शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. क्या तुम जानते हो?
  4. Limiting screen time is essential for childrens learning educational development focus and academic performance
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (12:21 IST)

डिजिटल डिटॉक्स: बच्चों की है परीक्षा, जरूरी है अब वर्चुअल दुनिया से वास्तविक जीवन की ओर

डिजिटल डिटॉक्स के लाभ
IA
Digital detox: आज के युग में सुबह की पहली किरण देखने से पहले हमारी आँखें स्मार्टफोन की स्क्रीन देख रही होती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ 'कनेक्टेड' रहना अनिवार्य हो गया है, लेकिन क्या हम वास्तव में खुद से और अपनों से जुड़ पा रहे हैं? यहीं से 'डिजिटल डिटॉक्स' की अवधारणा का जन्म होता है। वह भी ऐसे समय जब की लगभग अधिकतर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चली है और उन्हें चश्मा लग चुका है। इसी के साथ ही वे सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उसके बगैर अब जीना नहीं चाहते हैं। यह एक गंभीर समस्या हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। 
 
डिजिटल डिटॉक्स क्या है?
डिजिटल डिटॉक्स वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग एक निश्चित समय के लिए बंद या कम कर देता है। इसका उद्देश्य तनाव कम करना, एकाग्रता बढ़ाना और वास्तविक दुनिया के अनुभवों का आनंद लेना है। इसी के साथ ही अपने करियर पर फोकस करना।
 
हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
अत्यधिक डिजिटल उपयोग हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है:
 
मानसिक तनाव: लगातार सूचनाओं का बोझ (Information Overload) और दूसरों के 'परफेक्ट' जीवन से तुलना मानसिक अशांति पैदा करती है। तुलना वाली बात बच्चों के जीवन को प्रभावित करके उन्हें गलत मार्ग पर धकेल रही है।
 
नींद की कमी: स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (Blue Light) हमारे स्लीप हार्मोन 'मेलाटोनिन' को प्रभावित करती है। इससे बच्चों की नींद का समय गड़बड़ा रहा है। 
 
एकाग्रता में कमी: बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को भंग करते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करने की क्षमता को कमजोर करता जा रहा है।
 
डिजिटल डिटॉक्स के लाभ
मानसिक स्पष्टता: जब आप सूचनाओं के शोर से दूर होते हैं, तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से सोच पाता है। आप सही और गलत को स्पष्ट करने की क्षमता फिर से हासिल करने लगते हैं।
 
बेहतर रिश्ते: फोन को साइड में रखकर जब आप अपनों से बात करते हैं, तो रिश्तों में गहराई आती है। माता पिता का संबंध बच्चों से और बच्चों का संबंध माता पिता से बढ़ने लगता है जो कि एक दूसरे की बातों और समस्याओं को समझने में मददगार है। 
 
शारीरिक लाभ: आँखों की थकान कम होती है और बैठने के गलत तरीके (Posture) में सुधार होता है। यदि आपके बच्चे की आंखें बचपन में ही खराब हो चली है तो उसके करियर के बहुत सारे ऑप्शन भी बंद हो जाते हैं।
 
एकाग्रता में लाभ: पढ़ाई या किसी भी कार्य में एकाग्रता अर्थात फोकस रखने की बहुत जरूरत है। बच्चों का बोर्ड पर फोकस तब बनता है जबकि वह वचुअल दुनिया की बातों से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया की सचाई से अवगत होता है। वर्चुअल दुनिया और वास्तविक दुनिया में बहुत अंतर है जिसे वह समझ नहीं पाता है। 
 
कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? (शुरुआती कदम)
नियंत्रित करना: डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप तकनीक को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब इसके उपयोग को नियंत्रित करना है।
 
नोटिफिकेशन बंद करें: अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि बार-बार फोन न देखना पड़े।
 
'नो-फोन' जोन बनाएं: स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल और बेडरूम को फोन-फ्री क्षेत्र घोषित करें।
 
स्क्रीन-फ्री मॉर्निंग: सुबह उठने के बाद पहले एक घंटे तक फोन को हाथ न लगाएं।
 
हॉबी पर ध्यान दें: फोन चलाने के बजाय किताबें पढ़ें, लिखने की प्रेक्टिस करें, पेंटिंग करें या प्रकृति के साथ समय बिताएं।
 
निष्कर्ष: तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स हमें याद दिलाता है कि जीवन स्क्रीन के बाहर कहीं ज्यादा खूबसूरत और सार्थक है। आज ही कुछ घंटों के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करें और देखें कि दुनिया कितनी शांत और सुंदर है।
 
डिस्कलेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। मेडिकल सलाह या डायग्नोसिस के लिए, किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल से सलाह लें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान कीMysterious Booga Sphere: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बूगा शहर में मार्च, 2025 में गिरा रहस्यमय आकाशीय गोला वैज्ञानिकों के लिए अब एक रोचक पहेली बन गया है। 'बूगा स्फ़ियर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका यह अनोखा गोला जिस ऊंचाई पर से गिरते हुए जमीन से टकराया होगा, उसके कारण उसे चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन, उस पर कोई मामूली-सी खरोंच तक नहीं है।

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवाल

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवालहर्निया क्या है? कारण, इलाज और सर्जरी के बाद व्यायाम से जुड़ी सही जानकारी

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?कई बार ऐसा भी होता है की हम हैवी और महंगे ड्रेसेस लेने के चक्कर में ये भूल जाते हैं की वास्तव में मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी। एक और चीज ये देखी जा रही है कि अब ब्राइड्स को लहंगे की जगह अलग-अलग ड्रेसेस पसंद आ रही है।

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदेPeanuts: मूंगफली के दाने खाने से शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसे अक्सर 'गरीबों का बादाम' भी कहा जाता है क्योंकि यह बादाम के समान ही पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर होती है। इस लेख में मूंगफली खाने से शरीर को मिलने वाले प्रमुख लाभ और पोषक तत्व निम्नलिखित हैं:

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

और भी वीडियो देखें

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में 5 दिलचस्प जानकारी

Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में 5 दिलचस्प जानकारीGuru Gobind Singh life: गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें साहस, ईमानदारी, बलिदान, और धर्म के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देता है। उनके सिद्धांत आज भी जीवित हैं और सिख धर्म में मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनके योगदान को हम उनकी जयंती पर याद करते हैं और सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लते हैं।

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।

Boxing Day 26 दिसंबर: क्रिसमस के अगले दिन बॉक्सिंग डे, जानें क्या होता है खास?

Boxing Day 26 दिसंबर: क्रिसमस के अगले दिन बॉक्सिंग डे, जानें क्या होता है खास?why is Boxing Day celebrated: बॉक्सिंग डे न केवल एक दिन है जब आप शॉपिंग और सेल्स का मजा ले सकते हैं, बल्कि यह भी एक अवसर है, जब हम अपनी सामूहिक जिम्मेदारी और दानशीलता को समझते हैं। यह एक दिन है, जब हम अपने समुदायों को साथ लेकर एकता और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। आइये जानते हैं इस दिन के बारे में रोचक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com