When is Indian Air Force Day celebrated
Air Force Day 8 October: हर साल 8 अक्टूबर का दिन भारत के शौर्य और पराक्रम का साक्षी होता है, जब पूरा देश भारतीय वायु सेना दिवस (IAF Day) मनाता है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित, भारतीय वायु सेना आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली वायु सेना है।

यह दिन न केवल IAF की स्थापना की याद दिलाता है, बल्कि उन वीर वायु योद्धाओं के साहस, निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान को भी श्रद्धांजलि देता है, जो 'नभः स्पृशं दीप्तम्' (गौरव के साथ आकाश को छूना) के आदर्श वाक्य को साकार करते हैं। इस विशेष अवसर पर, हम IAF के इतिहास, उसके गौरवशाली ऑपरेशनों और देश की सुरक्षा में उसके अमूल्य योगदान को याद करते हैं। आइए भारतीय वायु सेना के बारे में 5 खास बातें यहां जानते हैं...ALSO READ: Guru Ram Das Jayanti 2025: चौथे सिख गुरु, गुरु रामदास जी की जयंती, जानें उनके बारे में रोचक बातें
 
भारतीय वायु सेना (IAF) साहस, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। यहां इसके इतिहास और महत्व से जुड़ी 5 रोचक बातें दी गई हैं:
 
1. 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स: 'रॉयल' उपाधि और उसका हटना: स्थापना के समय भारतीय वायु सेना को 'रॉयल इंडियन एयरफोर्स' (Royal Indian Air Force - RIAF) के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानियों के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में, 1945 में किंग जॉर्ज VI द्वारा इसके नाम में 'रॉयल' शब्द जोड़ा गया था। लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद, 1950 में इसके नाम से 'रॉयल' (Royal) शब्द हटा दिया गया और यह भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) बन गई।
 
2. भगवत गीता से प्रेरित आदर्श वाक्य: भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य (Motto) 'नभः स्पृशं दीप्तम्' है, जिसका अर्थ है 'गौरव के साथ आकाश को छूना'। यह ध्येय वाक्य हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है। यह वह अंश है जब भगवान कृष्ण, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं।
 
3. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना: भारतीय वायु सेना को उसकी ताकत, कर्मियों की संख्या और विमानों के बेड़े के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी वायु सेनाओं में गिना जाता है। वर्तमान में, भारतीय वायु सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सक्रिय वायु सेना है (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद)। आज IAF के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई-30MKI, मिराज-2000, और कई हेलिकॉप्टर, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम हैं।
 
4. दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी: भारतीय वायु सेना ने चरम भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपनी परिचालन क्षमता का लोहा मनवाया है। भारतीय वायु सेना के पास दुनिया की सबसे ऊंची ऑपरेशनल हवाई पट्टी है। यह लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी (DBO) में स्थित है। यह हवाई पट्टी समुद्र तल से लगभग 16,614 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे सामरिक (Strategic) रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
 
5. पहले भारतीय एयर चीफ: IAF को 'आर्मी' से 'आजाद' कर एक स्वतंत्र बल के रूप में संगठित करने का श्रेय ब्रिटिश एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को जाता है, जो पहले कमांडर-इन-चीफ थे। भारतीय वायु सेना के पहले भारतीय चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (CAS) एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। उन्हें इस पद की जिम्मेदारी 1954 में सौंपी गई थी।
 
महिला लड़ाकू पायलट: भारतीय वायु सेना ने 2016 में महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं (Combat Roles) में शामिल करने वाली भारतीय सशस्त्र बलों की पहली शाखा बनकर इतिहास रचा। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह इसकी पहली महिला फाइटर पायलट बनीं। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Nobel Prize 2025 : अमेरिका के इन 3 वैज्ञानिकों को मिला Physics में नोबेल प्राइज, जानिए क्या है योगदान
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपाय

तेज़ी से फैल रहा यह फ्लू! खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 उपायखतरा! दिल्ली-NCR सहित देश में तेज़ी से फैल रहा है H3N2 फ्लू, ऐसे बचें और बच्चों को सुरक्षित रखें

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारी

पश्चिमी जगत शाकाहारी बन रहा है और भारत मांसाहारी, भारत में अब कितने बचे शाकाहारीInternational Vege Day: पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं से प्रेरित शाकाहार और 'वीगन' कहलाने वाली एक नई अतिशाकाहारी प्रवृत्ति – कुछ बदलावों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी – एक बढ़ते हुए आंदोलन का रूप धारण करती जा रही है। इसी कारण, पश्चिमी देशों की मुख्यधारा की दुकानों में पेड़-पौधों पर आधारित वनस्पतिज उत्पादों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधान

Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधानHow ice stupas project works: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया। गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार ठहराया लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद उनके NGO की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की पहचान एक समाज सुधारक होने के साथ पर्यावरणविद और बदलाव लाने वाले इंजीनियर के रूप में बनी हुई है। जो तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने आइस स्तूप प्राेजेक्ट को पेश किया था। कई देशों में इसकी चर्चा हुई थी।

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धा

चीन और भारत की भू-राजनीतिक रेल प्रतिस्पर्धाचीन दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं में से एक का जल्द ही निर्माण शुरू करने वाला है। उसकी प्रस्तावित शिेंजियांग-तिब्बत रेलवे, लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उसके उत्तर-पश्चिमी शिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगी।

World Mental Health Day: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

World Mental Health Day: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीमToday World Mental Health Day: हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। इस दिन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ (WFMH) दुनिया भर के लोगों को मानसिक विकारों की रोकथामऔर बेहतर उपचार के लिए एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है...

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Karva chauth wishes 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएंKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का त्योहार अखंड सौभाग्य और दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर, शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान इस पर्व की मिठास को और बढ़ा देता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने इन शुभकामनाओं को भेजने से त्योहार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा:

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेटKarva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का पावन पर्व प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है, जब वह निर्जला व्रत रखकर अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर, आपका श्रृंगार चंद्रमा की चाँदनी जैसा उज्जवल हो और पिया के नाम की मेहंदी का रंग और भी गहरा रचे। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में नया उत्साह और मिठास लेकर आए। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें भेजकर आप इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com