मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. pitru photo direction as per vastu
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (17:34 IST)

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

pitru photo direction as per vastu
pitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।
  1. पूजा घर में न रखें पितरों की तस्वीर: यह सबसे आम गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। देवी-देवताओं और पूर्वजों का स्थान अलग-अलग होता है। पूजा घर में केवल भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें ही होनी चाहिए। पितरों की तस्वीर को भगवान के साथ रखने से देव दोष लग सकता है। 
  1. ब्रह्म स्थान, सीढ़ियों या स्टोर रूम में न लगाएं: घर का ब्रह्म स्थान यानी घर का बीचों-बीच हिस्सा सबसे पवित्र माना जाता है। इस जगह पर किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। इसके अलावा, सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इन जगहों पर तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
 
  1. पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा है सबसे शुभ: वास्तु के अनुसार, पितरों की तस्वीर लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण मानी जाती है। यदि आप दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाते हैं, तो उनका मुख उत्तर की ओर रहेगा। इसके अलावा, आप उत्तर दिशा में भी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है और इस दिशा में उनकी तस्वीर लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
  1. दीवार पर न लटकाएं पितरों की तस्वीर, स्टैंड पर रखें: अधिकतर घरों में लोग पितरों की तस्वीरों को दीवार पर टांग देते हैं, जिसे वास्तु शास्त्र में गलत बताया गया है। मृत व्यक्ति की फोटो को कभी भी दीवार पर लटकाना नहीं चाहिए। इसके बजाय, उन्हें एक लकड़ी के स्टैंड, टेबल या अलमारी पर रखना चाहिए। ऐसा करने से उनका सम्मान बना रहता है।
 
  1. बेडरूम और किचन से दूर: बेडरूम में पितरों की तस्वीर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। इसी तरह, किचन और बाथरूम के पास भी पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जगहें शुद्ध नहीं मानी जातीं।
इन नियमों का पालन करके आप न केवल अपने पितरों को सम्मान दे सकते हैं, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके सम्मान का हमेशा ध्यान रखें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेशNavratri wishes for friends and family: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा हैं। इस खास त्योहार पर आप अपने दोस्तों और परिवार को नवरात्रि के सबसे नए संदेश, स्टेटस और शायरी भेजें। जानें शुभ नवरात्रि की बधाई कैसे दें। यहां जुड़ें वेबदुनिया से और जानें इस पर्व से जुड़ी बेहतरीन सामग्री, शेयर करना ना भूलें अपनों को...

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षा

किन लोगों को जीते जी करना होता है खुद का पिंडदान, जानिए क्यों देनी पड़ती है ये कठिन परीक्षाjivit shradh kya hota hai: हिन्दू धर्म में श्राद्ध की परंपरा पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए होती है। श्राद्ध की परंपरा आमतौर पर मृतकों के लिए उनके परिवार के द्वारा की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विशेष परिस्थितियों में जीवित व्यक्ति भी अपना श्राद्ध कर सकता है। इसे आत्मश्राद्ध या जीवित श्राद्ध कहा जाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। आइये आज आपको बताते हैं कौन लोगों जीते जी खुद का पिंडदान करते हैं और ऐसा वे किस कारन से करते हैं।

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्य

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्यSun transit in Virgo 2025: कन्या संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में छठे महीने की शुरुआत का प्रतीक है। 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कन्या संक्रांति कहते हैं। इस दिन पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय किए जाते हैं। तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म करने से भी लाभ मिलेगा। आओ जानते हैं कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान का फल।

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभ

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभMercury transit in Virgo 2025: भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत ही शुभ राजयोग मना गया है। बुध ग्रह के स्वयं की राशि कन्या या मिथुन राशि में केंद्र भाव में रहने भद्र योग का निर्माण होता है। 15 सितंबर 2025 को बुध ग्रह ने कन्या राशि में गोचर करके भद्रयोग का निर्माण किया है। इस योग के चलते 4 राशियों को इसससे धन लाभ होगा। उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com