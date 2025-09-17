बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. Dwadashi Shraddha 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (11:14 IST)

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Dwadashi Shraddha significance
How to perform Dwadashi Shraddha: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन द्वादशी तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने संन्यास लिया हो। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।ALSO READ: shradh 2025: श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप और रोहिण काल का क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण, जानें महत्व और सही समय
 
श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस श्राद्ध को 'संन्यासी श्राद्ध' भी कहते हैं, क्योंकि यह उन पितरों के लिए किया जाता है, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। इसके अलावा, द्वादशी श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए भी किया जाता है, जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई थी।
 
इस साल, श्राद्ध पक्ष में द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025, गुरुवार को किया जाएगा।
 
द्वादशी श्राद्ध 2025: तिथि और कुतुप काल: 
2025 द्वादशी श्राद्ध के मुहूर्त 
 
द्वादशी तिथि प्रारम्भ- 17 सितंबर 2025 को 11:39 पी एम बजे से, 
द्वादशी तिथि समाप्त- 18 सितंबर 2025 को 11:24 पी एम बजे तक।
 
श्राद्ध अनुष्ठान समय
 
अपराह्न काल - 01:46 पी एम से 04:12 पी एम
अवधि - 02 घण्टे 26 मिनट्स
 
कुतुप मुहूर्त - 12:08 पी एम से 12:57 पी एम
अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स
 
रौहिण मुहूर्त - 12:57 पी एम से 01:46 पी एम
अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स
 
द्वादशी श्राद्ध का महत्व: इस दिन सन्यासी पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है। मान्यता है कि द्वादशी श्राद्ध करने से परिवार में सुख-समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। यह श्राद्ध देश में अन्न के भंडार में वृद्धि करता है। विधि-विधान से श्राद्ध करने पर पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को हर संकट से बचाते हैं तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है।ALSO READ: ऑनलाइन श्राद्ध धार्मिक रूप से सही या गलत?, जानिए शास्त्रों में क्या है विधान
 
पूजा विधि:
 
पवित्रता: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा के स्थान को गंगाजल से पवित्र करें।
 
तर्पण: हाथ में जल, जौ, कुशा और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करें।
 
पिंडदान: चावल, जौ और तिल से बने पिंडों को पितरों को अर्पित करें।
 
भोजन: पितरों के लिए सात्विक भोजन (जैसे खीर, पूरी, सब्जी) बनाएं।
 
ब्राह्मण को भोजन: भोजन का कुछ अंश गाय, कौवे और कुत्तों को देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें।
 
सावधानियां:
 
श्राद्ध के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन आदि) न बनाएं और न खाएं।
 
श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
 
इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए।
 
श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को दान अवश्य करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?Happy Vishwakarma Puja 2025: इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित माना गया है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के साथ-साथ औजारों और मशीनों का पूजन भी किया जाता है।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांEkadashi Shraadh 2025 dos and donts: पितृ पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन एकादशी तिथि को हुआ हो। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025)Today Rashifal 17 September 2025 | कैसा रहेगा आज 17 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलNarendra Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि सितंबर 2026 तक उनका आने वाला साल कैसा रहेगा।

17 September Birthday: आपको 17 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 September Birthday: आपको 17 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Webdunia
