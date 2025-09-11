गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  श्राद्ध पर्व
  What happens if Shraddha Karma is not performed
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (10:25 IST)

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Pitra Dosh
Pitru Paksha 2025: सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध कर्म न करने के कई परिणाम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, तो उसके पितर यानी पूर्वज अतृप्त रह जाते हैं, जिससे 'पितृ दोष' लगता है।ALSO READ: shradh paksh 2025: आर्थिक संकट में इस विधि से करें 'श्राद्ध', पितृ होंगे तृप्त

शास्त्रों तथा गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध न करने पर व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। पितरों का ऋण एक ऐसा कर्ज है, जिसे संतान को चुकाना ही होता है। श्राद्ध कर्म इसी ऋण को चुकाने का एक तरीका है। यहां कुछ मुख्य बातें बताई जा रही हैं, जो श्राद्ध न करने पर हो सकती हैं:ALSO READ: Shradh Paksha 2025: पितृ पक्ष की प्रमुख श्राद्ध तिथियां, कुतुप काल और शुभ मुहूर्त की लिस्ट
 
पितृ दोष: 
• अतृप्त आत्माएं: श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितरों को भोजन, जल और श्रद्धा अर्पित करना है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो माना जाता है कि पितर अतृप्त और असंतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं।
 
• नकारात्मक प्रभाव: अतृप्त पितरों का आशीर्वाद न मिलने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जिसे 'पितृ दोष' कहा जाता है।
 
• जीवन में आने वाली समस्याएं: श्राद्ध न करने से व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
 
• धन और समृद्धि की कमी: आर्थिक उन्नति में बाधाएं आती हैं और धन संचय करना मुश्किल हो जाता है। व्यापार में घाटा या नौकरी में तरक्की रुक सकती है।
 
• पारिवारिक समस्याएं: परिवार में अक्सर कलह और अशांति का माहौल बना रहता है। पति-पत्नी और बच्चों के बीच रिश्तों में तनाव आ सकता है।
 
• संतान संबंधी समस्याएं: संतान प्राप्ति में बाधा या संतान से संबंधित अन्य परेशानियां हो सकती हैं।
 
• स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां: घर में किसी न किसी सदस्य को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं।
 
• काम में असफलता: व्यक्ति को अपने प्रयासों में बार-बार असफलता मिलती है।
 
हालांकि, यह पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। आधुनिक युग में कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन, परंपराओं के अनुसार, श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जो व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति
Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत

shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पण

shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पणbharat me pind daan kaha hota hai: हिंदू धर्म में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुछ खास स्थानों पर पिंडदान करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वे जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। इन पवित्र स्थानों को 'मोक्ष तीर्थ' के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के ऐसे 7 प्रमुख स्थानों के बारे में जहां पिंडदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्ष

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्षपुराणों के अनुसार जिसको भी पितृ दोष जन्म कुंडली में होता है उसे 16 दिनों तक तर्पण एवं श्रीमद्भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करना लाभकारी माना गया है।जिससे पितरों को मोक्ष-शांति, मुक्ति के साथ हमारे पितृ दोष समाप्त होकर व कष्टों से उभारने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में पितृ ऋण को भी महत्वपूर्ण ऋण माना गया है। इसमें भी सातों लोको में स्थित सातों पितृ गणों को लिया जाता है। परंतु माता-पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि को मनुष्य की मृत्यु होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध माना जाता है। भूल-चूक या हमारे किसी पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसके लिए अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। (पितृ-विसर्जनी अमावस्या) इस दिन उन सब पितरों को याद कर श्रद्धा के साथ तर्पण करना चाहिए,जिनके कारण आज हम है। व क्षमा याचना कर सुख-शांति, यश-कीर्ति, पितृदोष निवारण हेतु याचना कर आशीर्वाद लेना चाहिए।

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?shradh paksha purnima 2025 भाद्रपद के अंतिम दिन पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्‍ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों का श्राद्ध पक्ष रहता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि विशेष के दिन शास्त्र द्वारा निर्धारित समय में श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म किया जाता है।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 सितंबर, 2025)Today 11 September 2025 horoscope in Hindi : 11 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

11 September Birthday: आपको 11 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 September Birthday: आपको 11 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय11 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 सितंबर, 2025...

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पंचमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पंचमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांPanchami tithi ka shradh 2025: पितृ महालय के 16 दिवसीय अवधि में पड़ने वाली श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि का श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन पितरों के लिए जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई थी। यह श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार 11 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग में पंचमी तिथि का श्राद्ध मनाया जाएगा।

shradh paksh 2025: आर्थिक संकट में इस विधि से करें 'श्राद्ध', पितृ होंगे तृप्त

shradh paksh 2025: आर्थिक संकट में इस विधि से करें 'श्राद्ध', पितृ होंगे तृप्तPitru Paksha 2025: हमारे शास्त्रों ने धन का अभाव होने पर भी श्राद्ध संपन्नता के कुछ नियम सुनिश्चित किए हैं। जिसमें अन्न-वस्त्र एवं श्राद्धकर्म की पूर्ण विधि के अभाव में केवल शाक (हरी सब्ज़ी) के द्वारा श्राद्ध संपन्न करने का विधान बताया गया है।
