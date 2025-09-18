Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपी

Surya gochar in kanya 2025: 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर किया है। सूर्य के कन्या राशि के प्रवेश करने से कुछ राशियों को लाभ होगा और कुछ को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस गोचर के चलते 5 राशियों को होगा बेहद लाभ। आमतौर पर सूर्य कुंडली के पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव में अच्छा परिणाम मिलता है। अच्‍छा परिणाम देने वाला सूर्य नौकरी, राजनीति और यश में लाभ देता है। हालांकि इस गोचर के दौरान यह भी देखना होता है कि सूर्य किस राशि के किस भाव का स्वामी है, किसकी उस पर दृष्‍टि है और किस के साथ उसकी युति है। इसलिए पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव के फल को देखकर निर्णय नहीं ले सकते हैं।