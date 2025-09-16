Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

एकादशी श्राद्ध 2025: तिथि और कुतुप काल

इस साल, श्राद्ध पक्ष में एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025, बुधवार को किया जाएगा।

एकादशी तिथि का प्रारम्भ- 17 सितबंर 2025 को 12:21 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 17 सितबंर 2025 को 11:39 पी एम बजे

श्राद्ध अनुष्ठान करने का समय:

अपराह्न काल - 01:46 पी एम से 04:13 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 27 मिनट्स

कुतुप मुहूर्त - 12:08 पी एम से 12:57 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

रौहिण मुहूर्त - 12:57 पी एम से 01:46 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

एकादशी श्राद्ध करने का तरीका:

पवित्रता: श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए।

तर्पण: सबसे पहले हाथ में जल, जौ, कुशा और काले तिल लेकर पितरों का तर्पण करें।

पिंडदान: आटे, जौ, तिल और चावल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें।

भोजन का भोग: पितरों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन (खीर, पूड़ी, सब्जी) बनाएं।

ब्राह्मणों को भोजन: भोजन का एक हिस्सा कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को दें। इसके बाद, किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें।

श्राद्ध में बरतने वाली सावधानियां:

पवित्रता: श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

अन्न: श्राद्ध के दिन मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मूली और अन्य तामसिक भोजन का सेवन न करें।

निषेध: इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना वर्जित होता है।

दान: श्राद्ध के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें।