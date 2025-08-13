विश्व अंग दान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जानें 2025 की थीम

Organ Donation Day 2025: दुनियाभर में हर साल 13 अगस्त को 'विश्व अंग दान दिवस' मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और इस महान कार्य को करने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय परंपरा में अंग दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है।

हर साल 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंग दान दिवस का महत्व क्या है? जानें अंगदान क्यों एक महादान है और यह कैसे किसी को दूसरा जीवन दे सकता है। इस लेख में माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई है।

क्यों मनाया जाता है विश्व अंग दान दिवस: Why is World Organ Donation Day celebrated

यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के मन से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही, उन दानदाताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने जीवनकाल में या मृत्यु के बाद अपने अंगों को दान करके दूसरों को नया जीवन दिया है।

• मानवता को बढ़ावा: अंगदान समाज में मानवता, सहानुभूति और सेवा भाव को बढ़ावा देता है, जिससे एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है।

• जीवन बचाने के लिए: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल लाखों लोग अंग विफलता (organ failure) के कारण समय से पहले मर जाते हैं, जबकि अंगदान से उनकी जान बच सकती है।

• एक व्यक्ति कई जीवन बचा सकता है: एक व्यक्ति का अंगदान जैसे- दिल, फेफड़े, किडनी, लीवर, आंखें आदि आठ लोगों की जान बचा सकता है और कई और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है।

विश्व अंग दान दिवस 2025 की थीम: World Organ Donation Day 2025 theme



इस वर्ष, विश्व अंग दान दिवस 2025 की थीम है: 'आंसरिंग द कॉल' (Answering the Call) तय की गई है। यह एक 'कॉल टू एक्शन' है ताकि रोगियों और उनके परिजनों को सहयोग मिल सके। साथ ही यह थीम लोगों से अंगदान के लिए आगे आने और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान करती है।