बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Guru Pushya Yoga 2025: 18 सितंबर को गुरु पुष्य का संयोग क्यों होगा खास, जानें पितृ पक्ष से कनेक्शन

Guru Pushya Yoga with Pitru Paksha
What to do on Guru Pushya Yoga : 18 सितंबर 2025 को एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है, गुरु पुष्य योग। यह संयोग तब बनता है जब गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। पुष्य नक्षत्र को 'राजा नक्षत्र' माना जाता है और जब यह गुरुवार को हो तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।ALSO READ: Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

यह दिन नवीन आरंभ, धन-संपत्ति की खरीदारी, व्यापार, रत्न धारण, और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस बार यह संयोग और भी विशेष है क्योंकि यह 'पितृ पक्ष' के दौरान बन रहा है। ऐसे में इस दिन पूर्वजों की शांति और तर्पण के लिए किया गया कार्य कई गुना फल देता है। 
 
आइए नीचे विस्तार से समझते हैं कि यह संयोग क्यों खास है:
 
'क्या है गुरु पुष्य योग?' : 'गुरु पुष्य योग' तब बनता है, जब 'पुष्य नक्षत्र' हो, और वही दिन 'गुरुवार (गुरु वार)' हो। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा गया है, और यह 'समृद्धि, व्यापार, खरीदारी, पूजा, दान और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ' माना जाता है। गुरुवार बृहस्पति (गुरु) का दिन है, जो 'धर्म, ज्ञान और शुभता' का प्रतीक है। दोनों के मिलने से यह 'अभूतपूर्व योग' बनता है।
 
18 सितंबर 2025: गुरु पुष्य योग क्यों खास है?'
 
1. 'पितृ पक्ष के दौरान बन रहा है संयोग': 
- पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति और तर्पण के लिए श्राद्ध किए जाते हैं।
- गुरु पुष्य जैसे शुभ योग में किया गया दान, श्राद्ध, जप और तर्पण 'अतुलनीय फल' देता है।
- यह दिन 'पूर्वजों को प्रसन्न करने' और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है।
 
2. 'खरीदारी और निवेश के लिए उत्तम दिन':
- सोना, चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और व्यापारिक सौदों के लिए बहुत शुभ।
- निवेश या नया व्यापार शुरू करने का संयोग भी उत्तम रहेगा।
 
3. 'सात्त्विक कर्मों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त':
- जप, तप, ध्यान, मंत्र सिद्धि, रत्न धारण, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन आदि के लिए उपयुक्त दिन।
- ग्रह दोषों और कुंडली के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का विशेष अवसर।
 
पितृ पक्ष से क्या है संबंध?': 
- गुरु पुष्य योग में 'श्राद्ध कर्म, तर्पण और ब्राह्मण भोज' करने से पितरों को विशेष संतोष मिलता है।
- इस दिन तिल, जल, काले तिल और गाय के भोजन का दान विशेष रूप से फलदायी होता है।
- जिन लोगों की कुंडली में 'पितृ दोष' हो, वे इस दिन 'पितृ शांति पूजा' करवा सकते हैं।ALSO READ: shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण
 
'18 सितंबर 2025 के दिन: क्या कार्य करें और क्यों करें?' 
 
- सोना-चांदी खरीदें: लक्ष्मी प्राप्ति और आर्थिक वृद्धि के लिए शुभ।
 
- रत्न धारण करें : ज्योतिषीय उपायों को प्रभावशाली बनाने के लिए।
 
- पितृ तर्पण करें: पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद हेतु।
 
- ब्राह्मण भोज/दान: पुण्य लाभ और पितृ प्रसन्नता के लिए।
 
- नया व्यापार शुरू करें: सफलता और समृद्धि के लिए।
 
'क्या न करें इस दिन?'
 
- नकारात्मक विचार, क्रोध और अपशब्दों से बचें।
 
- मांसाहार और शराब से दूर रहें।
 
- पितरों की निंदा न करें। 
 
अत: '18 सितंबर 2025 का गुरु पुष्य योग' पितृ पक्ष में होने के कारण 'अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग' है। यह दिन आत्मिक उन्नति, पूर्वजों की कृपा और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। धार्मिक आस्था और शुभ कर्मों के साथ इस दिन का लाभ जरूर उठाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shradh 2025: विश्व का एकमात्र तीर्थ जहां केवल मातृ श्राद्ध का है विधान, ‘मातृगया’ के नाम से है प्रसिद्द
Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफलSolar eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलPrediction on modi: 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आने वाला समय उनके लिए है खास

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्मpitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं।

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुण

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुणNumerology 8 People Traits: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक का अपना विशेष महत्व होता है और यह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और करियर को प्रभावित करता है। अंक 8 को एक शक्तिशाली और रहस्यमयी अंक माना जाता है, जिस पर न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक भी 8 है, जिसका असर उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 के लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं और शनि की कृपा उन पर कैसे बरसती है।

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योगbudh gochar september 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और ऋणमुक्ति जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांBaras Shraddha 2025: इस बार 18 सितंबर को पितृ पक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध संपन्न किया जा रहा है। इस दिन क्या सावधानियां बरतें तथा पूजन विधि और कुतुप काल का समय जानने के लिए यहां पढ़ें और श्राद्ध पर्व का पूरा लाभ उठाएं...

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?Happy Vishwakarma Puja 2025: इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित माना गया है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के साथ-साथ औजारों और मशीनों का पूजन भी किया जाता है।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांEkadashi Shraadh 2025 dos and donts: पितृ पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन एकादशी तिथि को हुआ हो। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।
