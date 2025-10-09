सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

10 October Birthday: आपको 10 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 October Birthday
10 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 10 अक्टूबर
 
दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।
 
आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।ALSO READ: Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा
 
आपके लिए खास
 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
रेखा (Rekha): भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री।
 
रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) तेलुगु और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री।
 
आर. के. नारायण (R. K. Narayan): भारत के महान उपन्यासकार (मालगुडी डेज़ के लिए प्रसिद्ध)।
 
क्लाद सिमोन (Claude Simon): नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रेंच लेखक।
 
बलबीर सिंह सीनियर (Balbir Singh Senior): भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी (ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता)।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Rama Ekadashi Katha 2025: राजा मुचुकुंद का धर्मपरायण शासन और एकादशी व्रत कथा
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अक्टूबर, 2025)

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?October Rashi Bhavishya 2025: अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं।

और भी वीडियो देखें

14 October Birthday: आपको 14 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 October Birthday: आपको 14 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अक्टूबर, 2025: मंगवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अक्टूबर, 2025: मंगवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 14 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Diwali 2025: धनतेरस की रात क्यों जलाए जाते हैं 13 दीपक? जानें यमराज से लेकर लक्ष्मी के लिए, कहां रखें कौन सा दीया

Diwali 2025: धनतेरस की रात क्यों जलाए जाते हैं 13 दीपक? जानें यमराज से लेकर लक्ष्मी के लिए, कहां रखें कौन सा दीयाSignificance of 13 Diyas on Dhanteras: दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस या धनत्रयोदशी से होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पर्व पर नई खरीदारी के अलावा, 13 दीपक जलाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। माना जाता है कि इन 13 दीपकों का संबंध न केवल धन-समृद्धि से है, बल्कि यह अकाल मृत्यु के भय को दूर कर परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रत्येक दीपक का अपना स्थान और विशिष्ट उद्देश्य होता है। आइए जानते हैं विस्तार से :

Diwali Tips 2025: घर में स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो दिवाली पूजन के समय करें ये 7 काम, सालभर बनी रहेगी धन की बरकत

Diwali Tips 2025: घर में स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो दिवाली पूजन के समय करें ये 7 काम, सालभर बनी रहेगी धन की बरकतVastu tips for money growth: जो लोग अपने जीवन में धन की बरकत और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा चाहते हैं। उन्हें धन को आकर्षित करने और उसे स्थिर बनाए रखने के लिए दिवाली के पर्व पर ये 7 मुख्य कार्यों अवश्य ही करना चाहिए। धन की बरकत (समृद्धि) के लिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के समय किए जाने वाले 7 विशेष और शुभ कार्य (उपाय) यहां दिए जा रहे हैं:

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जानें हर दिन के लिए 5 खास वास्तु टिप्स

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर दिवाली तक, जानें हर दिन के लिए 5 खास वास्तु टिप्सDhanteras to Diwali Top Vastu Tips: दिवाली का पांच दिवसीय महापर्व बहुत शुभ होता है, और इन दिनों वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और धन का स्थायी वास होता है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक हर दिन के लिए खास वास्तु टिप्स इस प्रकार हैं:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com