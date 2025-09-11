गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:18 IST)

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

pitru shradha paksha
pitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं। 
 
16 श्राद्ध: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक कुल 16 दिनों तक निरंतर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
12 अमावस्या तिथियां: प्रत्ये माह अमावस्या रहती है। इसका अर्थ है कि 12 माह में 11 अमावस्या। इन सभी दिनों में श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
12 संक्रातियां: सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में सूर्य गोचर करता है। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। 
12 वैधृति योग: ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग है, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच 14वें नक्षत्र अंतर के कारण बनता है। वर्ष में यह 12 बार आता है। वैधृति योग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए शांति पूजा की जाती है। इस पूजा में भगवान सूर्य, अग्नि और रुद्र की पूजा की जाती है। इस समय में पितरों का श्राद्ध भी कर सकते हैं।
12 व्यतिपात योग: तिपात योग हिन्दू पंचांग का एक महत्वपूर्ण और अशुभ योग है। इस योग में पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म के अलावा कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं।
14 मन्वादि तिथियां अथवा मन्वन्तर: जैसे 12 माह होते हैं उसी प्रकार समय की लंबी कालावधि 14 मन्वन्तर होते हैं। इन मन्वन्तरों की तिथियों के दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 
3 अन्य योग: पूर्वेदु, अष्टक एवं अन्वष्टक दिवस के दिन भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 
4 युग: 4 युगों की तिथियों के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अर्थात यह युग जब प्रारंभ हुए थे उस तिथि को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 
7 कल्पादि तिथियां: कल्प के प्रारंभ होने की तिथियां।
4 ग्रहण तिथियां: वर्ष में चंद्र और सूर्य ग्रहण मिलाकर कुल 4 ग्रहण होते हैं। इस तरह कुल 96 दिन होते हैं।
 
अन्य दिवस: भीष्म अष्टमी दिवस, वार्षिक श्राद्ध दिवस, गजच्छाया योग, सम्पात दिवस, किसी उपयुक्त ब्राह्मण का आगमन होने पर भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
 
September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?श्राद्ध पक्ष 2025: तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा है

Shradh 2025: क्या लड़कियां कर सकती हैं पितरों का तर्पण? जानिए शास्त्रों में क्या लिखा हैcan ladies perform tarpanam: पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में यह कार्य पारंपरिक रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, आधुनिक समय में यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महिलाएं भी अपने पितरों का तर्पण कर सकती हैं? इस विषय पर धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांSaptami Shraddha 2025: पितृ पक्ष में सप्तमी श्राद्ध, पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन उसी तिथि को हुआ हो। सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Baba vanga ki bhavishyavani: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल के आखिरी 4 महीने इन 4 राशियों के लिए रहेंगे खास

Baba vanga ki bhavishyavani: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल के आखिरी 4 महीने इन 4 राशियों के लिए रहेंगे खासBaba vanga ki bhavishyavani: बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया की बड़ी घटनाओं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक राजनीतिक बदलावों पर आधारित होती थीं। उनकी भविष्यवाणियों का संबंध ज्योतिष या किसी विशेष राशि से नहीं था। हालांकि वर्तमान में सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर कुछ ऐसे वीडियों और लेख पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें राशिफल के बारे में भी बताया जाने लगा है। इसलिए, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के आधार पर किसी राशि के लिए भाग्य का आकलन करना सही नहीं है। हालांकि इसमें कितनी सचाई है यह हम नहीं बता सकते हैं। बाबा वेंगा के साथ ही ज्योतिष के अनुसार, साल के आखिरी 4 महीनों में कुछ राशियाँ विशेष रूप से भाग्यशाली हो सकती हैं।

Weekly Prediction 15 To 21 September 2025: इस सप्ताह बनेगा गजकेसरी और लक्ष्मी नारायण योग, 7 राशियों को मिलेगा धन लाभ

Weekly Prediction 15 To 21 September 2025: इस सप्ताह बनेगा गजकेसरी और लक्ष्मी नारायण योग, 7 राशियों को मिलेगा धन लाभWeekly Prediction 15 To 21 September 2025: 15 से 21 सितंबर 2025 के बीच चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग और शुक्र एवं बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके बाद शुक्र और चंद्र की युति से कलात्मक योग और बुधादित्य योग भी बनेगा। यह योग अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, जो व्यक्ति को अपार धन, सम्मान और सफलता दिलाता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और अचानक धनलाभ के योग बनते हैं। इसके योग के चलते 7 राशियां हो जाएंगी मालामाल।

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में षष्ठी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में षष्ठी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांHow to perform Shashti Shraddha: पितृ पक्ष के दौरान, प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व होता है और उस दिन उन पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन उसी तिथि को हुआ हो। षष्ठी तिथि का श्राद्ध भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्ध

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्धPlanetary and Eclipse Conjunctions Year 2025: वर्ष 2025, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से कई अशुभ योगों वाला माना गया था, देश और दुनिया में कई भयानक घटनाओं का गवाह बना। इस वर्ष में ग्रहों और ग्रहणों के विशेष संयोगों को भूकंप, युद्ध, जन विद्रोह और प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं का कारण माना जा रहा है। आइए, इन घटनाओं और उनके ज्योतिषीय आधार पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं।
