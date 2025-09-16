मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 17 September horoscope in Hindi 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 17 September 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, कार्यस्थल पर पहचान बनेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
धन: कारोबार और नौकरी में अचानक धनलाभ के संकेत।
स्वास्थ्य: सेहत में एनर्जी अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: तांबे के पात्र में सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं।ALSO READ: Indira Ekadashi 2025:यमलोक से जुड़ी है इंदिरा एकादशी की कथा, जानें राजा इंद्रसेन की कहानी
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से सहायता मिलेगी। पदोन्न‍ति के योग बनेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए नए संपर्क संभव।
धन: धन के निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: गले या पैर से संबंधित दिक्कतें होंगी।
उपाय: आज सफेद वस्त्र धारण करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरी में प्रमोशन या प्रोजेक्ट में सफलता के योग।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। लव संबंधों में सुधार होगा।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे। नौकरी में वेतनमान बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक, किसी की आलोचना करने से बचें।
लव: प्रेमी साथी के साथ मतभेद संभव। उग्र स्वभाव से विवाद हो सकते हैं।  
धन: खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यभार अधिक लग सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। अधिक मेहनत से तनाव बढ़ सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करके शिव मंत्रों का जाप करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नौकरी में अच्छी नेतृत्व क्षमता से फायदा होगा। वेतन में बढ़ोतरी होगी।
लव: किसी से नया जुड़ाव हो सकता है। प्रेम संबंध बनेंगे।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा को लाभ होगा।
स्वास्थ्य: अधिक कार्य से आंखों में थकान हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आज इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। सार्वजनिक जीवन में प्रशंसा संभव।
लव: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी। रोमांस और सौहार्द बनेगा। 
धन: निवेश से लाभ संभव। रुका हुआ पैसा लौट सकता है। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी रह सकती है। थकान महसूस करेंगे।
उपाय: तुलसी के पौधे की सेवा करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यस्थल पर निर्णय लेने में सावधानी रखें। विचारों को स्पष्ट रखें। 
लव: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रिय मित्र-कुटुंब के साथ समय सुखद रहेगा।
धन: घर-बाहर के खर्चों पर नियंत्रण रखें। धन पाने में कठिनाई महसूस होगी।
स्वास्थ्य: त्वचा या पित्त रोग से परेशानी संभव। खान-पीन का ध्यान रखें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। वेतनमान बढ़ेगा।
लव: प्रेमियों के बीच के पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं।
धन: कारोबार से अच्छी आमदनी के योग हैं। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: माता या पिता को जोड़ों में दर्द की आशंका रहेगी।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
धनु: (Sagittarius)
 
करियर: आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सृजनात्मक कामों में मानसिक प्रेरणा का उपयोग करेंगे। 
लव: प्रेमी साथी से सरप्राइज मिल सकता है। समय ठीक रहेगा।
धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। सेहत अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: केले के पौधे की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नई जॉब या प्रमोशन का योग। नौकरी में सुखद समय।
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।
धन: आज धन लेने या उधारी देने से बचें। 
स्वास्थ्य: आज आपको कमर में दर्द हो सकता है। आराम हेतु समय निकालें
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: मान-सम्मान में वृद्धि। नौकरी में नवीन अवसर मिलेंगे।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। प्रेमी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे।
धन: धन निवेश से लाभ होगा। कारोबार हेतु समय बहुत अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान से दूर रहें। तनाव बढ़ेगा।
उपाय: आज काली चीज़ों का दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरी में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। पद प्राप्ति होगी, लाभ होगा। 
लव: प्रेमी से दिल की बात कहने का समय है। संकोच न करें।
धन: धन के मामले में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: एलर्जी या सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: आज पीले वस्त्र धारर करके केले का दान करें।ALSO READ: Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)Today 23 December 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 23 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित सटीक जानकारी पढ़ें वेबदुनिया पर...

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 दिसंबर, 2025

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?Pongal festival: पोंगल पर्व 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पोंगल, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह आमतौर पर हर साल चार दिवसीय पर्व होता है, जो 14 से 17 जनवरी के बीच होता है, लेकिन तारीख हर साल थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर पर आधारित होता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com