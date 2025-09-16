Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करें

Navratri food Recipe: नवरात्रि के दिनों में बनने वाला फलाहारी व्यंजन समा के चावल (Barnyard Millet) का पुलाव बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आप इसको अपनी नवरात्र फूड लिस्ट में शामिल करके अपने खाने का जायका बढ़ा सकते हैं। तो देर न करें और अभी इसकी रेसिपी को अपनी डायरी में नोट करके इसे घर पर बनाएं और परिवारजनों को खिलाकर तालियां बटोरें...ALSO READ: Maharashtrian Navratri food: महाराष्ट्र की साबूदाना खिचड़ी रेसिपी नवरात्रि के दिनों में बनने वाला फलाहारी व्यंजन समा के चावल (Barnyard Millet) का पुलाव बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आप इसको अपनी नवरात्र फूड लिस्ट में शामिल करके अपने खाने का जायका बढ़ा सकते हैं। तो देर न करें और अभी इसकी रेसिपी को अपनी डायरी में नोट करके इसे घर पर बनाएं और परिवारजनों को खिलाकर तालियां बटोरें...

समा के चावल का स्वादिष्ट पुलाव

सामग्री:

• 1 कप समा के चावल

• 1 बड़ा आलू (कटा हुआ)

• 1/2 कप मूंगफली

• 1/2 चम्मच जीरा

• 1-2 हरी मिर्च (कटी हुई)

• 1 चम्मच घी

• सेंधा नमक (स्वादानुसार)

• हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

बनाने की विधि:

1. समा के चावल को धोकर 15-20 मिनट के लिए भिगो दें।

2. एक कढ़ाई में घी गरम करें। जीरा, हरी मिर्च और मूंगफली डालकर भूनें।

3. अब आलू के टुकड़े डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

4. भीगे हुए समा के चावल और सेंधा नमक डालें।

5. चावल से दोगुना पानी (2 कप) डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

6. कढ़ाई को ढक दें और धीमी आंच पर चावल पकने तक पकाएं।