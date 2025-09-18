गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि रेसिपी
  4. How to make Falahari Makhana Kheer
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (16:04 IST)

Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपी

Navratri food Recipe
सामग्री:
 
मखाना (फॉक्स नट्स) – 1 कप
दूध – 3 कप
शक्कर या गुड़ – 2‑3 टेबलस्पून (स्वादानुसार)
इलायची पाउडर – ½ टीस्पून
घी – 1 टेबलस्पून
 
विधि:
 
1. मखाना को हल्की सी आंच पर घी में भूनें, जब तक हल्के सुनहरे और कुरकुरे न हों।
 
2. एक पतीले में दूध गरम करें। दूध में भुने मखाने डालें, धीमी आंच पर पकाएं। बीच‑बीच में हिलाएं ताकि दूध तले में न लगे।
 
3. जब मखाना दूध में अच्छी तरह से मुलायम हो जाएं, तब शकर या गुड़ मिलाएं। स्वादानुसार शकर काम या ज्यादा करें।
 
4. इलायची पाउडर डालें, और सूखे मेवे ऊपर से डालकर मिलाएं।
 
5. खीर को हल्का गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर गैस बंद करें। ठंडा या थोड़ा गरम परोसें।ALSO READ: Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियम

Shradh 2025: घर में पितरों की फोटो लगाते समय न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं वास्तु शास्त्र के नियमpitru photo direction as per vastu: सनातन धर्म में पितरों का स्थान पूजनीय माना जाता है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को घर में रखकर उन्हें सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीरों को घर में किसी भी जगह रखना शुभ नहीं होता। अगर तस्वीरों को गलत जगह पर रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता ला सकता है और परिवार के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पितरों की फोटो लगाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही नियम क्या हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथाशारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजाShardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

और भी वीडियो देखें

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर प्रभाव, सूतक काल कहां होगा मान्य?

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर प्रभाव, सूतक काल कहां होगा मान्य?September 21 Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आओ जानते हैं कि यह ग्रहण कब से कब तक रहेगा और भारत में क्या होगा इसका असर।

Guru Pushya Yoga Today: 18 सितंबर को अद्भुत संयोग, पितरों की आत्मशांति और मुक्ति के लिए गुरु पुष्य योग में करें ये 5 खास उपाय

Guru Pushya Yoga Today: 18 सितंबर को अद्भुत संयोग, पितरों की आत्मशांति और मुक्ति के लिए गुरु पुष्य योग में करें ये 5 खास उपायPushya Nakshatra Date 2025: पितृ पक्ष के दौरान आज 18 सितंबर 2025, दिन बृह‍स्पतिवार को गुरु पुष्य योग का विशेष संयोग आन पड़ा है। इस अवसर पर आप पितृओं को प्रसन्न करने के लिए निम्न उपाय करके इस अवसर का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहां जानें 5 उपाय...

Sun transit in Virgo 2025: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों को होगा इससे फायदा

Sun transit in Virgo 2025: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 5 राशियों को होगा इससे फायदाSurya gochar in kanya 2025: 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर किया है। सूर्य के कन्या राशि के प्रवेश करने से कुछ राशियों को लाभ होगा और कुछ को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस गोचर के चलते 5 राशियों को होगा बेहद लाभ। आमतौर पर सूर्य कुंडली के पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव में अच्छा परिणाम मिलता है। अच्‍छा परिणाम देने वाला सूर्य नौकरी, राजनीति और यश में लाभ देता है। हालांकि इस गोचर के दौरान यह भी देखना होता है कि सूर्य किस राशि के किस भाव का स्वामी है, किसकी उस पर दृष्‍टि है और किस के साथ उसकी युति है। इसलिए पहले, पांचवें, नवम और दसवें भाव के फल को देखकर निर्णय नहीं ले सकते हैं।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांTrayodashi Shraddha: पितृ पक्ष में त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध विशेष रूप से बालकों और संतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, कुतुप काल और सावधानियां

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 सितंबर, 2025)Today 18 September 2025 horoscope in Hindi : 18 सितंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com