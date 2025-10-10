Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 11 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

पंचांग: 11 अक्टूबर, 2025, शनिवार

आज की मुख्य जानकारी:

शुभ विक्रम संवत्-2082,

शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-कार्तिक

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-शरद

वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-रोहिणी

योग (सूर्योदयकालीन)-व्यतिपात

करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल

लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00

राहुकाल (अशुभ समय):

प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-दक्षिण

गुरू तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चन्द्र स्थिति-मिथुन

आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

सर्वार्थ अमृतसिद्धि योग

यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।

आज का उपाय-शनि मन्दिर में काला कम्बल चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र