गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. What to do on Guru Pushya Yoga Know 5 Remedies
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (12:15 IST)

Guru Pushya Yoga Today: 18 सितंबर को अद्भुत संयोग, पितरों की आत्मशांति और मुक्ति के लिए गुरु पुष्य योग में करें ये 5 खास उपाय

गुरु पुष्य का संयोग आज, जानें 18 सितंबर को क्या करें?

Pushya Nakshatra Date 2025
Guru Pushya Yoga 18 September 2025 Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग को एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग माना जाता है, जो इस बार 18 सितंबर 2025 को बन रहा है। इस दिन का खास महत्व इसलिए है क्योंकि यह योग पितृ पक्ष के दौरान पड़ रहा है, जिससे इसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है।ALSO READ: Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां
 
आइए जानते हैं कि यह संयोग क्यों इतना खास है और इसका पितृ पक्ष से क्या संबंध है।
 
गुरु पुष्य योग क्या है: गुरु पुष्य योग तब बनता है जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ और 'नक्षत्रों का राजा' माना गया है। पुष्य का अर्थ है 'पोषण करने वाला', जिसका संबंध वृद्धि, समृद्धि और शुभता से है। वहीं, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, धन और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं। इन दोनों का संयोग एक ऐसा समय बनाता है, जिसमें किए गए हर शुभ कार्य का फल कई गुना बढ़ जाता है।
 
पितृ पक्ष से इसका क्या संबंध है? : पितृ पक्ष वह 15 दिनों की अवधि है जिसमें हम अपने दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें याद करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए समर्पित होता है।
 
जब गुरु पुष्य योग जैसा अत्यंत शुभ संयोग पितृ पक्ष के दौरान आता है, तो यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक असाधारण अवसर बन जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों के लिए किए गए हर कार्य का सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। पुष्य नक्षत्र की 'पोषण' करने वाली ऊर्जा श्राद्ध और तर्पण के कार्यों को अधिक शक्तिशाली बनाती है, जिससे पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है।ALSO READ: Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां
 
18 सितंबर को क्या करें? :गुरु पुष्य योग और पितृ पक्ष के इस अद्भुत संयोग का लाभ उठाने के लिए आप निम्नलिखित कार्य/ उपाय कर सकते हैं:
 
1. पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण: यदि आपके पितरों की श्राद्ध तिथि इस दिन पड़ रही है तो विधि-विधान से श्राद्ध और तर्पण करें। अगर तिथि नहीं भी है तो भी आप इस दिन तर्पण कर सकते हैं।
 
2. पीपल के पेड़ की पूजा: पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसकी सात बार परिक्रमा करें।
 
3. दान-पुण्य: इस दिन दान का विशेष महत्व है। किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
 
4. मंत्र जाप: अपने पितरों की शांति के लिए गायत्री मंत्र या 'ॐ पितृभ्य: नमः' मंत्र का जाप करें।
 
5. खरीदारी: हालांकि पितृ पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन गुरु पुष्य योग के दिन आप सोने, चांदी, वाहन या नई संपत्ति जैसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं।
 
कुल मिलाकर, 18 सितंबर का दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जब आप एक ही समय में अपनी भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए प्रयास कर सकते हैं, साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शन
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियमpitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथाशारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजाShardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

और भी वीडियो देखें

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांTrayodashi Shraddha: पितृ पक्ष में त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध विशेष रूप से बालकों और संतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, कुतुप काल और सावधानियां

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2025)Today 18 September 2025 horoscope in Hindi : 18 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 September Birthday: आपको 18 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 September Birthday: आपको 18 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी....

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियमShardiya navratri 2025: नवरात्रि में अखंड ज्योति (अखंड दीपक) जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। चूंकि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग है, इसके अगले दिन (22 सितंबर) से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितृ दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे इसके फायदे और नियम विस्तार से दिए गए हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com