बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. Difference between arpan and tarpan
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (12:52 IST)

shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण

पितृपक्ष तर्पण
difference between tarpan and arpan: पितृपक्ष आते ही हर घर और घाट पर एक विशेष क्रिया देखने को मिलती है - तर्पण। लेकिन अक्सर लोग इस शब्द को अर्पण से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों में एक स्पष्ट और गहरा अंतर है। अर्पण और तर्पण दोनों ही श्रद्धा और समर्पण की क्रियाएं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, लक्ष्य और विधि पूरी तरह से भिन्न होती हैं। आइए, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के आधार पर समझते हैं कि इन दोनों में क्या मौलिक फर्क है।

अर्पण: देवताओं के लिए समर्पण
अर्पण शब्द 'अर्पयति' से बना है, जिसका अर्थ है 'समर्पित करना' या 'प्रस्तुत करना'। यह क्रिया हमेशा देवताओं के लिए की जाती है। अर्पण में हम अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई भी वस्तु, जैसे फूल, जल, भोजन, या नैवेद्य, देवी-देवताओं को अर्पित करते हैं। इसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। अर्पण में दाता की भावना, यानी 'समर्पण' का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम भगवान के प्रति कृतज्ञता और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पूजा के दौरान हम फूलों और जल का अर्पण करते हैं।

तर्पण: पितरों की शांति का माध्यम
तर्पण शब्द 'तृप्ति' से आया है, जिसका अर्थ है 'संतुष्ट करना' या 'शांति प्रदान करना'। यह क्रिया विशेष रूप से हमारे दिवंगत पूर्वजों, यानी पितरों के लिए की जाती है। तर्पण के माध्यम से हम जल, दूध, काले तिल और कुश के साथ अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में, जब हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो यह क्रिया उनकी प्यास बुझाने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए की जाती है।
शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तर्पण सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक कर्म और श्रद्धा का संगम है। यह हमारे द्वारा किए गए पिंडदान का ही एक हिस्सा है। माना जाता है कि जब हम सच्चे मन से तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।

शास्त्रों के अनुसार अर्पण और तर्पण का स्पष्ट अंतर
1. उद्देश्य: अर्पण का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद पाना है। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तर्पण का उद्देश्य पितरों की आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करना है। यह पितृ ऋण चुकाने और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है।
2. प्राप्तकर्ता: अर्पण हमेशा जीवित देवी-देवताओं को किया जाता है। तर्पण हमेशा दिवंगत पूर्वजों को दिया जाता है।
3. भाव: अर्पण में भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता का भाव होता है। तर्पण में श्रद्धा, सम्मान और पितरों की शांति की कामना का भाव होता है।
4. कर्म: अर्पण पूजा और भक्ति का एक हिस्सा है, जो कभी भी किया जा सकता है। तर्पण एक विशेष अनुष्ठान है जो विशेष तिथियों जैसे पितृपक्ष में किया जाता है, खासकर जब पितृ पृथ्वी पर होते हैं।

गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध और तर्पण का अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तर्पण करता है, तो उसे न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार, तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऐसा धार्मिक दायित्व है जो जीवन को सुख-शांति और समृद्धि से भर देता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानें इतिहास

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानें इतिहासHistory of Sharadiya Navratri Celebration: 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन उत्सव है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रामायण काल में माता सीता द्वारा गौरी पूजा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार महाभारत काल में भी श्रीराधा, कुंति और द्रोपदी द्वारा माता दुर्गा की पूजा का उल्लेख मिलता है। यहां जानिए‍ कि शारदीय नवरात्रि का पर्व कब से मनाया जा रहा है, क्या है इस पर्व का इतिहास।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांBaras Shraddha 2025: इस बार 18 सितंबर को पितृ पक्ष की द्वादशी तिथि का श्राद्ध संपन्न किया जा रहा है। इस दिन क्या सावधानियां बरतें तथा पूजन विधि और कुतुप काल का समय जानने के लिए यहां पढ़ें और श्राद्ध पर्व का पूरा लाभ उठाएं...

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?Happy Vishwakarma Puja 2025: इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित माना गया है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के साथ-साथ औजारों और मशीनों का पूजन भी किया जाता है।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांEkadashi Shraadh 2025 dos and donts: पितृ पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन एकादशी तिथि को हुआ हो। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025)Today Rashifal 17 September 2025 | कैसा रहेगा आज 17 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com