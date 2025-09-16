मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (18:12 IST)

Pitra Paksh 2025:श्राद्ध के लिए क्यों मानी जाती है कुशा अनिवार्य, जानिए पौराणिक महत्त्व

Pitra Paksh 2025
Significance of Kusha in Pitra Paksh: पितृपक्ष के 15 दिनों में जब भी श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे अनुष्ठान होते हैं, तो एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है- कुश घास। साधारण दिखने वाली यह घास धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? इसके पीछे न केवल वैज्ञानिक कारण हैं, बल्कि पुराणों में इसका एक गहरा और पवित्र इतिहास भी छिपा है। आइए जानते हैं कि इस घास का जन्म कैसे हुआ और पितृपक्ष में इसका उपयोग क्यों अनिवार्य है।

कैसे हुआ कुश का जन्म?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, कुश का जन्म भगवान विष्णु के वराह अवतार से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, तब उनके शरीर से जो रोएं (बाल) गिरे, वे ही धरती पर कुश घास के रूप में उत्पन्न हुए। इसी कारण इसे विष्णु रोम भी कहा जाता है। इस कथा के कारण इसे अत्यंत पवित्र और दैवीय माना गया है।
एक और मान्यता के अनुसार, जब भगवान शिव असुरों का संहार कर रहे थे, तब उनके शरीर से निकले पसीने की बूंदों से कुश का जन्म हुआ। इन दोनों ही कथाओं में यह स्पष्ट होता है कि कुश का संबंध किसी साधारण वस्तु से नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं से है, यही कारण है कि इसे इतना पवित्र माना जाता है।

श्राद्ध में क्यों है कुशा का महत्व?
पितृपक्ष के दौरान, जब हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तो कुशा का उपयोग कई कारणों से अनिवार्य माना गया है:
1. पवित्रता और शुद्धिकरण: कुश को एक प्राकृतिक शुद्धिकारक माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कुश के स्पर्श से श्राद्ध और तर्पण की क्रिया में किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं आती।
2. पितरों को जोड़ने का माध्यम: श्राद्ध के दौरान, कुश को पितरों के प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुशा के आसन पर बैठकर तर्पण करने से यह माना जाता है कि हम सीधे अपने पितरों को जल और भोजन अर्पित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पितर कुश के माध्यम से ही हमारे द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार करते हैं।
3. कुश की अंगूठी (पवित्री): श्राद्ध कर्म करते समय, उंगली में कुश से बनी अंगूठी पहनना अनिवार्य है, जिसे पवित्री कहा जाता है। यह अंगूठी कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को पवित्रता प्रदान करती है और उसे बाहरी अशुद्धियों से बचाती है।
4. ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव कम करना: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुशा में ऐसी शक्ति होती है जो श्राद्ध के दौरान नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करती है।
इस प्रकार, कुश केवल एक घास नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, पवित्रता और पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पितृपक्ष में इसका प्रयोग हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और श्राद्ध कर्म को पूर्ण और फलदायी बनाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति में मौजूद हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है, खासकर जब वह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हो।
Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेशNavratri wishes for friends and family: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा हैं। इस खास त्योहार पर आप अपने दोस्तों और परिवार को नवरात्रि के सबसे नए संदेश, स्टेटस और शायरी भेजें। जानें शुभ नवरात्रि की बधाई कैसे दें। यहां जुड़ें वेबदुनिया से और जानें इस पर्व से जुड़ी बेहतरीन सामग्री, शेयर करना ना भूलें अपनों को...

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षा

किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षाjivit shradh kya hota hai: हिन्दू धर्म में श्राद्ध की परंपरा पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए होती है। श्राद्ध की परंपरा आमतौर पर मृतकों के लिए उनके परिवार के द्वारा की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विशेष परिस्थितियों में जीवित व्यक्ति भी अपना श्राद्ध कर सकता है। इसे आत्मश्राद्ध या जीवित श्राद्ध कहा जाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। आइये आज आपको बताते हैं कौन लोगों जीते जी खुद का पिंडदान करते हैं और ऐसा वे किस कारन से करते हैं।

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्य

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्यSun transit in Virgo 2025: कन्या संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में छठे महीने की शुरुआत का प्रतीक है। 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कन्या संक्रांति कहते हैं। इस दिन पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय किए जाते हैं। तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म करने से भी लाभ मिलेगा। आओ जानते हैं कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान का फल।

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभ

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभMercury transit in Virgo 2025: भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत ही शुभ राजयोग मना गया है। बुध ग्रह के स्वयं की राशि कन्या या मिथुन राशि में केंद्र भाव में रहने भद्र योग का निर्माण होता है। 15 सितंबर 2025 को बुध ग्रह ने कन्या राशि में गोचर करके भद्रयोग का निर्माण किया है। इस योग के चलते 4 राशियों को इसससे धन लाभ होगा। उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा।
