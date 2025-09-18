Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपी
सामग्री:
मखाना (फॉक्स नट्स) – 1 कप
दूध – 3 कप
शक्कर या गुड़ – 2‑3 टेबलस्पून (स्वादानुसार)
इलायची पाउडर – ½ टीस्पून
घी – 1 टेबलस्पून
विधि:
1. मखाना को हल्की सी आंच पर घी में भूनें, जब तक हल्के सुनहरे और कुरकुरे न हों।
2. एक पतीले में दूध गरम करें। दूध में भुने मखाने डालें, धीमी आंच पर पकाएं। बीच‑बीच में हिलाएं ताकि दूध तले में न लगे।
3. जब मखाना दूध में अच्छी तरह से मुलायम हो जाएं, तब शकर या गुड़ मिलाएं। स्वादानुसार शकर काम या ज्यादा करें।
4. इलायची पाउडर डालें, और सूखे मेवे ऊपर से डालकर मिलाएं।