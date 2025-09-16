Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 17 September 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, कार्यस्थल पर पहचान बनेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

धन: कारोबार और नौकरी में अचानक धनलाभ के संकेत।

स्वास्थ्य: सेहत में एनर्जी अच्छी बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से सहायता मिलेगी। पदोन्न‍ति के योग बनेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए नए संपर्क संभव।

धन: धन के निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: गले या पैर से संबंधित दिक्कतें होंगी।

उपाय: आज सफेद वस्त्र धारण करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में प्रमोशन या प्रोजेक्ट में सफलता के योग।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। लव संबंधों में सुधार होगा।

धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे। नौकरी में वेतनमान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक, किसी की आलोचना करने से बचें।

लव: प्रेमी साथी के साथ मतभेद संभव। उग्र स्वभाव से विवाद हो सकते हैं।

धन: खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यभार अधिक लग सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। अधिक मेहनत से तनाव बढ़ सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करके शिव मंत्रों का जाप करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में अच्छी नेतृत्व क्षमता से फायदा होगा। वेतन में बढ़ोतरी होगी।

लव: किसी से नया जुड़ाव हो सकता है। प्रेम संबंध बनेंगे।

धन: कारोबार की आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा को लाभ होगा।

स्वास्थ्य: अधिक कार्य से आंखों में थकान हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या (Virgo)

करियर: आज इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। सार्वजनिक जीवन में प्रशंसा संभव।

लव: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी। रोमांस और सौहार्द बनेगा।

धन: निवेश से लाभ संभव। रुका हुआ पैसा लौट सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी रह सकती है। थकान महसूस करेंगे।

उपाय: तुलसी के पौधे की सेवा करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर निर्णय लेने में सावधानी रखें। विचारों को स्पष्ट रखें।

लव: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रिय मित्र-कुटुंब के साथ समय सुखद रहेगा।

धन: घर-बाहर के खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन पाने में कठिनाई महसूस होगी।

स्वास्थ्य: त्वचा या पित्त रोग से परेशानी संभव। खान-पीन का ध्यान रखें।

उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। वेतनमान बढ़ेगा।

लव: प्रेमियों के बीच के पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं।

धन: कारोबार से अच्छी आमदनी के योग हैं। निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: माता या पिता को जोड़ों में दर्द की आशंका रहेगी।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

धनु: (Sagittarius)

करियर: आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सृजनात्मक कामों में मानसिक प्रेरणा का उपयोग करेंगे।

लव: प्रेमी साथी से सरप्राइज मिल सकता है। समय ठीक रहेगा।

धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

उपाय: केले के पौधे की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नई जॉब या प्रमोशन का योग। नौकरी में सुखद समय।

लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।

धन: आज धन लेने या उधारी देने से बचें।

स्वास्थ्य: आज आपको कमर में दर्द हो सकता है। आराम हेतु समय निकालें

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: मान-सम्मान में वृद्धि। नौकरी में नवीन अवसर मिलेंगे।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। प्रेमी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे।

धन: धन निवेश से लाभ होगा। कारोबार हेतु समय बहुत अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान से दूर रहें। तनाव बढ़ेगा।

उपाय: आज काली चीज़ों का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। पद प्राप्ति होगी, लाभ होगा।

लव: प्रेमी से दिल की बात कहने का समय है। संकोच न करें।

धन: धन के मामले में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: एलर्जी या सर्दी-जुकाम हो सकता है।